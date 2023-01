La violence frappe le bastion du cartel mexicain alors que le fils de “Chapo” est arrêté

Téllez s’est tourné vers les médias sociaux pour savoir ce qui se passait et a vu que la capitale de l’État de Sinaloa, un bastion du cartel du même nom, était remplie de barrages routiers et de coups de feu.

Les habitants de Culiacan ont publié une vidéo sur les réseaux sociaux montrant des convois d’hommes armés dans des camionnettes et des VUS roulant sur les boulevards de la ville. Au moins un convoi comprenait un camion à plateau avec un pistolet monté à l’arrière, le même type de véhicule qui a provoqué le chaos et le chaos lors des troubles de 2019.

Le gouvernement municipal de Culiacan a mis en garde : « Ne sortez pas de chez vous ! La sécurité des citoyens de Culiacan est la plus importante. Les écoles, le gouvernement local et de nombreuses entreprises privées ont fermé.

« Le sort d’Ovidio était décidé. De plus, il a été identifié comme le plus grand trafiquant de fentanyl et le leader Chapos le plus visible. Interrogé sur la réaction des habitants à l’arrestation, Ayala a déclaré: “Les gens ont des points de vue différents, mais je pense que la majorité est avec eux” – le cartel de Sinaloa.