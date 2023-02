La virée de 600 millions de livres sterling de Chelsea risque de ne pas livrer grand-chose

LONDRES – Les fans de football peuvent être brutaux quand ils le souhaitent. Alors que Chelsea se dirigeait vers un match nul 0-0 contre ses rivaux locaux Fulham une nuit où 106,8 millions de livres sterling signant Enzo Fernandez a fait ses débuts en tant que transfert le plus coûteux de la Premier League et le joueur de 88 millions de livres sterling Mykhailo Mudryk n’a duré que 45 minutes de son premier match à domicile, les supporters de Fulham ont commencé à chanter “Quel gaspillage d’argent!” de la section des visiteurs à Stamford Bridge.

Le problème avec Chelsea de nos jours est que le chant aurait pu être adressé à n’importe quel nombre de joueurs du manager Graham Potter, telle a été l’incroyable campagne de recrutement au club ces derniers mois. Fernandez, qui a été impressionnant dans son rôle de milieu de terrain défensif trois jours après avoir terminé son transfert record de Benfica, a porté les dépenses de transfert de Chelsea depuis la fin de la saison dernière au-delà de la barrière des 600 millions de livres sterling lorsqu’il a scellé son transfert dans l’équipe de Londres.

Manchester United est loin deuxième dans le tableau des dépenses de Premier League cette saison, ayant investi 227 millions de livres sterling dans de nouveaux joueurs. Les dépenses de Chelsea en janvier s’élevaient à elles seules à 323 millions de livres sterling, soit plus que les dépenses combinées des clubs de Serie A, LaLiga, Bundesliga et Ligue 1 pendant la fenêtre de transfert d’hiver. Mais avec quoi Chelsea s’est-il retrouvé à la fin de son balayage des supermarchés des joueurs les plus talentueux d’Europe?

Fernandez, vainqueur de la Coupe du monde avec l’Argentine au Qatar, a semblé un acte de classe et un bon investissement lors de son premier match. Rien n’indiquait que le joueur de 22 ans était alourdi par la distinction de succéder à l’ailier de 100 millions de livres sterling de Manchester City, Jack Grealish, en tant que joueur le plus cher de la Premier League. Mais après avoir rejoint Benfica depuis River Plate pour seulement 10,7 millions de livres sterling l’été dernier – ce n’était que le 30e match senior de Fernandez dans le football européen – c’est une question valable de se demander si Chelsea a pris un pari tout-puissant sur sa nouvelle signature, ainsi que autres.

Mudryk, qui a fait une apparition passionnante lors d’un remplacement lors de ses débuts à Liverpool le mois dernier, a été moins impressionnant contre Fulham et a été remplacé à la mi-temps en raison d’un gros rhume. Chelsea a surenchéri sur Arsenal pour signer l’international ukrainien du Shakhtar Donetsk et encore une fois, ils semblent avoir fait sauter leurs rivaux hors de l’eau sans tenir compte du prix gonflé.

Benoit Badiashile (33,7 M £) et David Datro Fofana (10 M £) ont également comparu contre Fulham. Badiashile semblait assuré à l’arrière et une présence imposante aux côtés de Thiago Silva, tandis que Fofana n’a pas eu de chance de ne pas gagner le match lorsque son tir au but a été dégagé par le défenseur de Fulham Tim Ream à la 79e minute.

Mais la réalité gênante pour Chelsea et Potter est qu’une équipe de départ qui a coûté une somme totale de 470 millions de livres sterling n’a pas encore gagné. Après 21 matchs, Chelsea est neuvième du classement, neuf points derrière Manchester United, quatrième, dans la dernière place de la Ligue des champions, n’ayant remporté que huit matchs de championnat toute la saison. Ils n’ont marqué que 22 buts, une fraction sur une moyenne d’un seul par match.

“Nous pensons que nous avons un groupe de joueurs très solide”, a déclaré Potter après le match. “Nous devons obtenir et devenir une très bonne équipe. C’est là que se trouve le travail.

“Les nouveaux joueurs s’adaptent à un nouveau pays et à une nouvelle ligue. Ce n’est pas simple et quand le prix est ce qu’il est, des questions seront posées, mais c’est la nature de l’entreprise.”

Donc, pour toutes les dépenses, Chelsea ne livre pas grand-chose. Les signatures estivales Raheem Sterling (47 millions de livres sterling) et Marc Cucurella (60 millions de livres sterling) n’ont pas encore suggéré qu’ils valaient leurs frais de transfert, tandis que le défenseur de 75 millions de livres sterling Wesley Fofana n’a disputé que quatre matchs pour le club en raison de problèmes de blessures. Moins d’un an après avoir pris le contrôle du club – une prise de contrôle de 4,25 milliards de livres sterling a été finalisée en mai dernier – les nouveaux propriétaires de Chelsea ont déjà dépensé plus d’un quart des dépenses de 2 milliards de livres sterling pour les joueurs que Roman Abramovich a financés au cours de ses 19 ans. période en charge.

Mykhailo Mudryk et Enzo Fernandez étaient les signatures les plus en vue de la fenêtre de janvier de Chelsea. Craig Mercer/Mo Media/Getty Images

Les dépenses de Chelsea ont été si extravagantes, si illimitées, qu’elles ont conduit à des rapports selon lesquels la FIFA et l’UEFA prévoient de mettre en œuvre de nouvelles réglementations qui empêchent les clubs de contourner les règles du fair-play financier (FFP) en répartissant le coût d’un joueur au cours d’une contrat exceptionnellement long. Dans le football, la norme veut que les joueurs soient signés sur des contrats de quatre ou cinq ans, leurs frais de transfert étant divisés par la durée de ce contrat sur le bilan du club. Donc, en théorie, un joueur de 100 millions de livres sterling sur un contrat de cinq ans serait démarqué comme coûtant 20 millions de livres sterling en comptes annuels pour la durée de son accord.

Fernandez, cependant, a signé un contrat de huit ans et demi lors de son transfert de Benfica, donc l’amortissement le verra évalué à 12,5 millions de livres sterling sur les comptes de Chelsea. En déchargeant Jorginho à Arsenal pour 12 millions de livres sterling le jour de la date limite de transfert, Chelsea a pratiquement annulé la première année de la valeur de Fernandez sur son bilan pour cet exercice.

Le club n’a enfreint aucune règle, il a simplement exploité une faille qui permet d’appliquer de telles mesures comptables, mais il est probable que les autorités du jeu lèveront ce pont-levis particulier le plus tôt possible. Chelsea a cependant suscité des sourcils chez ses rivaux, le manager de Liverpool Jurgen Klopp et Pep Guardiola de Manchester City commentant tous deux la frénésie de dépenses de Stamford Bridge vendredi.

“Je ne dis rien sans mon avocat ! Non, je plaisante”, a déclaré Klopp, interrogé sur les dépenses de transfert de Chelsea. “Je ne comprends pas cette partie de l’entreprise, comme ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Ce sont tous de très bons joueurs, donc de ce point de vue, félicitations.

“Je ne comprends pas comment c’est possible, mais ce n’est évidemment pas à moi d’expliquer comment ça marche.”

Guardiola, qui a aligné l’équipe de départ la plus chère de la Premier League la saison dernière lorsque son équipe de City contre Tottenham en août 2021 a coûté 553,32 millions de livres sterling, a souligné que les adversaires avaient demandé que son club soit sanctionné pour avoir enfreint les règles de la FFP il y a trois ans. Une enquête de Premier League sur la question entre maintenant dans sa quatrième année sans résolution.

“Ce que Chelsea décide de faire ne me regarde pas”, a déclaré Guardiola. “Il y a des règlements et des règles. Je n’oublie pas, huit ou neuf équipes ont envoyé une lettre à la Premier League pour que nous soyons bannis [in 2020, when City were found to be in breach of Financial Fair Play regulations].

“Cela nous est arrivé alors que nous étions la cinquième équipe en dépenses nettes au cours des cinq dernières années lorsque nous remportions des titres. C’est la réalité.”

À City et à Chelsea sous Abramovich, de grosses dépenses ont finalement abouti à un grand succès. Mais à chaque fois, le recrutement a été intelligent et stratégique. Jusqu’à présent, sous leurs nouveaux propriétaires, cependant, les transactions de transfert de Chelsea ont semblé être dispersées et extravagantes. Le temps nous dira à quel point ils ont été intelligents et stratégiques. Et si Chelsea rate la qualification pour la Ligue des champions, la grande question sera de savoir comment ils pourront tout payer et dépenser à nouveau s’ils en ont besoin.