La violence frappe le bastion du cartel mexicain alors que le fils de “Chapo” est arrêté

MEXICO CITY (AP) – Le soleil n’était pas encore levé à Culiacan lorsque David Téllez et sa famille ont commencé à se rendre à l’aéroport de la ville pour un vol de retour vers le Mexique après leurs vacances. Mais peu de temps après leur départ, ils rencontrèrent le premier barrage routier rudimentaire, un véhicule abandonné obstruant leur chemin.

Téllez s’est tourné vers les médias sociaux pour savoir ce qui se passait et a vu que la capitale de l’État de Sinaloa, un bastion du cartel du même nom, était remplie de barrages routiers et de coups de feu.

Il faudrait des heures avant que le secrétaire à la Défense du Mexique ne confirme que l’armée avait capturé Ovidio Guzmán, un fils de l’ancien patron notoire du cartel de Sinaloa Joaquín “El Chapo” Guzmán, lors d’une opération avant l’aube au nord de la ville.

Juste comme ça, Culiacan a été plongé dans une journée de terreur comme aucun de ses habitants n’en avait connu depuis octobre 2019 – la dernière fois que les autorités ont tenté de capturer le jeune Guzmán.

Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador s’est élevé contre les efforts agressifs de ses prédécesseurs pour capturer les barons de la drogue, mais son administration a empoché la personnalité du cartel quelques jours avant d’accueillir le président américain Joe Biden, et au moins à court terme, les habitants en payaient le prix. .

Les habitants de Culiacan ont publié une vidéo sur les réseaux sociaux montrant des convois d’hommes armés dans des camionnettes et des VUS roulant sur les boulevards de la ville. Au moins un convoi comprenait un camion à plateau avec un pistolet monté à l’arrière, le même type de véhicule qui a provoqué le chaos et le chaos lors des troubles de 2019.

Toutes les entrées de la ville ont été bloquées et des actes similaires se sont déroulés dans d’autres parties de Sinaloa.

Le révérend Esteban Robles, porte-parole du diocèse catholique romain de Culiacan, a déclaré qu ‘”il y a une atmosphère d’incertitude, de tension” et que ceux qui le pouvaient restaient chez eux.

“De nombreuses rues sont encore bloquées par les voitures qui ont été incendiées”, a déclaré Robles.

Le gouvernement municipal de Culiacan a mis en garde : « Ne sortez pas de chez vous ! La sécurité des citoyens de Culiacan est la plus importante. Les écoles, le gouvernement local et de nombreuses entreprises privées ont fermé.

Oscar Loza, un militant des droits de l’homme à Culiacan, a qualifié la situation de tendue, avec quelques pillages dans des magasins. Du côté sud de la ville, où vit Loza, des gens ont signalé des convois d’hommes armés se dirigeant vers une base militaire, mais Loza a déclaré que les rues autour de sa maison étaient étrangement calmes. “Vous n’entendez aucun trafic”, a-t-il dit.

Téllez a insisté pour essayer de ramener sa famille à Mexico, contournant plusieurs autres véhicules abandonnés bloquant les routes et se rendant finalement à l’aéroport.

Là, la famille s’est enregistrée à la hâte pour leur vol avant que les employés d’un restaurant de l’aéroport ne les exhortent à s’abriter dans une salle de bain. Des hommes armés arrivaient à l’aéroport pour empêcher les autorités de faire sortir Guzmán par avion.

Juan Carlos Ayala, un résident de Culiacan et professeur à l’Université de Sinaloa qui étudie la sociologie du trafic de drogue, a déclaré qu’Ovidio Guzmán était une cible évidente au moins depuis 2019.

« Le sort d’Ovidio était décidé. De plus, il a été identifié comme le plus grand trafiquant de fentanyl et le leader Chapos le plus visible. Interrogé sur la réaction des habitants à l’arrestation, Ayala a déclaré: “Les gens ont des points de vue différents, mais je pense que la majorité est avec eux” – le cartel de Sinaloa.

C’est peut-être à cause de l’argent que le cartel apporte à la région, mais aussi parce que les habitants savent que même après le retrait des troupes fédérales, le cartel sera toujours là. Aussi mauvais soit-il, le cartel a assuré une stabilité relative, sinon la paix.

Guzmán a été inculpé par les États-Unis pour trafic de drogue en 2018. Selon les deux gouvernements, il avait assumé un rôle croissant parmi ses frères dans la poursuite des affaires de leur père, aux côtés du chef de cartel de longue date Ismael “El Mayo” Zambada.

Le secrétaire aux Affaires étrangères, Marcelo Ebrard, a confirmé que le gouvernement avait reçu en 2019 une demande des États-Unis pour l’arrestation de Guzmán à des fins d’extradition. Il a déclaré que cette demande devrait être mise à jour et traitée, mais il a ajouté qu’un dossier ouvert au Mexique attend d’abord Guzmán.

Ismael Bojorquez, directeur du média local Riodoce, spécialisé dans la couverture du trafic de drogue dans la région, a déclaré que la réaction violente était liée à la position moins agressive du président envers le crime organisé.

“Ils (les cartels) ont profité de ces quatre années pour s’organiser, s’armer, renforcer leurs structures, leurs finances”, a-t-il dit. « Je crois qu’il y a plus d’armes qu’il y a trois ans. Toutes les armées du crime organisé se sont renforcées, pas seulement les Chapitos, et c’est le prix que la société paie pour cette stratégie du gouvernement fédéral.

À l’aéroport de Culiacan, un vol militaire mexicain a pu emmener Guzmán à Mexico. Le vol commercial de Téllez a attendu sa chance de décoller alors que deux gros avions militaires ont atterri avec des troupes, ainsi que trois ou quatre hélicoptères militaires, et des marines et des soldats ont commencé à se déployer le long du périmètre de la piste.

Alors que le vol de la compagnie aérienne s’apprêtait enfin à accélérer, Téllez a entendu des coups de feu au loin. En moins de 15 secondes, le son était soudainement plus intense et beaucoup plus proche, et les passagers se sont jetés au sol, a-t-il déclaré.

Il ne savait pas que l’avion avait été touché par des coups de feu jusqu’à ce qu’un agent de bord le lui dise. Personne n’a été blessé, mais l’avion s’est rapidement replié vers le terminal.

Samuel González, qui a fondé le bureau du procureur spécial du Mexique pour le crime organisé dans les années 1990, a déclaré que la capture de Guzmán était un « cadeau » avant la visite de Biden. Le gouvernement mexicain « s’efforce d’avoir une visite calme », a-t-il déclaré.

Il a qualifié les coups de feu qui ont touché l’avion commercial de “sans aucun doute un acte de terrorisme international” et a suggéré que cela pourrait conduire à des discussions très sérieuses entre les deux gouvernements sur les implications de ces actions.

Le soir, Téllez est resté dans l’aérogare. Le gouvernement avait fermé l’aéroport, ainsi que les aéroports de Los Mochis et Mazatlan pour des raisons de sécurité.

Lorsqu’on lui a demandé si la tentative de capture de Guzmán valait une autre journée de tension et d’incertitude à Culiacan, Téllez a répondu : “S’ils l’ont attrapé, cela en valait la peine.”

Les rédacteurs d’Associated Press Fabiola Sánchez et Christopher Sherman ont contribué à ce rapport.

Mark Stevenson et María Verza, The Associated Press