Publiant une déclaration sur Twitter, le rapporteur spécial de l’ONU, Tom Andrews, a qualifié la situation dans le pays de «Catastrophe humanitaire», affirmant que le «Les attaques de la junte ont déjà laissé près d’un quart de million de Birmans déplacés.»

Horrifié d’apprendre qu’en plus du meurtre d’au moins 737 personnes et de l’arrestation de plus de 3200 personnes, les attaques de la junte ont déjà laissé près d’un quart de million de Birmans déplacés, selon des sources. Le monde doit agir immédiatement pour faire face à cette catastrophe humanitaire. pic.twitter.com/wpNjufbK3K – Rapporteur spécial des Nations Unies Tom Andrews (@RapporteurUn) 20 avril 2021

La violence en réponse aux manifestations anti-coup d’État est devenue un phénomène quotidien dans le pays, les citoyens se soulevant contre les tentatives de l’armée de prendre fermement le pouvoir. Des images sur les réseaux sociaux ont montré des gaz lacrymogènes et des grenades lancées par l’armée, ainsi que des balles tirées sur des manifestants.

L’Union nationale karen, un groupe politique du Myanmar, a également affirmé que des personnes ciblées par l’offensive militaire avaient fui la frontière thaïlandaise ou se cachaient dans la jungle après avoir été forcées de fuir leurs maisons.

La réponse agressive aux manifestations a déclenché le soi-disant «mouvement rouge», avec des militants enduisant de peinture rouge sur les rues et les bâtiments pour symboliser ceux qui ont été perdus lors des récents combats.

Les remarques du responsable de l’ONU interviennent après qu’au moins 738 personnes ont été tuées, beaucoup plus ont été blessées et plus de 3 300 personnes ont été arrêtées, selon un groupe de surveillance dans le pays.

Le Myanmar est au milieu d’une violente répression de l’armée depuis le 1er février, lorsque l’armée a pris le contrôle du pays, arrêtant la chef civile Suu Kyi et des membres de son parti politique, qui a récemment vaincu l’opposition alignée sur la junte aux élections nationales. .

Les dirigeants asiatiques et leurs ministres des Affaires étrangères, dont Min Aung Hlaing, qui a dirigé le coup d’État de la junte, doivent se réunir samedi à Jakarta pour discuter de l’évolution de la situation au Myanmar, dans le but de trouver une solution pacifique à la situation.

L’armée birmane a défendu ses actions depuis le coup d’État, affirmant que les élections de novembre qui ont donné le pouvoir au parti de Suu Kyi ont été entachées de fraude électorale, avec plus de 10 millions de votes manquants ou falsifiés. Les affirmations de l’armée n’ont pas été vérifiées et la commission électorale du pays a rejeté les allégations. Une fois que l’état d’urgence existant, qui pourrait durer jusqu’à deux ans, aura pris fin, la junte s’est engagée à organiser une «Élection générale libre et juste.»

