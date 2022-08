La violence en Irak reflète un dysfonctionnement persistant

Commentez cette histoire Commentaire

Il y a d'abord eu la colère, puis des protestations, puis un accès de violence qui a fait des dizaines de morts et des centaines de blessés. Maintenant, il n'y a qu'un calme précaire et fragile. Pendant la majeure partie de deux décennies, Bagdad a enduré des conflits, de l'instabilité et des tragédies dans une égale mesure. Mais le chaos qui a englouti la capitale irakienne lundi soir et mardi matin a marqué la série de violences la plus meurtrière depuis des années.

Les partisans de l’éminent religieux chiite Moqtada al-Sadr ont affronté les forces de sécurité irakiennes et les milices alliées à l’Iran dans la zone verte fortifiée de Bagdad et ont pris d’assaut le palais présidentiel. Le bruit des mitrailleuses et le bruit sourd des grenades propulsées par fusée ont secoué le cœur de la ville. La violence s’est étendue à travers le pays, les sadristes attaquant les bureaux des factions liées à l’Iran dans diverses villes. Plus de 30 personnes ont été tuées, et le nombre de morts devrait augmenter au moment de la rédaction.

Mais mardi après-midi, Sadr a appelé ses partisans à se retirer et a déploré la perte de vie. Pour sa retenue supposée, il a mérité les applaudissements du président irakien Barham Salih et du Premier ministre Mustafa al-Kadhimi, qui a joué un rôle de gardien alors que les politiciens irakiens ont échoué pendant près d’un an à former un gouvernement.

Ce qui se passe ensuite est à deviner. Sadr, qui au cours de la décennie précédente a mené des révoltes anti-américaines et fait partie intégrante de la politique irakienne, se positionne comme un nationaliste populiste et bénéficie d’un soutien important, bien que loin d’être total, des chiites irakiens. Son pari fait partie d’une rivalité intra-chiite en évolution dans le pays qui menace de déstabiliser encore plus un État fragile et complique l’équation pour le régime théocratique iranien, qui exerce depuis longtemps une influence sur Bagdad.

Un religieux irakien ordonne à ses partisans de battre en retraite après que des affrontements ont fait des dizaines de morts

Le dysfonctionnement politique de l’Irak “est une caractéristique de la vie civique depuis que l’invasion américaine il y a près de deux décennies a enraciné un ordre sectaire et kleptocratique», ont écrit mes collègues Mustafa Salim et Kareem Fahim.

“L’impasse politique a commencé en octobre, lorsque le bloc de Sadr a remporté le plus grand nombre de sièges au parlement mais n’a pas été en mesure de former un gouvernement après avoir tenté d’exclure ses rivaux chiites”, ont-ils expliqué. “Après des mois de paralysie politique, Sadr a annoncé que ses candidats parlementaires démissionneraient de la législature, et a ensuite envoyé ses partisans occuper le parlement.”

Sadr est opposé par un groupe chiite rival, rassemblé par l’ancien Premier ministre Nouri al-Maliki – une figure notoire à Washington pour sa corruption présumée et sa mauvaise gouvernance qui ont permis la montée de l’État islamique en 2014. Les manœuvres de ces deux camps ont conduit à un été mouvementé qui a abouti à l’explosion d’un conflit ouvert cette semaine.

Renad Mansour, un spécialiste de l’Irak au groupe de réflexion Chatham House à Londres, m’a dit qu’alimenter “la violence, les protestations, la déstabilisation sont les règles du jeu” maintenant dans la politique irakienne, Sadr cherchant à tirer parti de la capacité de violence de ses partisans en tant que « outil de négociation » pour obtenir de plus grandes concessions de la part de ses adversaires putatifs.

“Sadr s’est toujours mis, lui et ses partisans, dans une situation où la violence et les effusions de sang semblent inévitables, mais ensuite il se retourne toujours et rejette la violence”, a déclaré à Reuters Hamdi Malik du Washington Institute for Near East Policy.

Bagdad en proie aux manifestations alors que ses rivaux politiques se disputent le pouvoir

Il y a peu de preuves que Sadr et Malikisans parler de toute une constellation d’autres acteurs qui se bousculent pour le pouvoir, pourront bientôt régler leurs différends. L’annonce de Sadr lundi qu’il se « retirait » de la politique a déclenché le saccage de ses partisans ; au lendemain des affrontements, il disparaît à peine de la scène. “Il n’est pas certain que le dialogue soit désormais possible en Irak, mais le fait même que le Premier ministre irakien ait été contraint de féliciter Sadr pour avoir mis fin à une conflagration dont il était en grande partie responsable est sans doute une indication du pouvoir dont il dispose”, a noté l’Œil du Moyen-Orient.

Sadr et ses alliés ont appelé à la dissolution du parlement et à de nouvelles élections. “Personnellement, je ne voulais pas battre en retraite”, a déclaré à mes collègues Mouamle Hassan, 21 ans, un partisan de Sadr qui a quitté la zone verte avec un fusil. “Nous avons perdu des martyrs, mais nous obéirons toujours à Sadr.”

La perspective de nouveaux affrontements se profile. “Le plus grand perdant est l’État, qui reste les bras croisés pendant que deux puissants partis armés continuent de lutter pour le contrôle”, a tweeté Sajad Jiyad, membre de la Century Foundation, un groupe de réflexion américain basé à Bagdad. “À moins qu’une solution appropriée ne soit trouvée, davantage de manifestations et de violences sont possibles.”

Au-dessus des tensions actuelles plane un malaise plus profond. Ces dernières années, un mouvement de protestation alimenté par une génération de jeunes frustrés s’est massé contre le statu quo politique auquel Sadr appartient, mais s’y oppose également de manière opportuniste. Il y a peu de perspectives de réforme significative pour satisfaire leurs demandes et déployer la vaste richesse pétrolière du pays pour mieux répondre aux besoins de sa population.

“Le système est devenu économiquement en faillite, idéologiquement en faillite et donc il devient plus coercitif”, Mansour a déclaré, soulignant les précédentes répressions sanglantes des forces de sécurité contre les manifestants qui ont tué des centaines de personnes et l’étouffement des dissidents de la société civile et des journalistes.

Le système à Bagdad, bien sûr, est un héritage à la fois de l’invasion et de l’occupation américaines et de l’influence iranienne démesurée qui a trouvé son chemin dans les couloirs du pouvoir après la destitution du dictateur Saddam Hussein. Le pouvoir chiite du Moyen-Orient a une ligne directe avec les principales factions en Irak, y compris les Forces de mobilisation populaire – des milices qui ont joué un rôle déterminant dans la lutte contre l’État islamique, mais qui sont maintenant ressenties par de nombreux Irakiens comme les mandataires intimidants d’un régime intrusif. Ces derniers mois, Sadr s’est publiquement brouillé avec des responsables iraniens et a intensifié sa rhétorique contre Téhéran.