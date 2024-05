La violence politique persiste au Mexique quelques jours seulement avant les élections historiques

Un autre candidat politique local a été tué au Mexique alors que le pays s’apprêtait à organiser dimanche une élection présidentielle historique dans un contexte de une montée spectaculaire de la violence politique.

Comme tout les candidats politiques ont tenu leur dernier jour de campagne Mercredi pour permettre une mesure légalement mandatée « période de réflexion » pour les électeurs, candidat à la mairie José Alfredo Cabrera Barrientos a été abattu dans la municipalité de Coyuca de Benítez, dans l’État de Guerrero, lors de son meeting de clôture de campagne.

La personne soupçonnée d’avoir assassiné Cabrera Barrientos « a été tué sur les lieux« , a déclaré mercredi soir le bureau du procureur général de l’État de Guerrero, qui enquête.

Cabrera Barrientos appartenait à la coalition d’opposition du Front large pour le Mexique, composée des partis politiques traditionnels qui ont longtemps gouverné le Mexique. Il s’agit du Parti conservateur d’action nationale, ou PAN, du petit Parti progressiste de la révolution démocratique et de la vieille garde du Parti révolutionnaire institutionnel, ou PRI.

Son assassinat est le plus récent d’une série d’attaques violentes contre des personnalités politiques depuis le début du processus électoral officiel au Mexique en septembre. Depuis lors, au moins 749 cas de violence politique ont été signalés, selon une analyse d’Integraliaune société de conseil en affaires publiques qui étudie les risques politiques et d’autres problèmes au Mexique.

Il s’agit notamment du meurtre de 231 personnes, dont 34 candidats politiques. L’analyse a également documenté des attaques armées, des agressions, des enlèvements, des disparitions et des menaces contre des candidats, des fonctionnaires et des hommes politiques anciens et actuels, ainsi que des proches et d’autres victimes collatérales.

Cela représente une augmentation de 150 % du nombre de victimes de violences politiques à travers le pays, par rapport à la dernière campagne électorale, qui s’est terminée en 2021, selon Integralia.

Le 16 mai, la police a monté la garde tandis que les médecins légistes enlevaient les corps du candidat du PRI à la mairie de Coyuca de Benitez, Aníbal Zúñiga Cortés, et de son épouse, Rubí Bravo Solís. Francisco Robles / AFP via Getty Images

Les violences ont lieu alors que le pays organise dimanche les plus grandes élections de son histoire, avec des votes pour les 628 sièges des deux chambres du Congrès et des dizaines de milliers de postes locaux, selon l’Institut national électoral.

Alors que la violence et la sécurité restent une priorité pour les électeurs, les deux candidates présidentielles mexicaines en tête, Claudia Sheinbaum et Xóchitl Gálvez, ont officiellement clôturé leur campagne mercredi.

L’une d’entre elles devrait entrer dans l’histoire en tant que première femme présidente du Mexique, car Jorge Álvarez Máynez, le candidat présidentiel du parti Mouvement citoyen, arrive loin en troisième position dans les sondages.

Sheinbaum, du parti politique mexicain Morena, fondé par son mentor, le président sortant Andrés Manuel López Obrador, a tenu son dernier rassemblement sur la place centrale de Mexico, datant de l’époque coloniale, et a prononcé un discours fortement nationaliste devant une foule nombreuse.

Recommandé

Elle a promis de lutter contre la violence en poursuivant la politique de López Obrador consistant à proposer des apprentissages pour décourager les jeunes de rejoindre les cartels de la drogue.

« Nous approfondirons la stratégie de paix et de sécurité ainsi que les progrès qui ont été réalisés », a déclaré Sheinbaum.

« Ce n’est pas une politique d’une main de fer », a-t-elle déclaré. « C’est la justice. »

Gálvez, de la coalition d’opposition Front large pour le Mexique, a tenu son rassemblement dans la banlieue de Mexico et a fustigé la politique de López Obrador « des câlins, pas des balles » consistant à ne pas affronter les cartels de la drogue – qui ont conquis une grande partie du Mexique, extorquer de l’argent de protection aux résidents.

Elle s’est également engagée à unir une nation fortement polarisée par la rhétorique de López Obrador, déclarant : « Assez de division, assez de haine. … Nous sommes tous Mexicains.»