La violence des supporters de Manchester United condamnée par le gouvernement et le maire

La violence lors des manifestations de dimanche des supporters de Manchester United, qui a conduit au report du match de Premier League avec Liverpool, a été condamnée par le ministre des Sports du gouvernement britannique et le maire du Grand Manchester.

Les fans de United qui protestaient contre les propriétaires américains du club, la famille Glazer, ont fait irruption dans le stade qui était fermé aux fans en raison des restrictions du COVID-19.

Une fusée éclairante a été lancée sur le podium des radiodiffuseurs alors que les fans se précipitaient sur le terrain et que les manifestants se heurtaient à la police à l’extérieur du sol.

La police du Grand Manchester (GMP) a déclaré que deux policiers avaient été blessés, dont un nécessitant un traitement hospitalier après avoir été attaqué avec une bouteille et avoir subi une coupure au visage.

«Les passions sont vives dans le football, mais il existe des moyens de protester et de faire entendre sa voix sans blesser ou mettre en danger les autres», a déclaré Nigel Huddleston, ministre du Tourisme et des Sports.

« Nous comprenons les frustrations, mais la violence d’une petite minorité de fans à Old Trafford hier était inacceptable », a-t-il déclaré.

Les manifestations de fans contre les Glazers, qui ont eu lieu depuis qu’ils ont acheté le club en 2005, ont été relancées depuis l’implication de United dans la tentative de créer une Super League européenne séparatiste.

Le maire du Grand Manchester, Andy Burnham, a exprimé son soutien aux objectifs des manifestants mais a critiqué la violence.

« Je comprends parfaitement les préoccupations de longue date des supporters de Manchester United concernant à la fois la propriété et le financement de leur club et la gestion plus large du football », a-t-il déclaré.

« Il est important de préciser que la majorité des partisans ont manifesté pacifiquement … cependant, il n’y a aucune excuse pour les actions d’une minorité qui a blessé des policiers et mis en danger la sécurité d’autrui », a-t-il ajouté.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a déclaré qu’il était nécessaire de comprendre l’humeur des supporters de football.

« (Nous) ne pouvons pas, ne pouvons pas tolérer les images que nous avons vues sur le fait de prendre d’assaut le sol », a déclaré Cleverly à Sky News. « Mais nous devons comprendre les frustrations que les fans éprouvent non seulement avec Manchester United, mais avec un certain nombre de clubs. à travers le jeu. «

Le gendarme en chef adjoint du GMP, Russ Jackson, a déclaré que le comportement des fans était «imprudent et dangereux».

«Nous avons lancé une enquête et nous travaillerons en étroite collaboration avec nos partenaires pour nous assurer que nous établissons toutes les circonstances entourant les événements d’aujourd’hui et que nous poursuivons les responsables», a-t-il déclaré.

Aucune décision n’a encore été prise sur le report du match ou sur d’éventuelles sanctions pour les événements de dimanche.

