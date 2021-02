La Virginie devient le premier État du Sud à voter pour légaliser la consommation de marijuana à des fins récréatives en 2024 en signe de justice raciale

La Virginie était sur le point de devenir dimanche le premier État du Sud à légaliser la marijuana après que les législateurs aient approuvé un projet de loi visant en partie à mettre fin aux traitements disparates auxquels sont confrontées les personnes de couleur dans le système de justice pénale.

Le projet de loi, envoyé au gouverneur Ralph Northam, permettrait la possession et la vente au détail de pot à compter de 2024. Northam a exprimé son soutien à la légalisation.

La semaine dernière, le New Jersey a officiellement légalisé la marijuana à des fins récréatives lorsque le gouverneur Phil Murphy a promulgué trois projets de loi mettant en vigueur une question de vote massivement soutenue par les électeurs l’année dernière. Plus d’une douzaine d’États et le District de Columbia autorisent la consommation de marijuana à des fins récréatives.

L’année dernière, les législateurs de Virginie ont ordonné à une commission d’étudier et de faire des recommandations sur la manière dont la Virginie devrait légaliser et réglementer la croissance, la vente et la possession de marijuana. La commission s’est concentrée sur les politiques visant à corriger les inégalités historiques et l’injustice raciale causées par la criminalisation de la marijuana.

L’étude, publiée en novembre, a montré que de 2010 à 2019, le taux d’arrestation moyen des Noirs pour possession de marijuana était 3,5 fois plus élevé que le taux d’arrestation des Blancs. La commission a également formulé des recommandations spécifiques pour la légalisation en mettant l’accent sur l’équité.

«Je dirais que nous sommes sur la voie d’une loi équitable permettant aux adultes responsables de consommer du cannabis», a déclaré le sénateur Adam Ebbin, le principal parrain du projet de loi du Sénat.

La sénatrice Jennifer McClellan a exprimé sa déception que son amendement proposé pour légaliser la possession le 1er juillet n’ait pas réussi à faire le projet de loi final. L’amendement aurait mis fin aux punitions pour les personnes ayant de petites quantités de marijuana, mais les démocrates de la Chambre ont fait valoir que la légalisation sans un marché légal de la marijuana pourrait favoriser la croissance du marché noir.

McClellan a déclaré qu’elle a encouragé Northam à l’ajouter au projet de loi qu’il signe pour «remédier à la pénalisation disproportionnée» auxquelles les communautés de couleur ont été confrontées.

McClellan a déclaré que l’État a un « long chemin à parcourir » pour promulguer la légalisation de la marijuana d’une manière équitable qui répare les méfaits de l’interdiction sur les communautés noires et brunes. McClellan soutient également un amendement visant à donner aux personnes autrefois incarcérées la priorité pour les licences de distribution commerciale.

« Le projet de loi que nous avons adopté aujourd’hui fait avancer la balle, mais soyons clairs: ce n’est pas la légalisation de la marijuana », a déclaré McClellan. « Il met en place un cadre pour nous mettre sur la voie de la légalisation en 2024. »

La porte-parole de Northam, Alena Yarmosky, a déclaré que le gouverneur souhaitait améliorer la législation.

«Il reste encore beaucoup de travail à faire, mais ce projet de loi aidera à réinvestir dans nos communautés et à réduire les inégalités dans notre système de justice pénale», a déclaré Yarmosky.

En vertu de la loi, la possession de jusqu’à une once de marijuana deviendra légale le jour même du début des ventes et des règlements entreront en vigueur pour contrôler le marché de la marijuana en Virginie. La législation exigera un deuxième vote de l’Assemblée générale l’année prochaine, mais uniquement sur le cadre réglementaire et les sanctions pénales pour plusieurs infractions, y compris la consommation de marijuana par des mineurs et la consommation publique de marijuana.

Un second vote ne sera pas requis sur la légalisation.

