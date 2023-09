La Virginie est le prochain grand champ de bataille pour le droit à l’avortement et pourrait envoyer un signal pour 2024

RICHMOND, Virginie (AP) — La démocrate Russet Perry a frappé à des milliers de portes dans un quartier charnière à l’extérieur de la capitale nationale alors qu’elle fait campagne pour un siège qui pourrait décider du contrôle du Sénat de l’État de Virginie en novembre. La question qui revient le plus souvent – ​​en particulier parmi les femmes et même chez certains républicains et indépendants, dit-elle – est la protection du droit à l’avortement.

Le sujet a motivé les électeurs et bouleversé la sagesse politique traditionnelle, élection après élection, depuis qu’une majorité conservatrice à la Cour suprême des États-Unis a supprimé le droit fédéral à la procédure l’année dernière. Mais cela pourrait être particulièrement présent à l’esprit en Virginie, le seul État du Sud à ne pas avoir imposé de nouvelles restrictions à l’avortement depuis l’abandon de Roe v. Wade.

Le gouverneur républicain Glenn Youngkin – dont la volonté d’interdire la procédure après 15 semaines de grossesse a été bloquée par le Sénat contrôlé par les démocrates – s’est engagé à réessayer si le Parti républicain obtenait le contrôle total de l’État.

« Je considère ce combat et cette course comme étant essentiels à ce qui arrive à un très grand nombre de personnes, pas seulement ici, mais dans tout le Sud », a déclaré Perry, ancien procureur et ancien officier de la CIA, qui a noté que les femmes du monde entier la région a cherché à avorter en Virginie depuis l’annulation de Roe.

Pour ceux des deux côtés du débat, la Virginie – où tous les sièges de la Chambre des représentants et du Sénat sont en lice et où le vote anticipé commence vendredi – est l’un des plus grands combats cette année sur le droit à l’avortement. Les élections des années impaires du Commonwealth sont souvent un indicateur de l’humeur nationale à l’approche des années électorales majeures et offrent aux deux partis l’occasion de tester leurs stratégies, leurs messages et leurs politiques de campagne avant les élections de 2024 à la présidence, au Congrès et à d’autres fonctions.

Les démocrates comptent sur le droit à l’avortement pour être une question gagnante, tout comme cela a été le cas lors des élections de mi-mandat de 2022 et lors des élections précédentes cette année en Virginie et ailleurs. Ils espèrent que cela permettra d’élever les candidats à une place que le démocrate Joe Biden a remportée en 2020, mais où les électeurs ont soutenu un an plus tard Youngkin, qui est toujours mentionné comme une possible candidature à la présidence fin 2024.

Le Comité national démocrate a récemment investi 1,2 million de dollars dans les élections en Virginie, et la vice-présidente Kamala Harris était dans l’État jeudi pour lancer une tournée universitaire visant à mobiliser les jeunes électeurs pour lutter pour les droits reproductifs, l’action contre le changement climatique et d’autres questions.

Les républicains concentrent leur attention ailleurs, en écho à la campagne gagnante de Youngkin en 2021 – lorsque l’homme d’affaires a battu un ancien gouverneur à une époque où Roe avait encore force de loi. Ils parlent de questions de table, comme le coût de la vie, la sécurité publique et la protection du rôle des parents dans l’éducation de leurs enfants.

Zack Roday, directeur de campagne coordonné du Spirit of Virginia PAC de Youngkin, a déclaré que les démocrates se concentrent sur l’avortement parce qu’ils « n’ont rien sur quoi se présenter ». Il a accusé les démocrates d’avoir présenté à tort la limite de 15 semaines proposée par Youngkin pour l’avortement comme une interdiction totale. La plupart des avortements ont lieu avant 15 semaines, et la proposition de Youngkin inclut des exceptions pour le viol, l’inceste et pour sauver la vie de la mère.

« Ils n’ont aucune vision, aucun programme, rien à offrir au Commonwealth », a déclaré Roday. « Tout n’est que peur et mensonges. »

Les principaux opposants à l’avortement considèrent également la Virginie comme un endroit où les Républicains peuvent recadrer le débat et éviter la « stratégie de l’autruche » consistant à tenter d’éluder le problème. Ils ont poussé les candidats républicains à expliquer leurs positions personnelles, à parler avec compassion des enfants à naître et des femmes susceptibles de recourir à l’avortement, et à promouvoir des politiques telles que l’amélioration des systèmes de placement familial et d’adoption.

Le groupe anti-avortement le plus important du pays a embauché Kellyanne Conway, une sondeuse républicaine qui était la conseillère principale du président Donald Trump, pour conseiller les candidats en Virginie et ailleurs sur leur gestion de la question.

« Il ne suffit pas de simplement dire, eh bien, je suis pro-vie », a déclaré Kaitlin Makuski, directrice politique de Susan B. Anthony Pro-Life America. Elle a repoussé les critiques démocrates à l’encontre de Youngkin et d’autres républicains, les qualifiant d’« extrêmes » en matière d’avortement, affirmant que l’interdiction de 15 semaines était une « législation de bon sens ».

Les défenseurs du droit à l’avortement disent qu’ils voient le soutien des électeurs augmenter à mesure que de plus en plus d’États imposent des restrictions et que la réalité de la vie sans Roe devient plus claire.

« Il y a un flot incessant d’histoires d’horreur émanant des États sur l’interdiction de l’avortement », a déclaré Mini Timmaraju, président de Reproductive Freedom for All, citant des histoires de femmes privées de soins et de jeunes victimes de viol forcées de mener leur grossesse à terme. Elle a également rejeté les tentatives des militants anti-avortement de modifier leur message.

«C’est leur nouveau truc. Ils veulent être « compatissants ». C’est de la foutaise», dit-elle. « Je trouve fou qu’ils pensent que quiconque croira qu’ils font preuve de compassion à l’égard de cette question, ou qu’ils croient réellement qu’une interdiction de 15 semaines est perçue comme un compromis empreint de compassion. »

Les sondages montrent que les opinions des citoyens sur l’avortement aux États-Unis sont complexes, même si la plupart souhaitent que la procédure soit légale, au moins dans les premiers stades de la grossesse. Un sondage Associated Press/NORC mené en juin a révélé qu’environ les deux tiers des Américains estimaient que l’avortement devrait généralement être légal.

Environ la moitié des Américains ont déclaré que les avortements devraient être autorisés au bout de 15 semaines, selon le sondage. À 24 semaines de grossesse, environ les deux tiers des Américains ont déclaré que cela devrait être interdit.

Lors de la campagne électorale de 2021, Youngkin a généralement cherché à éviter de discuter de l’avortement en détail et a été secrètement enregistré reconnaissant que « en tant que sujet de campagne », la question ne l’aiderait pas à gagner le soutien nécessaire des électeurs indépendants.

La loi de Virginie autorise l’avortement pendant le premier et le deuxième trimestre. L’intervention ne peut être pratiquée au cours du troisième trimestre que si plusieurs médecins certifient que la poursuite de la grossesse est susceptible d’altérer « de manière substantielle et irrémédiable » la santé mentale ou physique de la femme ou d’entraîner son décès.

Les démocrates de Virginie citent deux élections dans l’État depuis la chute de Roe comme démontrant la puissance de la question. L’une d’elles est la victoire du sénateur démocrate Aaron Rouse lors des élections spéciales de janvier. Rouse a renversé un siège auparavant rouge après avoir mené une campagne intense sur la protection de l’accès à l’avortement. L’autre est la défaite retentissante du sénateur sortant Joe Morrissey, un démocrate autoproclamé « pro-vie » en proie à des scandales, face à son challenger à la primaire de juin, Lashrecse Aird, qui a centré sa campagne sur le droit à l’avortement.

À l’échelle nationale, les démocrates sont soutenus par les résultats dans une demi-douzaine d’États, dont les conservateurs du Kentucky et du Kansas, où les électeurs ont choisi de protéger les droits reproductifs sur les mesures électorales liées à l’avortement. En août, les électeurs de l’Ohio ont rejeté une mesure poussée par les Républicains et considérée comme un substitut à une question sur le droit à l’avortement lors du scrutin de cet automne.

Perry a utilisé sa première publicité télévisée pour se présenter et pour frapper l’opposant républicain Juan Pablo Segura sur la question de l’avortement.

Segura, fondateur d’une start-up de soins de santé maternelle, a déclaré qu’il soutenait la proposition de Youngkin d’interdire les avortements après 15 semaines. La plupart des avortements en Virginie ont lieu avant cette date, selon les données fédérales.

La campagne de Segura ne l’a pas rendu disponible pour une interview.

Dans un communiqué, Segura a critiqué Perry, affirmant qu’elle avait un «faible bilan» en tant que procureur luttant contre la criminalité et dans la lutte contre la «montée en flèche du coût de la vie» – des problèmes dont il disait entendre parler «constamment» de la part des électeurs.

« Les électeurs ont clairement indiqué que cette élection concernait bien plus qu’une seule question », a-t-il déclaré.

Perry a défendu son bilan et a déclaré qu’elle pensait que la Virginie – et son affrontement au Sénat contre Segura – seraient des indicateurs pour 2024.

« Je considère cette course comme un signal à travers le pays quant à l’impact du renversement de Roe », a-t-elle déclaré. « Je pense que cela jouera également un rôle l’année prochaine. »

Burnett a rapporté de Chicago.

Sarah Rankin et Sara Burnett, Associated Press