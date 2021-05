WASHINGTON – Le président Biden a pris ses fonctions en janvier avec peu d’intérêt pour la poursuite d’un accord de paix israélo-palestinien, pour des raisons compréhensibles.

Le président Bill Clinton a accueilli un sommet israélo-palestinien au cours de sa première année à la Maison Blanche. Le président Barack Obama a nommé un envoyé pour la paix au Moyen-Orient lors de sa deuxième journée complète de mandat. Et avant son assermentation, Donald J. Trump a promis de conclure un accord de paix israélo-palestinien «que personne d’autre n’a réussi à obtenir». Tous n’ont pas réussi à conclure un accord de paix, tout comme le président George W. Bush, qui a repris la cause plus tard dans sa présidence. Même avant la récente explosion de violence en Israël et à Gaza, les analystes ont convenu que les perspectives de négociations fructueuses continuaient de paraître désespérées à court terme, aucune des deux parties n’étant prête à faire des concessions que l’autre exigerait.

M. Biden et ses conseillers principaux ont largement accepté ce statu quo. Déterminé à déplacer l’orientation de la politique étrangère américaine vers la Chine du Moyen-Orient et ne voyant aucun partenaire fiable dans un gouvernement israélien instable dirigé par un Premier ministre assiégé Benjamin Netanyahu, qui a poursuivi des positions radicales envers les Palestiniens, M. Biden a publié approbations familières d’une solution à deux États tout en faisant peu d’efforts pour pousser les parties vers une solution. Mais alors que les émeutes en spirale, les attaques à la roquette sur Tel Aviv et les frappes aériennes sur Gaza menacent de dégénérer en un conflit majeur, les appels se multiplient au sein du Parti démocrate pour que M. Biden joue un rôle plus actif. Certains libéraux le pressent de contester plus fermement l’activité de colonisation israélienne, ce qui rend plus difficile une résolution pacifique avec les Palestiniens. «Le problème avec le Moyen-Orient est que vous pouvez essayer de lui tourner le dos, mais il ne vous tournera pas le dos», a déclaré Martin S. Indyk, ancien ambassadeur américain en Israël et ancien envoyé spécial pour Israël. -Négociations palestiniennes. Les responsables de l’administration Biden ont publiquement appelé mardi les deux parties à faire preuve de retenue. Ces derniers jours, des responsables américains ont également fait pression sur les responsables israéliens et palestiniens lors de conversations privées pour éviter d’aggraver les tensions, et ont lancé un plaidoyer couronné de succès pour le report d’une décision de justice israélienne sur l’expulsion de familles palestiniennes à Jérusalem-Est qui a contribué aux récents affrontements en la ville. M. Indyk a déclaré qu’il ne blâmait pas l’approche de M. Biden de «gestion des conflits, plutôt que de résolution des conflits», étant donné les faibles perspectives de paix après la présidence de M. Trump, qui a culminé avec un plan de paix fortement pro-israélien l’année dernière que les Palestiniens rejeté à l’arrivée.

Mais M. Indyk a déclaré que M. Biden devait maintenant devenir plus actif, et il a appelé à la nomination rapide du poste vide d’ambassadeur américain à Jérusalem. M. Indyk a également noté que le président ne s’était pas encore entretenu avec Mahmoud Abbas, le président de l’Autorité palestinienne. Il a également déclaré que l’administration devrait rouvrir un consulat à Jérusalem-Est, qui avait été le principal point de contact des États-Unis avec les Palestiniens avant sa fermeture sous M. Trump. «Ils doivent établir un dialogue avec les Palestiniens», a déclaré M. Indyk. La Maison Blanche a révélé mardi que M. Biden et M. Abbas avaient échangé des lettres après les élections de 2020. Les responsables américains ont également eu des contacts privés de niveau inférieur avec des responsables palestiniens, y compris le conseiller principal de M. Abbas, Hussein al-Sheikh. Agenda de Biden › Mise à jour 11 mai 2021, 20 h 04 HE La violence en Israël remet en question l’approche de «recul» de Biden.

D'autres démocrates ont exhorté M. Biden à exercer plus de pression sur le gouvernement israélien au sujet des activités de colonisation et des revendications territoriales qui, selon eux, rendent les prospects d'un accord avec les Palestiniens pratiquement impossibles. «Si vous prenez du recul et que le processus d'annexion rampante est autorisé à se poursuivre sans contrôle, il en résultera ce genre de moment», a déclaré Jeremy Ben-Ami, le président du groupe de défense libéral pro-israélien J Street. «Vous pouvez souhaiter cela en dehors de votre liste de priorités, mais c'est un conflit avec des problèmes très profonds, et ils ont besoin d'attention. Et si vous le laissez sans surveillance, il prendra feu et les gens seront à nouveau blessés », a déclaré M. Ben-Ami. «Nous sommes à quelques centimètres de ce souffle incontrôlable.» Le Parti démocrate s'est déplacé vers la gauche sur Israël ces dernières années, en partie à cause de la forte alliance de M. Netanyahu avec M. Trump et d'autres dirigeants républicains, et aussi parce que beaucoup de ses jeunes militants et membres du Congrès sont plus ouvertement sympathiques aux Palestiniens. cause que ceux de la génération de M. Biden. Après que le département d'État a déclaré la semaine dernière qu'il était «profondément préoccupé» par l'expulsion potentielle de familles palestiniennes de Jérusalem-Est, certains démocrates ont réprimandé l'administration Biden pour ne pas avoir agi de manière plus affirmée pour arrêter les Israéliens. Le sénateur Chris Van Hollen du Maryland écrit sur Twitter que « ce n'est pas le moment de faire des déclarations tièdes. »

Lors d’une réunion d’information lundi, Ned Price, le porte-parole du département d’État, a été interrogé sur un tweet du représentant Ilhan Omar, Démocrate du Minnesota, qui a déclaré que l’adjoint au maire de Jérusalem, pour défendre les expulsions proposées, avait approuvé le «nettoyage ethnique». M. Price a déclaré que l’allégation n’était «pas quelque chose que notre analyse étaye». Certains analystes ont déclaré que même si M. Biden partageait l’évaluation selon laquelle une pression accrue sur le gouvernement israélien serait efficace, il pourrait se méfier d’une nouvelle exacerbation des tensions avec les dirigeants israéliens inquiets de sa priorité absolue au Moyen-Orient: un effort pour restaurer le nucléaire de 2015. traiter avec l’Iran, auquel M. Netanyahu et d’autres hauts responsables israéliens se sont longtemps opposés. M. Biden a également pris ses fonctions à un moment de flux politique énorme, avec Israël au milieu de plusieurs efforts infructueux pour former un gouvernement durable et les Palestiniens se sont dirigés vers des élections – depuis reportées, une autre source des troubles actuels – qui ont compliqué les efforts de conception. une politique américaine claire. M. Netanyahu a du mal à conserver le pouvoir, et les responsables américains disent que l’influence de M. Abbas sur les manifestations et la violence palestiniennes, impulsée par les militants et les médias sociaux, est proche de zéro. M. Biden a également des souvenirs de ses jours en tant que vice-président de l’appel de M. Obama pour un gel des colonies israéliennes et des concessions territoriales, qui ont eu peu d’effet sur les politiques à long terme mais ont suscité un féroce retour politique de la part des républicains et de certains démocrates qui ont déclaré que M. Obama n’a pas compris les besoins de sécurité d’Israël. Les républicains continuent d’exploiter les tensions au sein du Parti démocrate sur la politique israélienne. Mardi, M. Trump a publié une déclaration accusant que «le manque de soutien de M. Biden à Israël conduit à de nouvelles attaques contre nos alliés». Mais on ne savait pas quel soutien M. Trump estimait que les États-Unis n’apportaient pas, étant donné que sa propre déclaration de soutien au «droit d’Israël à se défendre» correspondait aux points de discussion de l’administration Biden. De nombreux démocrates, y compris des responsables de Biden s’exprimant en privé, disent que M. Trump est une cause clé des problèmes actuels. Halie Soifer, le directeur général du Conseil démocratique juif d’Amérique, a déclaré que M. Trump, qui a pleinement soutenu la politique pro-implantation de M. Netanyahu et a défié les avertissements de troubles palestiniens en déplaçant l’ambassade américaine à Jérusalem depuis Tel Aviv, d’intervenir dans la politique intérieure israélienne et les élections pour poursuivre son programme politique, quel que soit son impact sur la région ou le conflit israélo-palestinien. Mme Soifer a déclaré que M. Biden méritait d’être félicité pour avoir soutenu, pendant l’administration Obama, le système antirouille israélien dit Iron Dome, qui défendait les villes israéliennes contre les tirs entrants.

«Notre priorité est de rétablir le calme. Notre priorité à plus long terme pourrait aller vers un rôle de médiation entre Israéliens et Palestiniens », a déclaré lundi aux journalistes M. Price, le porte-parole du Département d’Etat. « Mais étant donné les circonstances sur le terrain en ce moment – et même avant cette flambée actuelle – nous ne sommes tout simplement pas en mesure, je pense, de voir des progrès significatifs », a-t-il ajouté. «Et notre politique l’a reconnu.»