La violence monte en flèche entre Israël et les Palestiniens lors de la visite d’Antony Blinken

Ailleurs en Cisjordanie, des responsables palestiniens ont déclaré que les troupes israéliennes avaient tué un homme de 26 ans à un poste de contrôle. L’armée a déclaré que les soldats avaient ouvert le feu sur la voiture de l’homme après qu’il a percuté l’un d’eux et tenté de fuir une inspection.

Des personnes en deuil portent le corps de Nassim Abu Fouda lors de ses funérailles à Hébron, en Cisjordanie. Les forces israéliennes ont tiré et tué lundi le Palestinien dans la ville brûlante de Cisjordanie occupée, a annoncé le ministère palestinien de la Santé. Crédit:PA

Des responsables palestiniens ont déclaré que des colons israéliens avaient incendié lundi deux voitures près de la ville de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie, et jeté des pierres sur une maison près de Ramallah, à la suite d’une attaque similaire dimanche.

“Comme je l’ai dit au Premier ministre, tout ce qui nous éloignerait de cette vision est, à notre avis, préjudiciable à la sécurité à long terme d’Israël et à son identité à long terme en tant qu’État juif et démocratique”, a déclaré Blinken.

Le nouveau gouvernement radical de Netanyahu comprend des partenaires qui s’opposent à un État palestinien, et le contrôle des territoires palestiniens est divisé entre Abbas, qui favorise la diplomatie, et les islamistes rivaux du Hamas, qui ont juré la destruction d’Israël.

Selon une enquête publiée la semaine dernière par le Centre palestinien pour la politique et la recherche, 33 % des Palestiniens et 34 % des Juifs israéliens disent le soutenir, une baisse significative par rapport aux données recueillies en 2020.

Deux tiers des Palestiniens et 53 % des Juifs israéliens ont déclaré s’opposer à la solution à deux États.

Blinken a également abordé les tensions politiques locales, notant que « le dynamisme de la société civile israélienne s’est pleinement manifesté ces derniers temps », une référence aux grandes manifestations contre les changements proposés dans le système judiciaire que les manifestants considèrent comme sapant l’indépendance judiciaire.

Aux côtés de Netanyahu, Blinken a déclaré que la force des démocraties américaine et israélienne était « la reconnaissance que la recherche d’un consensus sur de nouvelles propositions est le moyen le plus efficace de s’assurer qu’elles sont adoptées et qu’elles perdurent ».

