Les partis de la Coalition de l’opposition démocratique, connue sous le nom de COD-2020, ont déclaré cette semaine que sept de ses candidats se retiraient des élections, invoquant la violence. Les partis avaient souhaité que le vote soit reporté en raison d’une préparation inadéquate et d’un corps électoral influencé par le président. Un retard donnerait plus de temps pour travailler à un gouvernement d’unité, ont déclaré les parties.

Seize candidats se présentent à la présidence, dont trois femmes et Touadera. Il y a plus de 1 500 candidats pour 140 sièges à l’Assemblée nationale. Plus de 1,86 million d’électeurs ont été enregistrés, mais plus de 598 000 réfugiés dans les pays voisins ne voteront pas, selon l’ONU.