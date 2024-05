La violence est un problème clé lors des élections au Mexique, y compris pour les catholiques secoués par les meurtres de prêtres

CHIHUAHUA, Mexique — José Portillo Gil, le chef de gang connu sous le nom de « El Chueco » – le Tordu – a baissé son arme. Le Révérend Jesús Reyes a ensuite prononcé ce qu’il craignait être ses derniers mots : S’il vous plaît, n’emportez pas les cadavres de mes frères.

À côté de lui, sur l’autel de son église du nord du Mexique, les prêtres jésuites Javier Campos, 79 ans, et Joaquín Mora, 80 ans, gisaient dans une mare de sang.

« Je pouvais presque sentir les balles traverser mon corps », a déclaré Reyes, qui a survécu à l’attaque sans être abattu.

Les meurtres ont eu lieu à Cerocahui à la mi-2022, mais la tristesse suscitée par ces crimes n’a pas diminué dans les communautés nichées dans les montagnes isolées de Tarahumara. Les dirigeants catholiques non plus revendications de paix atténué.

Depuis son arrivée au pouvoir en 2018, le président Andrés Manuel López Obrador a évité la confrontation directe avec des cartels et des gangs violents contrôlant et terrorisant les communautés locales. Son » des câlins, pas des balles » Cette politique a suscité de nombreuses critiques de la part des chefs religieux, des organisations de défense des droits humains et des journalistes qui ont fait écho aux craintes et à la colère des victimes.

Le crime organisé contrôle depuis longtemps des pans de territoire dans des États comme Guerrero et Michoacan. De nombreuses personnes ont été déplacées des villages ruraux du Chiapas par des cartels en guerre et environ deux douzaines de candidats ont été tués avant le scrutin. Élections du 2 juin.

Candidat à la présidentielle et candidat du parti au pouvoir Claudia Sheinbaum a rencontré avec hésitation des représentants de la conférence épiscopale mexicaine. Et même si elle a accepté de signer un engagement de paix qui proposait des stratégies pour réduire la violence au Mexique, la femme de 61 ans a déclaré qu’elle ne partageait pas « l’évaluation pessimiste » des évêques sur la situation actuelle.

Le révérend Jesus Reyes baptise un enfant à Cerocahui, au Mexique, le 12 mai. Eduardo Verdugo / AP

« Depuis que je suis ici, à Tarahumara, je n’ai jamais connu des moments aussi difficiles », a déclaré Reyes, dont l’ouïe a été gravement endommagée par les coups de feu.

Comme d’autres dirigeants du crime organisé, El Chueco, lié au cartel de Sinaloa, contrôlait le marché local de la bière. Il a financé des bars, une équipe de baseball et a eu son mot à dire sur les élections locales et les désignations de policiers.

« Nous n’avions ni sécurité ni paix », a déclaré Reyes. « Nous avions toujours peur parce qu’il se présentait même à des fêtes et à des mariages. »

Quelques heures avant qu’El Chueco ne fasse irruption dans l’église, furieux de la défaite de son équipe de baseball lors d’un match, il a tiré sur l’un des joueurs et a entièrement incendié sa maison. Il s’est ensuite dirigé vers un hôtel, où le guide touristique Pedro Palma venait de déposer des touristes étrangers et a demandé à El Chueco de bien se tenir. Palma a également été abattue puis emmenée à l’église.

« Le père Joaquín venait de lui appliquer la sainte onction quand, tout d’un coup, il (El Chueco) a sorti son arme et lui a tiré dessus à deux reprises », a déclaré Reyes. « Alors le Père Javier l’a regardé comme s’il lui disait ‘Qu’as-tu fait ?’ et il lui a tiré dessus deux fois aussi.

Des membres de la Garde nationale ont établi une base permanente à Cerocahui en réponse aux meurtres et l’armée est restée dans la zone après El Chueco. a été retrouvé mort en 2023. Mais cela n’a pas dissuadé les habitants d’abandonner leurs maisons pour fuir la violence et la mort.

« Ici, dans les montagnes, il y a de nombreuses communautés déplacées par le crime organisé », a déclaré Azucena González, une enseignante de la ville voisine de Creel qui travaille dans un refuge pour femmes confrontées à des situations à risque. « Nous accueillons de nombreuses familles dans lesquelles le mari est tué et la femme ne peut pas rester. »

La ville natale de González a sa propre histoire sanglante.

En 2008, peu après que le président de l’époque, Felipe Calderon, ait déclaré une guerre contre la drogue qui ont provoqué une explosion de violence à l’échelle nationale, des hommes armés ont ouvert le feu contre un groupe d’habitants qui traînaient sur une place publique. Le massacre a fait 13 morts, dont un bébé.

C’était une scène infernale, a déclaré Javier Ávila, un autre prêtre jésuite qui travaille dans la région depuis les années 1970 et est arrivé rapidement sur le lieu du massacre.

« Il y avait des cadavres partout », a déclaré Ávila. « Mais aucun signe de la police. »

Au lieu de prier, il a contacté les autorités locales et a exigé un renfort de sécurité. Il a demandé aux familles de s’abstenir de toucher les corps ou de modifier la scène du crime. Il a fait des promenades nocturnes pour faire passer un message : « Je n’ai pas peur et je ne partirai pas. »

Parmi les habitants des montagnes Tarahumara, en particulier parmi le peuple indigène Raramuri, des prêtres comme Ávila, Reyes et les jésuites assassinés sont souvent considérés comme des personnages profondément aimés qui offrent sans crainte réconfort et aide.

Au cœur de la Sierra, où aucune route ni réseau téléphonique n’est disponible, le révérend Javier Campos a travaillé en étroite collaboration avec les communautés pauvres. Pour sa célèbre imitation d’un coq, il a gagné le surnom de « Père Gallo ».

De nombreux habitants se souviennent qu’il baptisait leurs enfants ou confirmait leurs petits-enfants. D’autres se souviennent de lui pour avoir réparé leur téléviseur ou leur avoir appris la menuiserie.

« Il m’a appris à jouer de la guitare », a déclaré Rarámuri Jesús Vega lors d’une cérémonie sacrée appelée Yúmari, célébrée récemment samedi dans la ville de Cuiteco.

« Quand il est mort, je me suis senti très triste », a déclaré Vega. « Ils (Campos et Mora) étaient des prêtres très connus qui parlaient notre langue. »

Malgré leur mort, ils semblent toujours présents parmi ceux qui souffrent de leurs meurtres.

Lors du récent Yúmari à Cuiteco, la communauté a placé les portraits des jésuites à côté de l’image d’un saint à qui l’on priait pour de bonnes récoltes et de Notre-Dame de Guadalupe, patronne de près de 100 millions de catholiques mexicains.

« Nous nous sommes réunis ici pour demander à Dieu de nous regarder, car nous sommes dans le besoin », a déclaré sœur Silvina Salmerón, du diocèse de Tarahumara, où servaient également les prêtres assassinés.

Plus tôt cette année, quatre évêques de l’État de Guerrero, sur la côte Pacifique, ont rencontré les chefs des cartels de la drogue mexicains dans le but de négocier un éventuel accord de paix. La réunion a souligné comment la politique du gouvernement consistant à ne pas affronter les cartels a laissé les citoyens ordinaires trouver leur propre accord de paix avec les gangs.

« Je me suis senti obligé de parler aux dirigeants (criminels) », a déclaré Ávila, que la Commission interaméricaine des droits de l’homme a estimé avoir besoin de mesures de sécurité pour sa protection. « Chacun a la liberté et le droit de faire ce qu’il croit devoir faire pour parvenir à la paix. »

Un mur commémoratif pour les 13 habitants abattus à Creel, au Mexique. Dossier Eduardo Verdugo / AP

Souvent, les gens frappent à sa porte à Creel. Quelques-uns demandent un mariage, un divorce ou une bénédiction. Beaucoup d’autres demandent de l’aide pour retrouver des membres de leur famille portés disparus ou pour dénoncer le recours excessif à la force de la part de la Garde nationale.

« Les gens croient encore en nous », a déclaré Ávila.

Ces derniers jours, un homme de Raramuri l’a appelé depuis une colline où il se cachait des criminels qui prenaient le contrôle de son ranch. « Ils nous ont expulsés et ils nous tirent dessus », a déclaré l’homme à Ávila. « Cela fait trois jours que nous sommes ici, nous n’avons plus de nourriture et mes enfants sont ici avec moi. Que dois-je faire? »

Todos Los Santos Dolores Villalobos, une défenseuse des droits des femmes de Rarámuri, a déclaré qu’Ávila, 81 ans, lui a appris à approcher les bureaux des procureurs, les registres d’état civil, les hôpitaux et les bureaux des droits humains pour intercéder en faveur des communautés autochtones qu’elle représente.

« Les prêtres nous ont compris comme Raramuri », a déclaré Villalobos. « Nous pouvons aller leur dire : ils (les criminels) ont abattu nos arbres, volé nos vaches, nous ont enfermés. Ils ont apporté la destruction. »

« Si les prêtres sont en danger, qui nous guidera ?