La Virginie est sur le point de devenir le premier État du Sud à déclarer le racisme une crise de santé publique: ce que cela signifie et pourquoi c’est important

RICHMOND, Virginie – La Virginie, un État longtemps associé à un comportement raciste et ségrégationniste, n’est plus qu’à une signature pour devenir le premier État du Sud à déclarer le racisme comme une crise de santé publique.

Le Sénat de l’État de Virginie, mardi, sur un vote vocal, a approuvé la déclaration et l’a envoyée au bureau du gouverneur Ralph S. Northam, qui devrait la signer.

Parrainée par Del. Lashrecse D. Aird, D-Pétersbourg, la résolution a déjà été adoptée par la Chambre des Délégués sur un vote presque direct du parti, avec le Républicain Del. Carrie E. Coyner du comté de Chesterfield s’alignant avec les démocrates de la Chambre pour la soutenir.

La résolution aborde cinq problèmes spécifiques:

Élargir le Bureau de l’équité en santé du VDH pour qu’il soit le principal chien de garde pour garantir la mise en œuvre des politiques de lutte contre le racisme;

Rendre permanente la Commission d’examen de l’ineuité raciale dans la loi de Virginie;

Mettre en place une formation pour tous les élus de l’État, leurs membres du personnel et les employés de l’État sur la reconnaissance du racisme;

Créer une liste de définitions et de termes sur le racisme et l’équité en santé; et

Promouvoir l’engagement de la communauté à travers l’État sur la reconnaissance du racisme.

Le vote est important pour avoir eu lieu dans un État historiquement lié aux lois de la Confédération et de Jim Crow, et plus tard par la Résistance Massive contre la déségrégation des écoles publiques de Virginie.

Il poursuit une tendance menée par les démocrates contrôlant à la fois le bureau du gouverneur et l’Assemblée générale à refondre la Virginie en tant que leader progressiste, en particulier sur les questions raciales.

Le racisme est un problème de santé publique déclaré dans 145 villes et comtés de 27 États. Que se passe-t-il maintenant?

L’année dernière, la Virginie est devenue le troisième État à promulguer une loi interdisant l’exécution des mandats de perquisition sans coups, surnommée de manière anecdotique la «loi de Breonna» à la mémoire de la femme du Kentucky tuée lorsque la police de Louisville a fait irruption dans un appartement et a échangé des coups de feu avec la femme. copain.

Après le vote de mardi, le bureau d’Aird a publié une déclaration selon laquelle le racisme systémique « définit l’expérience des Noirs dans notre nation et dans notre Commonwealth ».

La résolution, a-t-elle ajouté, « fournit le cadre pour que nous puissions tous prendre en compte formellement et finalement ces injustices afin que nous puissions construire une société plus équitable et plus juste pour nous tous ».

L’American Public Health Association, qui suit les déclarations de racisme en tant que problème de santé publique, répertorie 145 villes et comtés dans 27 États, contre seulement sept en 2019.

La déclaration est une première étape importante, ont déclaré des experts à USA TODAY en novembre. C’est la prochaine étape, cependant, qui déterminera si les déclarations sont purement symboliques ou quelque chose de plus.

«J’espère vraiment que ces efforts seront satisfaits par des ressources importantes et une volonté significative de pouvoir partager le pouvoir», a déclaré Tiffany Green, professeur adjoint de sciences de la santé des populations à l’Université du Wisconsin.

Elle a ajouté: «Ce que j’aimerais que les gens comprennent au sujet du racisme, c’est qu’il ne s’agit pas de blâmer les gens au niveau individuel pour des problèmes. C’est un problème de société qui nous empêche d’être tout ce que nous pouvons être.

Contribuant: Jordan Culver, USA TODAY

