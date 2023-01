La violence menace l’Assemblée législative du Nouveau-Mexique alors que les travaux commencent

SANTA FE, NM (AP) – La gouverneure Michelle Lujan Grisham a appelé à de nouvelles lois sur le contrôle des armes à feu et à une plus grande responsabilité des fabricants d’armes à feu tout en dénonçant les récentes fusillades au volant des maisons de législateurs démocrates à Albuquerque dans son discours sur l’état de l’État mardi à la début de la session législative annuelle.

La législature dirigée par les démocrates du Nouveau-Mexique se prépare à exploiter un excédent budgétaire de plusieurs milliards de dollars alors qu’elle s’attaque aux défis de taille de la criminalité, du retard des élèves dans les écoles et de la participation à la main-d’œuvre inférieure à la moyenne au cours de sa session législative de 60 jours.

Le gouverneur et les principaux législateurs démocrates veulent élargir l’accès à l’éducation préscolaire, allonger le temps d’instruction annuel dans les écoles publiques, augmenter les salaires de la fonction publique et fournir au moins 1 milliard de dollars d’allégements fiscaux et de remises.

Mais des inquiétudes concernant la violence à motivation politique ont plané sur la procédure après que la police a arrêté lundi un candidat républicain défait dans le cadre d’une série de fusillades visant les domiciles de législateurs démocrates à Albuquerque.

S’adressant à une session conjointe de la Chambre d’État et du Sénat, Lujan Grisham a condamné ce qu’elle a appelé “des actes ignobles de violence politique” et un “fléau écœurant de la violence armée qui a infecté notre nation”. Elle a annoncé des propositions visant à interdire les armes d’assaut, à permettre aux victimes de la violence armée d’intenter des poursuites civiles contre les fabricants d’armes et à réprimer les ventes sur le marché noir qui acheminent les armes vers des acheteurs non éligibles.

“Nous savons tous que nous ne pouvons pas assurer la sécurité de notre peuple, nous ne pouvons pas assurer la sécurité de nos policiers et de leurs familles, si des armes de guerre continuent d’inonder nos quartiers”, a déclaré Lujan Grisham.

“Si nous sommes audacieux et clairs dans notre connaissance que le moment est venu de faire ce qu’il faut, nous pouvons sauver des vies et protéger l’avenir”, a déclaré Lujan Grisham. “Je ne vais pas lâcher prise et je sais qu’il y aura d’autres idées et d’autres stratégies, et je sais que nous allons travailler ensemble.”

Les républicains de la minorité législative ont également condamné l’attaque contre des politiciens à Albuquerque – et ont déclaré que les mesures de contrôle des armes à feu ne rendraient pas les gens plus sûrs.

“Je me suis inquiété, je me suis assuré que mes propres armes à feu étaient vraiment à portée de main”, a déclaré le sénateur Craig Brandt de Rio Rancho. “L’introduction de plus de lois sur le contrôle des armes à feu ne nous permet pas de nous protéger.”

Les législateurs républicains des États espèrent rétablir l’immunité contre les poursuites pour les services de police et renforcer les exigences en matière de libération provisoire des personnes accusées de crimes.

Le chef de la majorité démocrate au Sénat, Peter Wirth, de Santa Fe, a déclaré qu’il parrainerait un projet de loi interdisant les armes à feu dans tous les bureaux de vote en réponse aux craintes et aux frustrations des travailleurs électoraux.

Lujan Grisham a fortement misé sa réélection sur son soutien à la préservation d’un accès généralisé à l’avortement en tant que fondement des droits des femmes et de la démocratie à la suite de la décision de la Cour suprême des États-Unis l’année dernière qui a annulé Roe v. Wade et laissé la légalisation aux États.

Les principaux législateurs démocrates espèrent lui envoyer un projet de loi qui interdirait les restrictions à l’avortement par les gouvernements locaux et protégerait les patients et les médecins spécialistes de l’avortement contre le harcèlement d’intérêts extérieurs à l’État.

Le Nouveau-Mexique est également aux prises avec les conséquences des incendies de forêt catastrophiques de 2022 liés au changement climatique et à la sécheresse.

Les législateurs des États veulent rendre l’État plus résistant aux catastrophes liées au climat en accélérant l’acheminement de l’aide fédérale en cas de catastrophe et en permettant aux petits districts hydrauliques de se regrouper alors qu’ils se reconstruisent à la suite d’incendies de forêt.

Lujan Grisham espère financer le premier corps de pompiers d’élite parachutistes basé au Nouveau-Mexique pour assurer une réponse rapide aux futurs incendies. Mardi, elle a proposé la création d’un fonds fiduciaire de 75 millions de dollars pour s’attaquer aux causes profondes de la pénurie d’eau et du changement climatique.

Les revenus du gouvernement de l’État devraient atteindre de nouveaux sommets – 12 milliards de dollars de revenus au cours de l’exercice allant de juillet 2023 à juin 2024. Cela représente environ 3,6 milliards de dollars de plus que les engagements de dépenses annuels actuels.

Lujan Grisham a exhorté les législateurs à exploiter cette aubaine pour soutenir sa stratégie «du berceau à la carrière» consistant à étendre l’enseignement public gratuit, avec de nouveaux investissements cette année dans les garderies, les écoles maternelles et les collèges sans frais de scolarité alors que les inscriptions augmentent dans les universités publiques.

« Notre engagement à rendre l’éducation accessible et abordable permet aux familles de sortir de la pauvreté », a déclaré Lujan Grisham.

Les législateurs de la minorité républicaine affirment que l’augmentation des dépenses publiques ne s’est pas traduite par une meilleure réussite des élèves sous la direction de Lujan Grisham. Ils veulent une plus grande concurrence entre les écoles K-12, des options plus larges pour les étudiants – avec un financement public des écoles privées et paroissiales.

“Je pense que plus de choix pour les familles … pour que ce pouvoir revienne entre les mains des parents, pour choisir où leurs enfants recevront la meilleure éducation de qualité, c’est là où nous devons aller”, a déclaré Brandt.

Le gouverneur et les principaux législateurs proposent une augmentation de salaire d’au moins 4 % pour les employés de l’État et les éducateurs des écoles publiques. Les contribuables paieraient les primes de soins de santé individuelles des éducateurs en vertu d’une proposition du gouverneur.

Les législateurs espèrent également empocher des milliards de dollars dans des fonds fiduciaires spécialisés et utiliser les futurs revenus d’investissement pour financer des programmes allant de l’arrêt du tabac à la construction d’autoroutes.

Morgan Lee, l’Associated Press