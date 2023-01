La violence monte en flèche au Mali un an après l’arrivée des Russes

DAKAR, Sénégal (AP) – Alou Diallo dit qu’il buvait du thé avec sa famille un matin du mois dernier lorsque des groupes de “soldats blancs” ont envahi son village dans le centre du Mali, incendiant des maisons et abattant des personnes soupçonnées d’être des extrémistes islamiques. Il s’est précipité pour se mettre en sécurité dans la brousse, mais son fils a été blessé par balle en fuyant, puis a été achevé alors qu’il gisait au sol.

“J’ai vu mourir mon fils de 16 ans”, a déclaré Diallo à l’Associated Press à Bamako, la capitale du Mali, où il vit dans un camp de fortune pour personnes déplacées. Alors qu’il racontait ce terrible samedi dans son village de Bamguel, l’ancien éleveur de bétail de 47 ans n’a pas caché sa colère envers les troupes, qu’il croyait être des mercenaires russes, qui ont bouleversé son monde.

“Je veux vraiment que la paix revienne et que les choses reviennent à la normale”, a-t-il déclaré. “Ici à Bamako, je vis une vie que je n’ai pas choisie.”

Cela fait plus d’un an que des centaines de combattants du groupe Wagner, un sous-traitant militaire russe de l’ombre, ont commencé à travailler aux côtés des forces armées maliennes pour tenter d’endiguer une insurrection d’extrémistes islamiques qui dure depuis une décennie dans ce pays d’Afrique de l’Ouest, selon des responsables occidentaux.

Mais depuis l’arrivée des mercenaires, des diplomates, des analystes et des groupes de défense des droits de l’homme affirment que la violence aveugle contre les civils s’est accrue, que les extrémistes liés à al-Qaida et au groupe État islamique n’ont fait que se renforcer, et que la présence russe déstabilise davantage le déjà- région troublée.

Plus de 2 000 civils ont été tués depuis décembre 2021, contre environ 500 au cours des 12 mois précédents, selon l’Armed Conflict Location & Event Data Project, une organisation non gouvernementale. Selon les données compilées par l’ACLED, au moins un tiers de ces décès enregistrés l’année dernière étaient dus à des attaques impliquant le groupe Wagner.

“Ils tuent des civils et, par leur seule présence, donnent aux forces de sécurité maliennes le feu vert pour agir sur leurs pires penchants”, a déclaré Michael Shurkin, chercheur principal à l’Atlantic Council et directeur des programmes mondiaux du groupe de conseil 14 North Strategies.

Les entrepreneurs militaires de Wagner, qui a été fondé par Yevgeny Prigozhin, un homme d’affaires millionnaire lié au président russe Vladimir Poutine, ont renforcé les forces de Moscou lors de son invasion de l’Ukraine. Mais les experts disent qu’ils opèrent également dans une poignée de pays africains.

Depuis que l’armée malienne a pris le pouvoir lors de deux coups d’État à partir de 2020, une junte dirigée par le colonel Assimi Goita entretient des relations tendues avec la communauté internationale.

La France a envoyé des troupes au Mali en 2013 pour aider son ancienne colonie à chasser les militants islamiques des régions du nord du pays, mais les a retirés en août alors que les relations se détérioraient et que le sentiment anti-français augmentait dans la population. L’Occident affirme que le Mali se tourne de plus en plus vers Moscou pour sa sécurité, bien que la junte affirme n’avoir invité que des entraîneurs militaires.

Alassane Maiga, responsable des communications de la junte, a insisté sur le fait que Wagner n’opérait pas dans le pays. Interrogé sur les attaques contre les civils, Maiga a déclaré que le gouvernement malien protège ses citoyens et leurs biens.

« Les missions de protection et de sécurité de l’armée sont menées dans le respect des droits de l’homme et du droit international humanitaire », a-t-il déclaré.

Le groupe Wagner n’a pas répondu aux demandes de commentaires. Lors d’un débat au Conseil de sécurité de l’ONU mardi, l’ambassadrice adjointe de Russie Anna Evstigneeva a rejeté les tentatives de l’étranger “de salir l’aide russe au Mali”, où Moscou a un accord bilatéral pour aider le gouvernement de transition. Elle n’a pas mentionné le groupe Wagner.

Jusqu’à 1 000 mercenaires ont été déployés et le groupe Wagner reçoit près de 11 millions de dollars par mois pour assurer la sécurité et la formation, selon un rapport du Centre de lutte contre le terrorisme de l’Académie militaire américaine, qui étudie la violence extrémiste.

Le rapport indique que les forces de Wagner ont du mal à faire des gains significatifs, la violence djihadiste augmentant. Pendant la saison des pluies entre juin et septembre, lorsque les combats s’apaisent généralement, il y a eu plus de 90 attaques contre des civils et des militaires par un groupe extrémiste lié à Al-Qaïda, contre six au cours de la même période un an plus tôt, a-t-il ajouté, et un assaut en août. dans une caserne par un groupe lié à l’État islamique a tué au moins 42 soldats maliens.

Lors de l’attaque la plus sanglante, Human Rights Watch a déclaré que l’armée malienne et les troupes étrangères soupçonnées d’être russes avaient rassemblé et tué environ 300 hommes dans la ville de Moura en mars. Certains étaient considérés comme des extrémistes islamiques, mais la plupart étaient des civils. L’enquête a cité 27 personnes, dont des témoins, des commerçants, des dirigeants communautaires, des diplomates et des analystes de la sécurité.

Le ministère de la Défense du Mali a signalé un incident similaire à l’époque, mais a déclaré avoir tué 203 «terroristes» et arrêté 51 autres.

“De nombreux rapports font état de violations des droits de l’homme dans la région où ils travaillent”, a déclaré la sous-secrétaire d’État américaine Victoria Nuland à propos des mercenaires Wagner. “Et nous craignons que ces forces ne soient pas intéressées par la sûreté et la sécurité du peuple malien, mais qu’elles soient plutôt intéressées à s’enrichir et à exploiter le pays et à aggraver la situation du terrorisme.”

Samuel Ramani, chercheur associé au Royal United Services Institute, un groupe de réflexion sur la défense et la sécurité, a déclaré que la Russie n’était pas très crédible dans la lutte contre le terrorisme en Afrique ou plus largement.

“Ce que nous avons vu à plusieurs reprises, c’est que la Russie et les forces du groupe Wagner sont bien meilleures pour renforcer l’emprise des régimes autoritaires au pouvoir que pour combattre réellement les rebelles et les groupes terroristes”, a déclaré Ramani, citant leur connaissance limitée du terrain, leurs relations tendues avec des officiers subalternes et une structure rigide de commandement et de contrôle.

De nombreux Maliens accusent les militaires et les soldats blancs qui travaillent avec eux d’arrestations arbitraires de civils élevant du bétail, cultivant ou allant au marché. La plupart d’entre eux sont des Peuls ethniques qui sont de plus en plus ciblés par les forces de sécurité les soupçonnant de soutenir les militants islamistes.

Les groupes de défense des droits affirment que ces abus présumés aident les extrémistes, qui capitalisent sur les griefs du public pour les utiliser comme outil de recrutement.

Un éleveur de bétail de 29 ans nommé Hamidou a déclaré avoir été arrêté à son domicile du village de Douentza, dans le centre du Mali, avec deux autres personnes en novembre et accusé d’être un militant islamiste. Il a été enfermé dans une pièce minuscule où il a été ligoté, battu et interrogé par des “soldats blancs”.

« Nous étions sévèrement battus quotidiennement. Nous ne pensions pas que nous survivrions », a déclaré Hamidou, qui a demandé à être identifié uniquement par son prénom par crainte de représailles, ajoutant que la plupart des personnes détenues appartenaient à l’ethnie peule, comme lui. “Depuis le jour où Wagner est arrivé au Mali jusqu’à aujourd’hui, les arrestations arbitraires et les meurtres de civils peuls ont considérablement augmenté.”

L’AP n’a pas été en mesure de vérifier l’intégralité de son récit de manière indépendante, mais un chercheur en droits humains qui a également demandé à ne pas être identifié par crainte de représailles a déclaré avoir vu les cicatrices sur le dos et le front d’Hamidou après sa libération.

Des milliers de soldats de maintien de la paix des Nations Unies sont au Mali depuis près d’une décennie pour protéger les civils de la violence, mais le gouvernement malien a limité leur capacité à opérer, et des pays comme le Bénin, l’Allemagne, la Suède, la Côte d’Ivoire et le Royaume-Uni ont annoncé le retrait de leurs troupes. , selon l’International Crisis Group.

Nuland, le diplomate américain, a déclaré que le groupe Wagner a encouragé la junte à refuser aux soldats de la paix l’accès aux zones où il a pour mandat d’enquêter sur les abus. La sécurité “devient plus difficile à mesure que les forces de Wagner et d’autres jouent un rôle plus important dans le pays et évincent les soldats de la paix de l’ONU”, a-t-elle déclaré.

Alors que de nombreux habitants disent détester Wagner, ils craignent que rien ne change tant qu’il n’y aura pas de nouveau gouvernement après les élections prévues en février 2024.

“C’est aux Maliens de décider des étapes à suivre pour le retour de la paix au Mali”, a déclaré Seydou Diawara, chef d’un groupe politique d’opposition. « La force et la pression de la communauté internationale sur les militaires ne peuvent qu’aggraver la situation sécuritaire et humanitaire.

Sam Mednick, Associated Press