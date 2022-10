La violence jihadiste mozambicaine s’étend malgré l’effort militaire

NANJUA, Mozambique – Fuyant les décapitations, les fusillades, les viols et les enlèvements, près d’un million de personnes sont déplacées par l’insurrection islamiste extrémiste dans le nord du Mozambique. La vague de violence djihadiste qui dure depuis 5 ans dans la province de Cabo Delgado a tué plus de 4 000 personnes et saboté des investissements internationaux de plusieurs milliards de dollars. Dans une étendue de tentes délabrées et de huttes au toit de chaume autour de Nanjua, une petite ville du sud de la province de Cabo Delgado, plusieurs centaines de familles cherchent à se protéger de la violence. Ils disent que leurs conditions sont déplorables et que l’aide alimentaire est maigre, mais qu’ils ont peur de rentrer chez eux en raison de la violence continue des rebelles qui s’appellent désormais l’État islamique de la province du Mozambique.

À plus de 1 000 milles au sud, cependant, des responsables gouvernementaux de la capitale Maputo affirment que l’insurrection est sous contrôle et encouragent les déplacés à rentrer chez eux et les compagnies d’énergie à reprendre leurs projets.

“Les terroristes sont en fuite en permanence”, a assuré le président mozambicain Filipe Nyusi aux investisseurs lors du Sommet mozambicain de l’énergie et du gaz à Maputo en septembre. Il a exhorté le rassemblement des dirigeants internationaux de l’énergie à reprendre les travaux sur leurs projets de gaz naturel liquéfié au point mort.

L’armée et les forces de police mozambicaines, appuyées par des troupes rwandaises et le soutien d’une force régionale de la Communauté de développement de l’Afrique australe, ont réussi à contenir la rébellion extrémiste, selon des responsables.

“Ces endroits sont maintenant normalisés et les civils reviennent”, a déclaré le brigadier rwandais. Le général Ronald Rwivanga, a déclaré au journal rwandais The New Times ce mois-ci, affirmant que la vie normale est de retour dans le district de Palma.

Les compagnies énergétiques disent vouloir voir les personnes déplacées revenir dans la région. Les projets de gaz naturel liquéfié de 60 milliards de dollars menés par les sociétés françaises TotalEnergies et ExxonMobil ont été suspendus l’année dernière après que les insurgés ont brièvement capturé la ville voisine de Palma en mars.

S’exprimant lors du sommet de Maputo, Stéphane Le Galles, responsable du projet gazier de TotalEnergies au Mozambique, a déclaré que “la direction est très bonne” mais que la société souhaite toujours voir “une situation économique durable, pas seulement à Palma mais… partout à Cabo”. Delgado.

Malgré la forte présence de militaires mozambicains et rwandais, les attaques des extrémistes se poursuivent. Plus tôt ce mois-ci, les rebelles ont étendu leur violence pour la première fois à la province voisine de Nampula, où une mission catholique figurait parmi les cibles et une religieuse italienne âgée figurait parmi les personnes tuées.

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a déclaré qu’il “considère que les conditions de sécurité sont trop volatiles à Cabo Delgado pour faciliter ou promouvoir les retours dans la province”, dans un communiqué publié plus tôt ce mois-ci.

“Les personnes qui ont tout perdu retournent dans des zones où les services et l’aide humanitaire sont largement indisponibles”, a déclaré le HCR.

Ceux qui reviennent se retrouvent dans une situation mitigée. La vie économique commence à reprendre mais les infrastructures de base et les services publics font encore défaut. Peu d’écoles sont ouvertes et les services de santé sont rares.

Dans la capitale provinciale, Pemba, où plus de 100 000 personnes déplacées ont cherché refuge, une femme âgée était assise devant une hutte où sa famille de 15 personnes a élu domicile il y a deux ans après avoir fui une attaque des insurgés. Ils se nourrissent d’un maigre régime de farine de maïs et de riz ordinaire. Incapables de trouver du travail, ils n’ont pas d’argent pour acheter des vêtements ou d’autres produits de première nécessité, a-t-elle déclaré.

“Certainement, nous voulons revenir. Ce n’est pas une maison », a déclaré la grand-mère, qui a parlé sous couvert d’anonymat pour sa sécurité.

Avec leurs villages plus au nord maintenant détruits, elle dit qu’il sera encore plus difficile de reprendre une vie normale.

Pesant les risques et les coûts du retour, beaucoup ont décidé de rester sur place, malgré les privations auxquelles ils sont confrontés dans les camps de déplacés.

« Là-bas, c’est la guerre et la faim », raconte un autre déplacé du camp de Nanjua. “Nous n’irions pas dans un meilleur endroit.”