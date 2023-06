La violence éclate sur le site de l’ONU au Soudan du Sud, faisant plus de 20 morts et des dizaines de blessés

Le bilan des affrontements entre personnes déplacées à l’intérieur d’un site de l’ONU au Soudan du Sud s’élève à plus de 20 morts, avec plus de 50 autres blessés, a annoncé vendredi l’organisation caritative médicale MSF.

La déclaration de l’organisation, également connue sous le nom de Médecins sans frontières, a déclaré que deux de ses employés figuraient parmi les blessés. Certains des blessés ont été transportés par avion vers la capitale, Juba.

« Alors que la situation était relativement calme ce matin, de nombreuses femmes et enfants qui ont fui le camp ne sont pas encore revenus par crainte d’une escalade », a déclaré Luz Linares, chef de mission MSF dans le pays.

Les affrontements de jeudi dans le camp de Malakal ont opposé des membres des groupes ethniques Shilluk et Nuer, a déclaré un représentant local des personnes déplacées à l’Associated Press. Le bureau de l’ONU au Soudan du Sud a déclaré que les combats avaient commencé par un coup de couteau et que sa mission avait renforcé la présence militaire et policière dans la région en « étroite collaboration » avec l’armée et les autorités du Soudan du Sud.

Des violences meurtrières entre groupes ethniques et communautés troublent toujours le Soudan du Sud des années après un accord de paix de 2018 visant à mettre fin à une guerre civile de cinq ans. Pendant le conflit, des milliers de personnes se sont réfugiées dans les sites de protection de l’ONU.

Plus de 41 000 personnes séjournent sur le site de Malakal, qui est également un camp désigné pour les personnes fuyant la violence dans les pays voisins Soudanprécise MSF.