Le 10e épisode de BYJU’S Young Genius mettait en vedette des enfants prodiges – la violoniste de 14 ans Anthea Dias et la fondatrice et PDG de Anti-bullying Squad, Anoushka Jolly, âgée de 12 ans.

Anthea a commencé à apprendre le violon alors qu’elle n’avait que 6 ans. Elle a obtenu le prestigieux diplôme ATCL niveau 4 en violon du Trinity College of Music de Londres. Elle joue plus de 4 heures par jour et a joué dans de nombreux spectacles, y compris l’accompagnement dans un concert du célèbre pianiste et chef d’orchestre autrichien MatheusFletzberger en 2019. Elle est l’une des rares violonistes – et actuellement la plus jeune en Inde – à obtenir la reconnaissance du western style classique. Elle peut facilement jouer des arrangements complexes comme Zigeurnerweisen (Gypsy Airs) Op.20, Grieg Sonata n ° 3, Op.45 -Movement one et le concerto de Mozart n ° 3 en sol majeur. Engagé et talentueux, l’objectif d’Anthea est de faire connaître l’Inde en tant que maestro de la musique.

«Elle était la seule Indienne à représenter son pays aux Progressive Musicians USA et a remporté la médaille d’argent. Je peux mieux m’exprimer à travers le violon. Mon rêve est de me produire dans les meilleures salles de concerts et auditoriums du monde. Et je veux venir en Inde et enseigner le violon à la prochaine génération et leur enseigner mes connaissances », a déclaré Anthea pendant le spectacle.

«Depuis qu’elle a huit ans, j’enseigne Anthea, et au fil du temps je l’ai vue faire des progrès incroyables à un si jeune âge, ce qui est très rare chez les enfants de cet âge, surtout quand il joue d’un instrument dont le plus difficile, Anthea a réalisé un rêve que je n’ai pas pu réaliser moi-même, mais grâce à sa réalisation lime mon rêve se réalise et je suis très fier d’elle », a ajouté son entraîneur Vincent Colaco.

Anthea Dias est le seul Indien à avoir participé et remporté la médaille d’argent (catégorie U-14) au Concours international de piano, violon et guitare organisé par des musiciens progressifs (Progressive Musicians est une organisation de renommée mondiale qui organise des concours annuels). Cette année, seulement 11 enfants ont atteint le sommet dans la catégorie des 11 à 14 ans. Anthea devrait se produire en tant que violoniste au célèbre Carnegie Hall de New York. Elle sera la plus jeune indienne à le faire.

Anoushka est une fondatrice et PDG de 12 ans de Anti-bullying Squad, une entreprise sociale contre l’intimidation. Ils visent à réduire l’intimidation dans les écoles et les campus et à sensibiliser à la même chose. Anti-Bullying Squad (ABS) est une plateforme web qui organise des sessions individuelles individuelles dans les écoles, avec l’aide d’experts. La plate-forme permet également aux gens de prendre un engagement et d’obtenir de la marchandise ABS. Grâce à l’ABS, Anoushka a également sensibilisé à la positivité corporelle, à l’amour de soi et à la cyberintimidation. Moins d’un an après son existence, ABS a atteint et aidé plus de 500 étudiants en Inde

«L’intimidation peut entraîner de plus gros problèmes comme la dépression et l’anxiété, et j’ai décidé que je devais faire quelque chose à ce sujet et c’est là que j’ai eu l’idée de l’équipe anti-intimidation», a déclaré Anoushka pendant l’émission. «Quand elle m’a dit qu’elle voulait aider ses camarades, j’ai suggéré de créer son propre site Web», a ajouté son père, Manu Jolly.

«Les gens à l’école viennent sur mon site Web et réservent des séances avec moi. Je discute de l’intimidation avec eux, je leur montre ce qu’est l’intimidation. Je veux faire du monde un endroit plus convivial et plus emphatique et je le ferai en tendant la main à tous les enfants du monde et en leur donnant les moyens de lutter contre l’intimidation », a déclaré Anoushka.

Lors d’une journée annuelle à l’école, les meilleurs amis d’Anoushka ont décidé d’intimider une fillette de six ans. Ils ont commencé à l’appeler par des noms et à se moquer d’elle. Elle dit qu’en regardant la fille, elle a vu une petite fille impuissante, terrifiée et triste, et son cœur a fondu. Elle n’a jamais oublié cet incident. Et c’est ainsi que l’idée est née. Son empathie a donné naissance à une entreprise sociale et il est merveilleux qu’une personne à peine âgée de 9 ans ait la maturité et la compassion pour voir l’intimidation pour ce qu’elle est. Plus de pouvoir pour elle.