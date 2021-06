La violence éclate lors d’une réunion du conseil scolaire sur les nouvelles règles transgenres et deux sont arrêtés dans des scènes de choc

Au moins deux personnes ont été arrêtées lorsque des violences ont éclaté lors d’une réunion du conseil scolaire sur les nouvelles règles relatives aux transgenres.

Plus de 250 résidents ont discuté des propositions lors d’une réunion du conseil scolaire du comté de Loudoun à Ashburn, en Virginie, mardi.

Les parents ont débattu d’un projet de proposition sur les toilettes qui disait : « Les élèves devraient être autorisés à utiliser les installations qui correspondent à leur identité de genre », rapporte Fox News.

Les dirigeants du conseil scolaire voudraient rendre les écoles plus inclusives pour les élèves transgenres.

Un parent furieux a été hué après avoir affirmé que « la haine coulait des disciples de Jésus dans cette pièce ».

Deux hommes ont été arrêtés car ils auraient refusé de quitter l’auditorium alors que la violence éclatait.

Un porte-parole du bureau du shérif du comté de Loudon a déclaré à Fox : « Le premier homme a reçu une citation à comparaître pour intrusion et a été libéré. ​​Le second aurait » agi de manière désordonnée et a fait preuve d’un comportement agressif envers un autre participant « .

Les parents présents à la réunion ont demandé la réintégration du professeur de gymnastique de l’école primaire Bryon Cross.

Il a été mis en congé après avoir déclaré à la commission scolaire qu’il ne reconnaîtrait pas qu’un « garçon biologique peut être une fille et vice versa ».

Cross a déclaré: « J’aime tous mes élèves mais je ne leur mentirai jamais, quelles que soient les conséquences.

« Je suis enseignant mais je sers Dieu d’abord et je n’affirmerai pas qu’un garçon biologique peut être une fille et vice versa car c’est contre ma religion.

« C’est mentir à un enfant, c’est abuser d’un enfant, et c’est pécher contre notre Dieu. »

Cross a déclaré qu’il « parlait par amour » pour ceux qui souffrent de dysphorie de genre.

Il a dit qu’il n’avait pas l’intention de blesser qui que ce soit, mais les politiques scolaires qui « souillent la sainte image de Dieu » et « endommagent » les enfants devraient être dénoncées.

Le professeur de gym de l’école élémentaire a fait référence à la politique 8040 qui exigeait que le personnel du comté de Loudoun utilise des pronoms de genre préférés qui reflètent leur identité de genre.

Le porte-parole de l’école, Wayde Byard, a déclaré à Fox News que la décision de mettre Cross en congé administratif payé n’appartenait pas au directeur.

Le comté de Loudoun est le comté le plus riche des États-Unis, car les ménages ont un revenu médian de plus de 142 000 $, selon les données du US Census Bureau/

Le mois dernier, les parents ont fustigé le conseil scolaire pour avoir prétendument « infecté » les enfants avec des leçons de course critiques.

Ils ont demandé que les membres soient licenciés après qu’ils se seraient engagés à introduire le CRT dans les classes.

Les parents du groupe « Fight for Our Schools » ont allégué que le conseil d’administration avait l’intention « d’infecter nos écoles avec une théorie critique de la race », selon le MailOnline.

Les théoriciens critiques de la race soutiennent que les institutions juridiques aux États-Unis « fonctionnent pour créer et maintenir des inégalités sociales, économiques et politiques entre les Blancs et les non-Blancs, en particulier les Afro-Américains », comme défini par Britannica.

Les membres du conseil d’administration ont été accusés de « préparer la guerre » contre les parents du comté qui s’y opposent.

Un parent furieux a déclaré à l’époque : « [Critical race theory] n’est pas un dialogue honnête – c’est une tactique utilisée par Hitler et le Ku Klux Klan sur l’esclavage il y a de nombreuses années pour abrutir mes ancêtres afin que nous ne puissions pas penser par nous-mêmes. »

L’enseignante Monica Gill a déclaré à Fox News que la notion de théorie critique de la race avait « endommage » la communauté.

Mais, le surintendant intérimaire Scott A. Ziegler a nié que le conseil essaie d’« endoctriner » les élèves mais plutôt de fournir une communauté plus inclusive.