La Virginie aux prises avec une épidémie mortelle de méningococcie

Une épidémie de méningococcie en Virginie a rendu des dizaines de personnes malades et en a tué au moins cinq, ont rapporté cette semaine les autorités sanitaires locales. Bien que les cas graves soient généralement rares, l’État a connu une augmentation notable au cours de l’année écoulée. L’infection bactérienne est évitable par la vaccination et la plupart des cas au cours de cette épidémie n’étaient pas vaccinés.

Méningococcie est causé par Neisseria méningitidis (un parent de la bactérie responsable de la gonorrhée). Aux États-Unis, environ une personne sur dix est porteuse de la bactérie sans se sentir malade à aucun moment, généralement au fond de la gorge. Mais parfois, la bactérie peut envahir d’autres parties du corps et provoquer des maladies potentiellement mortelles. Il peut atteindre la muqueuse du cerveau et de la moelle épinière et provoquer une méningite, par exemple, ou s’infiltrer dans la circulation sanguine, ce qui peut déclencher une réaction excessive systématique du système immunitaire, connue sous le nom de septicémie. Il existe six grands groupes de ces bactéries qui peuvent rendre les humains malades, trois groupes (B, C et Y) étant les plus fréquemment observés aux États-Unis.

Mercredi, le ministère de la Santé de Virginie signalé que l’État a récemment connu une augmentation inhabituelle des maladies à méningocoque causées par des bactéries du groupe Y. Il y a eu 27 cas documentés dans l’est, le centre et le sud-ouest de la Virginie depuis juin 2022, soit environ trois fois plus que prévu. Parmi ces cas, cinq personnes sont décédées des suites de complications liées à l’infection.

La plupart des cas ont été signalés en Virginie orientale, et les tests ont révélé que ces cas sont causés par des souches de bactéries hautement génétiquement liées. Mais les autorités n’ont pas encore identifié de facteur de risque commun pour sa propagation. Généralement, ces bactéries se transmettent par la salive et les crachats d’une personne, par exemple lors d’un baiser ou partager des objets personnels comme du rouge à lèvres. Cependant, les bactéries méningococciques ne sont pas aussi contagieuses que d’autres infections respiratoires comme la grippe ou le covid-19, et elles ont tendance à nécessiter un contact étroit et prolongé pour que la transmission se produise.

Il y a deux grands types de vaccins disponible pour la méningococcie aux États-Unis. Un vaccin infantile est recommandé pour toutes les personnes à partir de 11 ans et aide à prévenir les cas causés par quatre groupes de bactéries, dont C et Y. Le deuxième vaccin cible uniquement les bactéries du groupe B et est recommandé pour les adolescents qui pourraient être plus exposées à un risque de maladie grave, comme celles dont le système immunitaire est plus faible.

Bien que ces vaccins ne soient pas efficaces à 100 % pour prévenir l’infection, ils ont entraîné une baisse continue de la méningococcie aux États-Unis depuis leur introduction, en particulier chez les adolescents. Notamment, jusqu’à présent, tous les cas sauf un de l’épidémie de Virginie n’étaient pas vaccinés.

Les autorités affirment que le risque de méningococcie reste faible pendant le public général. Mais ils avertissent les gens pendant cette épidémie de pratiquer une bonne hygiène des mains, évitez de partager des objets comme des vapes ou des brosses à dents, et se faire vacciner correctement s’ils ne sont pas à jour.