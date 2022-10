La violence présumée des gangs frappe Londres dans une fusillade dans un quartier résidentiel

Deux hommes à Londres ont été tués après qu’une fusillade présumée liée à un gang a éclaté dans les rues d’un quartier résidentiel.

“Je suis choqué et attristé par cet incident. Nos pensées vont aux familles et aux amis des deux jeunes hommes qui ont tragiquement perdu la vie. Cet incident causera beaucoup d’inquiétude dans la communauté locale et à travers Londres”, a déclaré le surintendant principal. Colin Wingrove de l’unité de commandement du centre-sud de la police métropolitaine a déclaré, selon Sky News.

La police armée a répondu dimanche soir dans le quartier de Brixton, dans le sud de Londres, juste avant 20 heures, heure locale, après que des coups de feu ont retenti, a rapporté le Sun.

Les détectives disent que deux voitures roulaient dans la région de Railton Road avant que l’une des voitures n’entre en collision avec un cyclomoteur. Cette voiture a également heurté des voitures garées dans la rue.

Un homme armé serait alors sorti de la deuxième voiture et aurait poursuivi un homme au volant de la voiture impliquée dans la collision, selon Sky News lundi.

Environ une douzaine de coups de feu ont été entendus par des témoins, selon la BBC. La fusillade a été décrite comme un incident de rivalité de “gangs” par les médias britanniques.

L’homme de la voiture impliqué dans l’accident a été abattu et est décédé sur les lieux.

L’homme sur le cyclomoteur, qui aurait été chauffeur-livreur lors de sa dernière course de la soirée, est également décédé sur les lieux. Il a été décrit comme un spectateur “innocent” qui a été pris dans la violence, a rapporté le Sun.

“J’ai un fils adolescent. Il est arrivé à 1900 [7 p.m.] hier et je me disais : “Et si je lui laissais sortir une heure de plus ?””, a déclaré un habitant de la région à la BBC.

“Cela me fait peur, j’ai tout le temps de l’anxiété. Je ne veux pas vraiment le laisser sortir mais en même temps, vous devez les laisser faire leurs propres choix et être leur propre personne.”

Les routes de la région ont été fermées alors que la police continue d’enquêter sur l’incident.

“J’exhorte toute personne disposant d’informations, même minimes, à se manifester pour aider à traduire en justice le responsable”, a déclaré Wingrove.

La fusillade survient après une triple fusillade dans l’est de Londres la semaine dernière qui a fait deux morts et une série de fusillades dans la ville en juillet qui a fait trois autres morts, a rapporté la BBC.