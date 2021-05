La violence en Israël ébranle la vantardise de Trump du «  nouveau Moyen-Orient  »

WASHINGTON – C’était, a proclamé le président Donald J. Trump en septembre, «l’aube d’un nouveau Moyen-Orient». S’exprimant à la Maison Blanche, M. Trump annonçait de nouveaux accords diplomatiques entre Israël et deux de ses voisins arabes du Golfe, Bahreïn et les Émirats arabes unis. «Après des décennies de division et de conflit», a déclaré M. Trump, flanqué de dirigeants de la région dans une scène plus tard rejouée dans ses publicités de campagne, les accords d’Abraham jetaient «les bases d’une paix globale dans toute la région». Huit mois plus tard, une telle paix reste un espoir lointain, en particulier pour le conflit le plus insoluble du Moyen-Orient, celui entre Israël et les Palestiniens. Dans des scènes enflammées qui rappellent trop l’ancien Moyen-Orient, ce conflit est entré dans sa phase la plus sanglante en sept ans et renouvelle les critiques de l’approche de M. Trump tout en soulevant des questions sur l’avenir des accords alors que le président Biden affronte le rôle que devraient jouer les États-Unis. jouez maintenant dans la région.

L’approche de M. Trump consistait essentiellement à contourner le défi de réduire les tensions entre Israël et les Palestiniens en faveur de la promotion de liens plus étroits entre Israël et certains des États arabes sunnites, en grande partie sur la base de leurs préoccupations communes concernant l’Iran. Les accords qu’il a aidé à négocier ont été largement considérés comme manifestant un intérêt déclinant de la part de certains voisins arabes d’Israël pour soutenir les Palestiniens, donnant au Premier ministre Benjamin Netanyahu d’Israël plus de latitude pour poursuivre des stratégies qui ont encore intensifié les tensions israélo-palestiniennes. «Il était très difficile pour quiconque connaissant la région de croire que la signature des Accords d’Abraham allait être une percée pour la paix», a déclaré Zaha Hassan, chercheuse au Carnegie Endowment for International Peace, spécialisée dans les questions palestiniennes. Vali Nasr, professeur à la Johns Hopkins School of Advanced International Studies, a déclaré que les accords étaient «fondés sur l’idée que la question palestinienne est morte» et ont récompensé l’approche radicale de M. Netanyahu consistant à soutenir l’activité de colonisation israélienne et d’autres revendications territoriales étendues. «C’était la preuve de sa théorie selon laquelle vous pouvez avoir la terre et la paix», a déclaré M. Nasr. Les anciens responsables de Trump affirment que même si l’ancien président hyperbolique a facturé les accords d’Abraham, qui ont ensuite été élargis pour inclure le Maroc et le Soudan, ils n’ont jamais été considérés comme un moyen de régler le conflit israélo-palestinien.

Au contraire, l’accord, qui a élargi le commerce et normalisé partiellement ou totalement les relations diplomatiques entre Israël et les quatre États arabes, équivalait plutôt à une réprimande des Palestiniens en démontrant que leur cause ne définissait plus les relations dans la région. Les dirigeants arabes sunnites, exaspérés par les dirigeants palestiniens et s’alignant tranquillement pendant des années sur Israël contre l’Iran chiite, allaient de l’avant. Jason Greenblatt, qui a été l’envoyé de M. Trump au Moyen-Orient jusqu’en octobre 2019, a fait valoir que le spasme actuel de violence en Israël et autour d’Israël «souligne pourquoi les accords d’Abraham sont si essentiels pour la région». Après que les dirigeants palestiniens aient rejeté catégoriquement un plan de paix Trump de janvier 2020 proposant de créer un État palestinien, à des conditions fortement orientées vers les exigences israéliennes, les accords ont intentionnellement «séparé» le conflit israélo-palestinien des relations d’Israël avec le monde arabe, a déclaré M. Greenblatt. Ils « ont enlevé le droit de veto aux Palestiniens pour que la région avance », a-t-il ajouté. D’autres ont noté qu’avant d’accepter les accords, les Émirats arabes unis avaient obtenu de M. Netanyahu l’engagement de retarder une annexion potentielle de pans de Cisjordanie, une mesure qui avait le potentiel de déclencher un soulèvement palestinien majeur. (Les responsables de Trump se sont également opposés à une telle annexion et M. Netanyahu n’aurait peut-être pas suivi quoi qu’il en soit.) Dennis Ross, un ancien négociateur de paix au Moyen-Orient qui a servi sous trois présidents, a qualifié les accords de pas important pour la région, mais a déclaré que la violence dans les villes d’Israël et à Gaza illustrait comment «la question palestinienne peut encore jeter un nuage» sur les relations d’Israël avec ses voisins arabes. «L’idée qu’il s’agissait de« la paix à notre époque »ignorait manifestement le seul conflit existentiel dans la région. Ce n’était pas entre Israël et les États arabes », a déclaré M. Ross.

La plupart des analystes disent que les accords – que les responsables de l'administration Biden disent qu'ils soutiennent et aimeraient même s'étendre pour inclure plus de pays – peuvent survivre à la violence actuelle. Après tout, les responsables impliqués dans l'élaboration de l'accord affirment que personne n'avait l'illusion que de tels affrontements appartenaient au passé.

Dans une déclaration La semaine dernière, le ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis a émis une «condamnation ferme» des expulsions proposées par Israël à Jérusalem-Est et une attaque policière contre la mosquée Al Aqsa de Jérusalem, où des responsables israéliens ont déclaré que les Palestiniens avaient stocké des pierres à jeter sur la police israélienne. Le mois dernier, les Émirats arabes unis ont également dénoncé «les actes de violence commis par des groupes d’extrême droite dans la Jérusalem-Est occupée» et ont averti que la région pourrait «basculer dans de nouveaux niveaux d’instabilité d’une manière qui menace la paix». Bahreïn et d’autres États du Golfe ont condamné Israël sur un ton similaire. Un communiqué publié vendredi par le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, Abdullah bin Zayed al-Nahyan, a appelé «toutes les parties», pas seulement Israël, à faire preuve de retenue et à rechercher un cessez-le-feu. Un ancien responsable de Trump a fait valoir que la pression publique exercée sur Israël par des pays comme les Émirats arabes unis et Bahreïn avait plus de poids après les accords, venant comme ils le font de nouveaux partenaires diplomatiques officiels. Cependant, aucun des gouvernements qui sont parties aux accords ne joue un rôle majeur dans les efforts visant à obtenir un cessez-le-feu – une responsabilité assumée dans le passé par l’Égypte et le Qatar.