La violence en Israël met en lumière la réalité d’un « État unique »

Le sombre cycle de violence du tac au tac en Israël a de nouveau éclaté cette semaine. Des centaines de colons israéliens armés ont saccagé les villes palestiniennes de Cisjordanie mercredi et jeudi, incendiant des bâtiments et des voitures, terrorisant des familles et se livrant à des affrontements. Dans un cas, une école a été incendiée; dans un autre, une mosquée a été saccagée. Mercredi, des responsables palestiniens ont déclaré avoir dénombré quelque 310 attaques contre des Palestiniens par des colons israéliens en Cisjordanie depuis la veille, lorsque deux hommes armés palestiniens ont tué quatre Israéliens et en ont blessé quatre autres près de la colonie cisjordanienne d'Eli.

Cela, à son tour, faisait suite à une importante opération israélienne de huit heures lundi contre des militants palestiniens dans la ville cisjordanienne de Jénine. Sept Palestiniens ont été tués, dont deux adolescents, au cours d’une bataille féroce qui a vu Israël lancer des frappes de missiles depuis des hélicoptères Apache en vol stationnaire autour de la ville. C’était la première fois que des hélicoptères de combat étaient déployés depuis les jours sombres de la deuxième Intifada il y a près de deux décennies.

L’effusion de sang et le chaos font suite à la décision d’un gouvernement israélien d’extrême droite d’approuver des plans pour des milliers de nouvelles colonies de logements en Cisjordanie occupée, dans un geste qui a également contourné le processus en six étapes que les autorités israéliennes suivent habituellement pour de telles constructions. . Les critiques ont déclaré que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait donné son feu vert aux factions extrémistes et pro-colons au sein de sa coalition pour faire avancer un programme qui vise l’annexion de facto de larges pans de la Cisjordanie, qui abrite 3 millions de Palestiniens et comprend beaucoup de la terre qui constituerait un futur État palestinien.

Mardi, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a appelé Israël à « cesser » ses expansions de colonies, qui sont considérées comme des violations du droit international humanitaire. Les analystes et les décideurs politiques y voient également un obstacle évident à la solution « à deux États » évoquée depuis longtemps – c’est-à-dire deux États israéliens et palestiniens indépendants et souverains existant côte à côte, un objectif qui reste la politique directrice de nombreux pays. gouvernements du monde.

L’expansion de la colonisation « enracine davantage l’occupation par Israël du territoire palestinien, empiète sur les terres et les ressources naturelles palestiniennes, entrave la libre circulation de la population palestinienne et sape les droits légitimes du peuple palestinien à l’autodétermination et à la souveraineté », a déclaré António Guterres dans un communiqué. .

Le gouvernement d’extrême droite israélien est au cœur d’une flambée de violence

Mais la réalité sur le terrain contredit tout vœu pieux concernant l’autodétermination ou la souveraineté palestinienne. Au lieu de cela, il y a l’enracinement de facto de la suprématie israélienne sur les territoires palestiniens, l’expansion des colonies israéliennes en Cisjordanie (et donc des routes israéliennes et des infrastructures séparées), l’affaiblissement et l’inutilité croissante de la direction palestinienne traditionnelle, et des signes croissants qui Une action militaire israélienne est peut-être imminente. Pendant ce temps, des millions de Palestiniens vivent sans les mêmes droits civils et politiques que leurs voisins.

Les responsables israéliens avertissent qu’une vague plus sophistiquée – et nihiliste – de militantisme palestinien pourrait prendre racine. Palestiniens combattre que les autorités israéliennes et les groupes de colons provoquent la violence pour consolider davantage leur contrôle sur les territoires occupés. L’administration Biden a courtisé la colère de la droite israélienne en inversant certaines des mesures de l’administration Trump précédente qui flattaient le mouvement pro-colons. Mais malgré les discussions sur un « refroidissement » des relations américano-israéliennes, la Maison Blanche a montré peu de volonté de miser une grande partie de son capital politique et de son énergie diplomatique sur le détournement de l’orientation actuelle du gouvernement de Netanyahu.

La formulation avancée par le secrétaire d’État Antony Blinken est que les États-Unis recherchent « des mesures égales de liberté, de justice, de sécurité et de prospérité pour les Israéliens et les Palestiniens ». C’est une rhétorique qui convoque les aspirations d’une solution à deux États, tout en reconnaissant implicitement à quel point cette possibilité est désormais éloignée.

Au lieu de cela, de nombreuses organisations internationales et un nombre croissant d’universitaires traditionnels considèrent la situation qui prévaut en Israël comme celle d’une réalité « à un seul État » où les Palestiniens vivent sous la coupe israélienne dans ce qu’Amnesty International et Human Rights Watch décrivent ouvertement comme « l’apartheid » – comme conditions.

Jeudi, l’ancien secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon et l’ancienne présidente irlandaise Mary Robinson, deux personnalités parmi les aînés, un groupe de défense international, ont lancé un avertissement après une mission d’enquête dans la région qu’une « réalité à un seul État » « éteignait » la perspective de la paix. Ils ont ajouté qu’ils n’avaient entendu « aucune réfutation détaillée des preuves de l’apartheid » et ont déclaré que le gouvernement israélien actuel avait démontré « une intention de poursuivre l’annexion permanente plutôt que l’occupation temporaire, basée sur la suprématie juive ».

De nouvelles armes et de nouvelles tactiques empêtrent davantage les États-Unis dans le conflit israélo-palestinien

Pour le une bonne partie d’une décennieil y a eu des discussions sur la réalité « à un État ». Mais les choses arrivent à un point critique, ont soutenu les universitaires Michael Barnett, Nathan Brown, Marc Lynch et Shibley Telhami dans un essai d’avril dans les affaires étrangères qui a déclenché un débat fébrile dans les cercles politiques. « Le nouveau gouvernement radical d’Israël n’a pas créé cette réalité mais l’a plutôt rendue impossible à nier », ont-ils écrit. « La Palestine n’est pas un État en attente, et Israël n’est pas un État démocratique occupant accessoirement un territoire palestinien. Tout le territoire à l’ouest du Jourdain a longtemps constitué un seul État sous domination israélienne, où la terre et le peuple sont soumis à des régimes juridiques radicalement différents, et les Palestiniens sont traités en permanence comme une caste inférieure.

Ils ont appelé les responsables américains à cesser de permettre tacitement ce statu quo, comme ils le font depuis une génération depuis la conclusion des accords d’Oslo, désormais moribonds, dans les années 1990. Et ils ont fait valoir qu’en l’absence d’un État palestinien séparé, les décideurs américains devraient faire pression pour l’égalité des droits pour tous ceux qui vivent à l’intérieur de ces frontières.

Les fervents défenseurs d’Israël à Washington ont rejeté avec colère cette conclusion, suggérant que cela revenait à appeler à l’effacement d’Israël en tant que seul État juif au monde. D’autres ont fait valoir que les auteurs de l’essai ont minimisé ou passé sous silence la main palestinienne dans la crise, y compris l’insouciance de la direction palestinienne et sa tolérance de l’extrémisme antisémite. Dans une réfutation perplexe de ces critiques, les auteurs de l’essai ont insisté sur le fait qu’ils ne prescrivaient aucun résultat politique clair, mais qu’ils diagnostiquaient simplement la situation qui existe.

Michael Koplow du Israel Policy Forum, qui prône une solution négociée à deux États, a suggéré que les critiques de l’essai devaient s’engager plus sérieusement dans les circonstances réelles en Cisjordanie. « Il ne s’ensuit pas et n’a jamais été que le maintien du contrôle de la sécurité de la Cisjordanie par une occupation militaire nécessite également d’y envoyer un demi-million de civils israéliens, avec beaucoup d’autres en route », a-t-il écrit. « Ce que fait ce gouvernement israélien, d’une manière plus rapide et plus complète que tout autre avant lui, est de prouver la vérité de la réalité à un seul État que les auteurs décrivent, et d’accélérer le jour où leur prescription deviendra également un fait accompli. »