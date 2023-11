La violence en Cisjordanie s’est considérablement intensifiée, avec des meurtres et des déplacements en hausse depuis le 7 octobre.

JERUSALEM — Pour les milliers de familles palestiniennes de Cisjordanie, la récolte des olives revêt une signification communautaire presque sacrée.

“C’est comme un festival”, a déclaré Hazim Saleh à ABC News le 1er novembre. “Comme si nous chantions, nous préparons du café sur la terre. … Nous pratiquons cela depuis cent ans auparavant.”

Le beau-frère de Hazim Saleh, Bilal Saleh, 40 ans, était dehors avec sa famille le 18 octobre et cueillait des olives dans la vallée en contrebas de son village d’al-Sawiya lorsqu’il a été abattu par un soldat des Forces de défense israéliennes en congé. selon Médias israéliens.

« Nous étions inquiets à cause de la situation et parce qu’on disait que le [Israeli] Les colons ont reçu des armes à feu pour pouvoir tuer n’importe quel Arabe de sang-froid », a déclaré Ikhlas Saleh, l’épouse de Bilal, à ABC News. “Mais nous étions calmes, ce samedi était leur jour férié, et nous allions finir et rentrer chez nous sans incident.”

Avec l’aimable autorisation de la famille Saleh

Ils commençaient à récolter le deuxième arbre de la journée lorsqu’ils ont déclaré qu’une agitation avait éclaté.

« Nous avons commencé par le deuxième arbre et nous avons entendu les gens autour de nous crier que les colons descendaient de la montagne », se souvient-elle. La famille ne savait pas si les colons étaient armés, mais elle a rassemblé les enfants pour partir. Bilal, son mari, avait laissé son téléphone dans l’oliveraie, a-t-elle expliqué. Il est retourné chercher son téléphone et elle a entendu des coups de feu.

Au début, elle a dit qu’elle pensait qu’il s’agissait de coups de semonce.

«Puis j’ai appris qu’il avait reçu plusieurs balles dans la poitrine. Ils ont eu la préméditation de le tuer de sang-froid », a-t-elle déclaré.

Des vidéos de la fusillade et d’autres actes de violence et de harcèlement des colons ont circulé sur les réseaux sociaux palestiniens, chaque fois un autre témoignage de la détérioration de la situation humanitaire. Les Nations Unies ont critiqué « l’impunité quasi totale pour la violence des colons » en vertu de la loi israélienne, et bien que dans cette affaire le tireur présumé ait été arrêté, les accusations ont été abandonnées après qu’un juge a statué qu’il avait agi en état de légitime défense.

Google Earth/Canva via ABC News Illustration

Un avocat représentant le tireur présumé n’a pas répondu à la demande de commentaires d’ABC News.

Depuis que le Hamas a lancé des attaques terroristes surprise contre Israël le 7 octobre, tuant quelque 1 400 Israéliens et prenant des centaines d’autres en otages, alors que Tsahal effectuait des raids presque nocturnes à Gaza pour cibler le Hamas, les cas de violence des colons en Cisjordanie « se sont rapidement intensifiés ». » selon l’ONU

Huit Palestiniens ont été tués par des colons israéliens, dont un enfant, en Cisjordanie depuis le 7 octobre, tandis que 147 ont été tués par les forces israéliennes, selon Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (BCAH).

Trois Israéliens ont également été tués par des Palestiniens le mois dernier en Cisjordanie, a rapporté OCHA.

Le Premier ministre Netanyahu a abordé mercredi la question de la violence des colons, affirmant qu’il y avait « un demi-million d’habitants respectueux des lois en Judée-Samarie », mais « il y a une infime poignée de personnes qui ne représentent pas ce public et qui prennent la loi en compte ». leurs propres mains. Il a condamné leurs actions, affirmant qu’elles causaient « de graves dommages internationaux à l’État d’Israël ». “Nous ne pouvons pas tolérer cela, nous ne sommes pas prêts à l’accepter, nous agirons contre cela par tous les moyens”, a-t-il déclaré.

« La Bible l’emporte sur le droit international »

Les incitations financières et la perspective de s’installer en Terre Sainte ont contribué à l’augmentation du nombre de colonies israéliennes, considérées comme illégales au regard du droit international, en Cisjordanie depuis l’occupation du territoire par Israël en 1967. Plus de 270 colonies, abritant 750 000 colons , ont été établis en Cisjordanie au cours des 50 dernières années, selon l’ONU

Mais année après année, la violence des colons s’est aggravée, avec une augmentation des décès au cours des six années précédant 2022, selon l’ONU.

Et lorsque le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est revenu au pouvoir en novembre de l’année dernière au sein d’une coalition, il s’est appuyé sur l’extrême droite pour former un gouvernement. En juillet, un groupe d’experts de l’ONU a émis un avertissement selon lequel la politique du gouvernement « suggère qu’un effort concret pourrait être en cours pour annexer l’ensemble du territoire palestinien occupé, en violation du droit international ».

Des responsables tels qu’Itamar Ben-Gvir, chef du Parti Pouvoir Juif et actuel ministre de la Défense de l’Intérieur, ont été intégrés dans le groupe. Lui-même colon, Ben-Gvir a défendu les colons, à la fois en tant qu’avocat et homme politique, accusés d’avoir tué des Palestiniens. Il est connu depuis longtemps histoire d’exprimer un sentiment anti-arabe extrême et les opinions ultranationalistes.

Ben-Gvir a demandé que des milliers d’armes d’assaut soient distribuées aux colons à la suite des attaques terroristes du 7 octobre, le mois suivant s’avérant être le mois le plus meurtrier jamais enregistré pour les Palestiniens de Cisjordanie depuis que l’ONU a commencé à compiler des données en 2005. .

Actualités ABC

C’est une vocation religieuse qui a amené Daniel Winston, un Israélo-Américain né à Chicago, dans la colonie de Bat Ayin en Cisjordanie.

“Il ne s’agit pas seulement d’immobilier”, a déclaré Winston à ABC News dans une interview le 2 novembre. « Cette terre est l’expression du fait que si vous croyez que Dieu, qui a créé l’univers entier et créé ce monde et qu’il a écrit la Bible, s’il dit dans la Bible, je veux que les enfants d’Israël vivent dans ce pays. d’Israël. Donc, pour moi, ce n’est pas seulement un impératif, c’est une invitation. Et donc j’essaie d’être à la hauteur de cela, pas seulement en venant ici, mais aussi dans la manière dont je vis ici et dont j’élève mes enfants.

Winston a nié que les colonies étaient illégales et a déclaré qu’il n’y avait aucune différence en termes de souveraineté entre sa colonie et des villes comme Tel Aviv. Interrogé sur la définition internationalement reconnue selon laquelle les colonies comme la sienne étaient illégales, il a répondu : « La Bible l’emporte sur le droit international. »

Chez lui à Bat Ayin, Winston, qui, comme de nombreux colons, porte une arme à feu, a déclaré qu’il n’existait pas de « nation palestinienne ». Interrogé sur l’escalade de la violence, il a répondu : « Je ne déteste pas les Arabes, je n’ai rien contre les Arabes. »

« J’ai quelque chose contre la façon dont ils agissent. Et donc, je dois faire ce que je dois faire. Je dois porter une arme à feu. Je dois être vigilant. Les soldats israéliens doivent agir et réagir en conséquence.

“Ils ont des colonies tout autour”

Sur le toit de la maison de son beau-frère à Al-Sawirya, Hazim Saleh montre du doigt les endroits où de nouvelles colonies ont surgi.

« Malheureusement, depuis des années, notre village souffre des colons, de leurs attaques et de l’occupation », a-t-il déclaré à ABC News. “Comme vous pouvez le voir, c’est notre petit village et le village tranquille, ils ont une colonie tout autour.”

Actualités ABC

Les routes menant au village ont été bloquées à la suite des attaques du 7 octobre, des monticules de terre empêchant le libre passage des voitures. Hazim Saleh a déclaré que ce type de blocus avait rendu la vie quotidienne difficile et s’était répandu partout en Cisjordanie.

Leur famille reste sur place, mais d’autres villages ont vu des communautés entières transférées de force ces dernières années, dont 111 foyers palestiniens depuis le 7 octobreselon OCHA.

Google Earth/Toile/Obtenu par ABC News/ABC News Illustration

“A quoi ça sert si je fonde une famille, je construis la maison”, a déclaré Hazim Saleh. “Ils viendront. Ils le brûleront et le détruiront. C’est le cas de tout le monde dans ce domaine. … Nous entendons à la télévision et à la radio ce qu’ils disent. « Va en Égypte, va en Jordanie. » Vous me demandez de quitter ma terre.

Même si Ikhlas Saleh doit désormais élever ses enfants sans son mari, elle craint que la famille ait encore plus à perdre.

Alaa Badarneh/EPA via Shutterstock

« Mes enfants ont vu les conditions à Gaza et l’autre jour, j’ai vu que ma petite fille avait écrit son nom sur sa jambe et celui de son frère sur sa jambe. [his leg] et la ville d’où ils viennent », a-t-elle déclaré, décrivant une pratique qui permettrait de les identifier s’ils étaient tués. « Ils ont peur que ce qui arrive aux Gazaouis ne nous arrive également. »