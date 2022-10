La violente agression du mari de Nancy Pelosi

Le mari de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, Paul Pelosi, a été hospitalisé après qu’un agresseur est entré par effraction dans la résidence du couple à San Francisco tôt vendredi matin et l’a attaqué, selon Drew Hammill, porte-parole du président.

Hammill a déclaré dans un communiqué que l’agresseur est maintenant en détention, que la motivation de l’attaque fait l’objet d’une enquête et que Pelosi, 82 ans, devrait se rétablir complètement. Pelosi aurait subi des blessures contondantes après avoir été attaqué avec un marteau par un individu qui ciblait spécifiquement leur maison. Il n’est pas clair si l’attaquant avait également l’intention de nuire à la présidente Pelosi, qui se trouvait à Washington à l’époque, mais ce n’est pas la première fois que la maison de Pelosi est ciblée. Il a été vandalisé en décembre 2020.

“Le président et sa famille sont reconnaissants envers les premiers intervenants et les professionnels de la santé impliqués, et demandent la confidentialité pour le moment”, a déclaré Hammill.

Les législateurs des deux partis ont condamné l’attaque, y compris le sénateur Chuck Grassley (R-IA) :

Je souhaite bonne chance à M. Pelosi et prie pour un rétablissement rapide Tout le monde mérite 2b respecté et la violence n’est jamais acceptable – Chuck Grassley (@ChuckGrassley) 28 octobre 2022

La représentante Jackie Speier (D-CA) a suggéré que les républicains portent une part de responsabilité.

Dieu merci @OrateurPelosiLe mari de Paul est sain et sauf après avoir été agressé chez eux par un agresseur. Bien que le motif soit encore inconnu, nous savons où ce type de violence est sanctionné et modélisé. https://t.co/TaPWBVr5jM – Jackie Speier (@RepSpeier) 28 octobre 2022

Vendredi matin, Fox News a laissé entendre que l’attaque pourrait être utilisée à l’avantage des républicains à mi-parcours, les présentateurs essayant de la lier au message du parti sur la criminalité. « Cela peut arriver n’importe où. Le crime est aléatoire et c’est pourquoi c’est une partie si importante de cette histoire électorale », a déclaré Bill Hemmer, présentateur de Fox.

Fox News branche instantanément l’invasion de domicile de Pelosi et l’agression de Paul Pelosi dans ses points de discussion du GOP, affirmant que cela montre que “le crime frappe tout le monde” et “cela peut arriver n’importe où, le crime est aléatoire et c’est pourquoi c’est une partie si importante de cette histoire électorale .” Nous verrons. pic.twitter.com/WfkGZUU7tX – Matthieu Gertz (@MattGertz) 28 octobre 2022

Le nombre de menaces contre des membres du Congrès a considérablement augmenté entre 2017 et 2022, la police du Capitole des États-Unis ayant enquêté sur près de 10 000 menaces l’année dernière.

La sénatrice républicaine Susan Collins a déclaré au New York Times en octobre qu’un intrus avait brisé une contre-fenêtre dans sa maison de Bangor, dans le Maine, et a déclaré qu’elle “ne serait pas surprise si un sénateur ou un membre de la Chambre était tué”. Un homme a également été accusé de harcèlement criminel en juillet après s’être présenté devant le domicile de la représentante démocrate Pramila Jayapal à Seattle, armé d’une arme de poing semi-automatique avec une seule balle réelle et crié des jurons.

À la suite de l’attaque du 6 janvier 2021 au Capitole des États-Unis, la Commission électorale fédérale a décidé en mars 2021 que les membres du Congrès pouvaient utiliser les fonds de campagne pour payer les services de sécurité personnelle. Depuis lors, leurs dépenses de sécurité personnelle ont explosé, en particulier parmi ceux qui ont un profil national élevé et un dossier législatif controversé, comme le sénateur Raphael Warnock (D-GA), ainsi que parmi les républicains qui ont voté pour destituer l’ancien président Donald Trump.

Mais l’attaque contre le mari de Pelosi, ainsi que d’autres menaces récentes proférées contre des membres du Congrès, soulèvent la question de savoir si cela est suffisant pour assurer leur protection.