La violence israélo-palestinienne alimente les tensions entre démocrates à Washington

WASHINGTON – La violence meurtrière en Israël et à Gaza n’est pas seulement une crise de politique étrangère urgente pour le président Joe Biden. C’est aussi une question politique épineuse à Washington, les démocrates étant de plus en plus divisés sur le soutien traditionnel des États-Unis à Israël.

Biden est sous la pression croissante des progressistes pour offrir un soutien plus fort aux Palestiniens, qui ont été mis à l’écart pendant une grande partie de l’administration Trump. Cependant, les États-Unis ont constamment soutenu Israël sur les plans économique et militaire depuis sa fondation.

«Le mouvement pour une politique américaine plus équilibrée, pro-Israël, pro-paix, anti-occupation… s’est considérablement développé ces dernières années, et il est devenu une force majeure du Parti démocrate», a déclaré Logan Bayroff, directeur de la communication. pour J Street, un groupe de défense juif de gauche.

Les tensions entre les législateurs se sont particulièrement intensifiées lundi matin après que le Washington Post a annoncé lundi que l’administration Biden avait approuvé 735 millions de dollars d’armes à guidage de précision pour Israël. Les membres du Congrès ont été informés de la vente le 5 mai. Ce n’est qu’une fraction des plus de 3 milliards de dollars d’aide annuelle à la sécurité que les États-Unis envoient à Israël.

Le sénateur Bernie Sanders, I-Vt., Et certains démocrates ont visé l’aide, affirmant qu’elle devait être assortie de conditions.

« Nous ne pouvons plus être des apologistes du gouvernement de droite Netanyahu et de son comportement antidémocratique et raciste », a écrit Sanders dans un article d’opinion du New York Times. Il a déclaré qu’il était illégal pour l’aide américaine de soutenir les violations des droits de l’homme.

« Pendant des années, nous avons assisté à une occupation israélienne croissante en Cisjordanie et à Jérusalem-Est et à un blocus continu de Gaza qui rendent la vie de plus en plus intolérable pour les Palestiniens », a écrit Sanders.

Appel à un cessez-le-feu

La Maison Blanche doit se concentrer avant tout sur l’aide à négocier un cessez-le-feu, a déclaré Bayroff. Cet effort a reçu un coup de pouce majeur lundi lorsque 29 sénateurs démocrates et indépendants dirigés par le sénateur Jon Ossoff, D-Ga., Ont publié une déclaration commune.

«Pour éviter toute nouvelle perte de vies civiles et pour empêcher une nouvelle escalade du conflit en Israël et dans les territoires palestiniens, nous demandons instamment un cessez-le-feu immédiat», ont-ils déclaré.

On a demandé lundi à l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, pourquoi Biden n’avait pas appelé à un cessez-le-feu.

« Notre calcul à ce stade est qu’avoir ces conversations dans les coulisses … est l’approche la plus constructive que nous puissions adopter », a-t-elle déclaré. « Notre approche passe par une diplomatie silencieuse et intensive. »

Les États-Unis ont bloqué pour la troisième fois ce qui aurait été une déclaration unanime du Conseil de sécurité de l’ONU exprimant une «grave préoccupation» face à l’intensification du conflit israélo-palestinien et à la perte de vies civiles, frustrant les alliés américains et les législateurs progressistes.

Jusqu’à présent, Biden et ses conseillers à la sécurité nationale ont souligné le droit d’Israël à se défendre. Le secrétaire d’État Antony Blinken a noté à plusieurs reprises que le Hamas, que les États-Unis considèrent comme un groupe terroriste, tire des roquettes sur des civils israéliens. Il n’a pas accordé autant d’attention rhétorique à l’étincelle qui a déclenché le conflit: un effort des colons juifs pour expulser les familles palestiniennes de leurs maisons à Jérusalem-Est.

Cela a conduit à de vives critiques de la part des démocrates libéraux au Congrès. Ils notent que les civils palestiniens vivant à Gaza ont subi jusqu’à présent le poids des morts dans ce conflit. Au moins 200 Palestiniens ont été tués au cours de la semaine des frappes aériennes, dont 59 enfants et 35 femmes, et quelque 1 300 personnes ont été blessées, selon le ministère de la Santé de Gaza. Dix personnes en Israël, dont un garçon de 5 ans et un soldat, ont été tuées dans les attaques à la roquette lancées depuis des zones civiles de Gaza vers des zones civiles en Israël.

Biden s’est longtemps présenté comme un ardent défenseur d’Israël, une position qui se reflète dans ses déclarations sur la crise actuelle.

Dans un appel avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu la semaine dernière, Biden a exprimé « son soutien indéfectible à la sécurité d’Israël et au droit légitime d’Israël de se défendre et de défendre son peuple, tout en protégeant les civils », a déclaré la Maison Blanche dans une lecture.

Le conflit israélo-palestinien de plus en plus partisan aux États-Unis

Ilan Goldenberg, qui a travaillé sur les négociations israélo-palestiniennes au département d’État sous l’administration Obama, a déclaré qu’Israël était devenu une question plus partisane – en partie à cause de l’adhésion totale de Netanyahu au GOP et de ses relations hostiles avec la Maison Blanche au cours de la Administration Obama.

Il y a aussi, a-t-il dit, une minorité croissante et de plus en plus bruyante au sein du parti démocrate qui veut que les États-Unis jouent un rôle différent dans le conflit israélo-palestinien.

«Cela devient une sorte d’équilibre politique très difficile pour l’administration de rechercher une administration démocrate pour s’attaquer à une question qui divise de plus en plus au sein du parti lui-même.

Il a déclaré qu’il y avait toujours un contingent pro-israélien très fort au sein du parti démocrate, mais qu’il y avait un sentiment que les législateurs peuvent être pro-Israël et également s’opposer aux politiques d’implantation agressives de Netanyahu, qui ont poussé les Palestiniens dans un territoire de plus en plus réduit.

Les démocrates affirment que la gestion par Biden du conflit Israël-Gaza sape sa promesse de placer les droits de l’homme au centre de la politique étrangère américaine.

« Vous ne donnez pas la priorité aux droits de l’homme. Vous vous rangez du côté d’une occupation oppressive », a publié le représentant Ilhan Omar, D-Minn., Dans un tweet la semaine dernière après que la Maison Blanche a publié la lecture de l’appel de Biden avec Netanyahu.

Bayroff a déclaré que J Street voulait que la Maison Blanche s’assure qu’aucune aide américaine à la sécurité d’Israël ne soit utilisée pour financer l’équipement ou d’autres articles qu’Israël déploie pour l’expansion des colonies, les démolitions de maisons ou d’autres activités « qui enracinent l’occupation et aggravent ce conflit.

Et même certains législateurs pro-israéliens convaincus commencent à changer alors que le nombre de morts monte en spirale sans résolution en vue.

Vendredi, le sénateur Bob Menendez, DN.J., président de la commission des relations étrangères du Sénat, a publié une rare condamnation des attaques israéliennes contre un bâtiment abritant l’Associated Press et Al-Jazeera.

« Je suis profondément troublé par les informations faisant état d’actions militaires israéliennes qui ont entraîné la mort de civils innocents à Gaza ainsi que par le ciblage israélien de bâtiments abritant des médias internationaux », a déclaré Menendez.

La composition idéologique du caucus a également changé ces dernières années, les progressistes nouvellement élus étant souvent plus disposés à critiquer les positions politiques fondamentales des États-Unis sur Israël et les territoires palestiniens.

« Les Palestiniens sont un peuple occupé. Ils sont un peuple opprimé. Des gens innocents et des enfants souffrent alors que l’Amérique soutient l’occupation et refuse la liberté aux Palestiniens », a déclaré le représentant Jamaal Bowman, DN.Y., tweeté.

Le représentant Cori Bush, D-Mo., A explicitement lié le conflit entre Israël et les Palestiniens aux problèmes de brutalité policière et de justice raciale aux États-Unis. « La lutte pour la vie des Noirs et la lutte pour la libération palestinienne sont liées. financer la police militarisée, l’occupation et les systèmes d’oppression et de traumatisme violents », Bush a écrit dans un tweet.

Dans un discours à l’Assemblée, la représentante Rashida Tlaib, D-Mich., Qui est palestinienne américaine, a déclaré qu’elle « rappelait à ses collègues que les Palestiniens existent bel et bien, que nous sommes humains. Tlaib a ensuite condamné ses collègues pour leur soutien inconditionnel. » « pour Israël qui » a permis l’effacement de la vie palestinienne « .

Cependant, de nombreux démocrates à Washington continuent de considérer l’alliance d’Israël comme essentielle aux intérêts américains.

« Tirer des roquettes sur des civils en Israël est un acte de terrorisme, point final. Les derniers tirs de roquettes soulignent la nécessité de programmes de défense antimissile, tels que Iron Dome, qui protège les civils israéliens – arabes et juifs – du terrorisme du Hamas, » Rep . Ritchie Torres, DN.Y., tweeté.

D’autres se sont également prononcés contre le groupe terroriste.

«S’il vous plaît, ne vous laissez pas berner par de faux choix. Israël et le Hamas? Si on me demande [to choose] entre une organisation terroriste et notre allié démocratique, je serai aux côtés d’Israël tous les jours de la semaine », a déclaré le représentant Ted Deutch, D-Fla., président du sous-comité des affaires étrangères de la Chambre sur le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord et la lutte contre le terrorisme mondial, a déclaré dans un discours prononcé jeudi.