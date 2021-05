La violence éclate à Jérusalem-Est alors que la police israélienne disperse les manifestants qui manifestent contre les expulsions palestiniennes (VIDEO)

La police israélienne a pris d’assaut les partisans de familles palestiniennes menacées d’expulsion dans le quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem. Les affrontements ont eu lieu alors qu’une haute cour israélienne devait juger si les familles avaient une chance de rester.

Des dizaines d’officiers israéliens en tenue anti-émeute ont affronté les manifestants palestiniens à Jérusalem-Est mercredi soir, déployant des canons à eau et des gaz lacrymogènes. Des images de l’agence vidéo de RT, Ruptly, montrent la police en train de forcer les manifestants au sol, en traînant et en frappant des hommes et des femmes. Certains avaient besoin d’une assistance médicale, comme le montre la vidéo, tandis que d’autres avaient les yeux bandés, menottés et encerclés par la police.

Les manifestants se sont rassemblés à Sheikh Jarrah, près de la vieille ville fortifiée de Jérusalem, pour soutenir plusieurs familles qui sont forcées de quitter leurs maisons. Les forces israéliennes ont tiré des gaz lacrymogènes et utilisé des canons à eau, tandis que les manifestants ont lancé des chaises et des feux d’artifice.

« Ils jetaient des eaux usées sur nous et les maisons. Une femme a été attaquée, comme [police] ne pouvait pas voir à travers l’eau et ne faisait pas de distinction entre les jeunes et les vieux, [they] attaqué sans aucune responsabilité», A déclaré le résident local Maysoon Ghosheh à Ruptly.

Les violents affrontements sont les derniers parmi les troubles qui se déroulent dans la région. Depuis plusieurs jours, la police est présente à Sheikh Jarrah dispersant de force les foules, au moins 12 Palestiniens ayant été blessés depuis dimanche, a rapporté Reuters citant des médecins palestiniens. Depuis le début de l’année, au moins un décès palestinien et plus de 210 incidents de violence de colons ont été enregistrés, selon un récent rapport de l’ONU.

Les habitants de Sheikh Jarrah organisent des sit-in pour protester contre la menace imminente d’expulsion à laquelle font face au moins six familles qui y vivent depuis des générations. Sept autres familles risquent d’être déplacées d’ici août, avec près de 60 habitants, dont 17 enfants, à déplacer au total. Un tribunal de district avait précédemment décidé que les Palestiniens devaient quitter leurs maisons au profit d’une entreprise ayant l’intention de développer la zone pour les familles juives.

Il y a une loi dans la législation israélienne qui fournit une voie légale aux Juifs pour récupérer les propriétés juives à Jérusalem-Est d’avant 1948. Une audience prévue jeudi à la Haute Cour de Jérusalem est prévue pour décider de donner aux Palestiniens le droit de faire appel du décision du tribunal inférieur de les déplacer.

