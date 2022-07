La violence d’extrême droite du renversement de Roe v. Wade

Lorsque le projet de décision divulgué de la décision de la Cour suprême des États-Unis d’annuler Roe v. Wade est devenu public en mai 2022, j’ai écrit un éditorial pour ces pages exprimant mon indignation que l’avortement soit encore quelque chose qui puisse être débattu. Lorsque mon article a été publié sur le compte Twitter du Toronto Star, la section des commentaires a été inondée de commentaires anti-avortement, mais pas de la manière à laquelle je m’attendais.

Sur les 80 commentaires anti-avortement sur le tweet Star de mon article, plus de 50 vaccins COVID-19 mentionnés. Un commentaire particulièrement dédaigneux envers les femmes et le vaccin est venu d’un utilisateur qui a répondu: “Si l’une de ces femmes a le pokie, alors elle devrait se taire!”

Alors, qui sont les personnes derrière ce dédain vocal pour les vaccins COVID et l’avortement ? L’extrême droite.

La pandémie a produit une société économiquement précaire et effrayée qui s’est avérée être un terreau idéal pour la propagation des idées d’extrême droite. Le langage utilisé par les anti-vaxxers et l’extrême droite se croise souvent dans la notion de résistance à un “Nouvel Ordre Mondial”.

À la base, cette prétendue « résistance » ne vise pas à empêcher le développement d’un État totalitaire. Il s’agit plutôt de lutter pour un retour à une version antérieure nostalgique de nos États coloniaux. Le slogan « Make America Great Again » de Donald Trump est le cri public de l’extrême droite qui aspire à ce retour à une société fondée sur l’oppression violente des femmes et des personnes de couleur.

Ce n’est pas un hasard si les trois juges nommés par Trump à la Cour suprême ont joué un rôle essentiel dans l’annulation de Roe v. Wade, car cette décision est particulièrement une attaque contre les femmes noires en Amérique. Une étude récente de l’Université de Boulder au Colorado a estimé que l’interdiction de l’avortement dans tous les États entraînerait une augmentation de 24 % de la mortalité maternelle aux États-Unis. L’augmentation prévue des décès maternels chez les Noirs a été la plus importante, atteignant 39 %.

Au cours des dernières années, le terrorisme de droite en Amérique du Nord a augmenté. Un rapport de 2018 du Center for Strategic and International Studies a révélé que le nombre d’attentats terroristes perpétrés par l’extrême droite aux États-Unis avait plus que quadruplé entre 2016 et 2017. Cependant, comme le démontrent les réponses à l’assaut de 2021 contre le Capitole américain et le 2022 “Freedom Convoy” attaques contre la capitale du Canada, bon nombre de nos dirigeants politiques se sont essentiellement tournés vers les extrémistes de droite.

Pourquoi? Serait-ce parce que notre soi-disant « système judiciaire » abrite déjà certains de ces terroristes ? Les liens entre l’extrême droite et la police, les juges des tribunaux et les politiciens ont été prouvés à maintes reprises. Mais il y a eu peu ou pas de conséquences pour ceux qui se sont révélés liés à l’extrême droite. Lorsque les terroristes sont autorisés à assumer des rôles de leadership dans nos systèmes judiciaires, nous devons restructurer notre vision de ce qui constitue une attaque terroriste. Comme on le voit maintenant, les attaques meurtrières contre notre société peuvent provenir du système même censé nous protéger.

Nous ne pouvons pas commencer à quantifier toute l’étendue de la violence qui résultera de l’annulation de Roe v. Wade. Au-delà de l’augmentation prévue des décès maternels, qu’en est-il de la diminution de la qualité de vie de celles qui sont contraintes de mener à terme une grossesse non désirée ? Comment l’augmentation de la pauvreté et le traumatisme de l’accouchement forcé affecteront-ils non seulement ceux qui se voient refuser un avortement sécurisé, mais aussi ceux qui sont nés dans des circonstances instables ?

Il faudra des années avant que nous puissions vraiment comprendre combien de vies ont été perdues et ruinées par la décision de justice du 24 juin. Renverser Roe v. Wade était une attaque contre des Américains perpétrée par des terroristes d’extrême droite – et tant que nous resterons les bras croisés, ce ne sera pas la dernière.

