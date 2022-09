La violence des supporters gâche le match Nice-Cologne en Conference League

La violence des supporters dans les tribunes a retardé le match de l’UEFA Europa Conference League entre l’OGC Nice et le FC Köln.

Des images à l’intérieur du stade Allianz Riviera ont montré scènes mouvementées. Les fans adverses se sont battus et ont tiré des fusées éclairantes d’avant en arrière. De plus, un fan était poussé des tribunesle tout avant le coup d’envoi du match.

Les premiers rapports suggèrent qu’au moins 18 personnes ont été blessées. L’une d’entre elles est une « urgence absolue ». Organisateurs de matchs pris la décision retarder le match sur l’interphone du stade.

Le compte Twitter officiel du club allemand a fait un déclaration condamnant les actions par les supporters.

UN vidéo de la fin à l’extérieur de Cologne montre des hooligans entrant dans la section, avec un fan portant ce qui semble être une cagoule du Borussia Dortmund.

De plus, le capitaine de Cologne, Jonas Hector, a pris le micro à l’intérieur du stade. Il a supplié les fans de son équipe d’arrêter la violence.

“Nous avons vraiment envie de jouer le jeu avec vous”, a déclaré l’international allemand. «Nous voulons aussi que le match se produise. Mais, nous devons dire que nous n’approuvons pas cela. Nous n’aimons pas du tout le voir.

«Nous avons travaillé d’arrache-pied l’année dernière et lors des matchs éliminatoires. Et nous aimerions faire cela avec vous et c’est pourquoi je vous demande : gardez votre sang-froid, restez calme, soutenez-nous du mieux que vous pouvez.

“C’est aussi ce que veut le club. Que nous soyons unis et en paix, célébrons simplement le football et non la violence. Merci.”