La violence est inacceptable, mais que dire du manque de professionnalisme d’Indigo : un passager dans une affaire d’agression

New Delhi: Au milieu de la tempête provoquée par l’agression d’un passager contre un pilote de la compagnie aérienne IndiGo suite à un décollage retardé de 13 heures dimanche, un autre passager, Sanal Vij, s’est manifesté mercredi et a donné son récit de première main de l’incident sur les réseaux sociaux. médias.

Vij est le deuxième passager à se manifester et à critiquer la compagnie aérienne après que la mannequin et actrice indo-russe Evgenia Belskaia a accusé mardi le pilote d’avoir blâmé les aviateurs et d’avoir accru la tension dans l’avion.

Le vol Delhi-Goa (6E-2175), qui devait décoller dimanche à 7h40, a rencontré un retard inattendu de 13 heures à l’aéroport de Delhi, provoquant frustration et colère parmi les passagers.

Le pilote d’IndiGo a été agressé à l’intérieur de l’avion par un passager alors qu’il annonçait un retard et la vidéo de l’attaque est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Donnant son récit de l’incident sur les réseaux sociaux, Sanal Vij a posté sur X : « Je ne soutiens pas la violence, mais la compagnie aérienne en a profité et a caché toute sa mauvaise gestion et ses erreurs derrière ce que le passager a fait. Vous trouverez ci-dessous un récit de première main de l’incident.

« Une série d’articles de presse ont couvert la récente agression contre un pilote du vol Indigo 6E2175 le 14 janvier. En tant que co-passager, je me sens obligé de partager mon récit de première main de l’incident. Avant de continuer, il est crucial de préciser que je ne soutiens pas la violence. J’ai l’intention de partager mon expérience et de faire la lumière sur les événements », a-t-il tweeté.

« Le vol 6E2175 devait décoller à 7h40 mais a connu de nombreux retards, pour finalement décoller à 17h35. L’embarquement a commencé vers 12h20 (après un retard de cinq heures dû au mauvais temps) avec environ 186 passagers, dont des nourrissons, des enfants et des personnes âgées », a-t-il écrit.

Son tweet indiquait en outre qu’à 13h30, le pilote avait annoncé qu’il attendait un membre d’équipage, assurant que le vol décollerait sous peu.

« Il est devenu évident que le personnel au sol et l’équipage nous avaient mal informés. Il a été observé que les membres de l’équipage manquaient de professionnalisme et engageaient de longues conversations avec le personnel au sol, comme en témoignent les enregistrements de l’avion. Les multiples demandes d’eau des passagers âgés ont été ignorées et les membres de l’équipage semblaient préoccupés par leurs propres conversations », a déclaré Vij dans le message.

Il a déclaré que le membre d’équipage en retard était arrivé vers 14h40 et que les portes de l’avion avaient été fermées. Cependant, l’avion n’a pas reculé pendant un certain temps, ce qui a donné lieu à des demandes de renseignements des passagers et à une altercation verbale avec les membres de l’équipage. Vers 15h20, le capitaine adjoint s’adressait aux passagers sur le retard lorsque l’assaut s’est produit.

Tout en reconnaissant que la violence est inacceptable, le passager a fait part de ses inquiétudes concernant la mauvaise gestion et le manque de professionnalisme d’IndiGo, soulignant que les 185 passagers étaient restés sans nourriture pendant des heures.

Il a déclaré que de la nourriture avait été fournie aux passagers après 16 heures, après avoir été enfermés dans l’avion pendant plusieurs heures.

Vij a demandé une enquête sur la gestion de la situation par la compagnie aérienne, se demandant si les autorités réagiraient à la conduite non professionnelle signalée pour empêcher qu’une telle mauvaise gestion ne se reproduise.

« La violence est inacceptable, mais qu’en est-il de la mauvaise gestion d’Indigo, de son manque de professionnalisme et des 185 passagers bloqués sans nourriture pendant des heures ? La nourriture nous a été fournie après 16h00 après avoir été enfermés dans l’avion pendant plusieurs heures. L’incident soulève des questions sur la gestion de la situation par Indigo. Les autorités ne devraient-elles pas enquêter sur cette conduite non professionnelle et s’assurer qu’une telle mauvaise gestion ne se reproduise pas ? Vij a tweeté.

Cependant, la compagnie aérienne IndiGo n’a pas encore répondu à ces allégations.