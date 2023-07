La violence des colons en Israël ouvre une nouvelle scission au sein du gouvernement de Netanyahu

Commentez cette histoire Commentaire

JERUSALEM – La récente série d’attaques de colons contre des villages palestiniens en Cisjordanie aggrave les fissures au sein du gouvernement de droite israélien, les ministres de la ligne dure repoussant les appels des chefs de l’armée et de la sécurité à la répression des extrémistes juifs. Lors des attaques, menées pendant plusieurs jours pour se venger du meurtre de quatre colons israéliens par des hommes armés du Hamas, des foules armées ont parcouru les villages, incendiant des maisons et des voitures, coupant des lignes électriques et tirant des armes. Au moins un civil palestinien a été tué, selon les responsables de la santé, et des dizaines ont été blessés.

La scission sur la manière de répondre à la violence n’est que le dernier exemple des tensions qui s’exercent sur la coalition gouvernementale agitée du Premier ministre Benjamin Netanyahu alors qu’elle lutte pour refaire le système judiciaire du pays et atténuer les tensions avec les États-Unis, l’Europe et les puissances régionales. Il oppose l’establishment de la sécurité du pays aux membres du cabinet d’extrême droite, qui disent que les saccages sont une réaction compréhensible à la violence palestinienne et refusent de les qualifier de « terrorisme juif ».

Le ministre des Finances Bezalel Smotrich, un dirigeant des implantations qui dirige le Parti sioniste religieux, a critiqué cette semaine le ministre de la Défense Yoav Gallant pour avoir approuvé la détention sommaire de quatre colons soupçonnés d’avoir participé aux attaques contre le village de Luban a-Sharqia.

Israël a régulièrement recours à la détention administrative pour détenir des Palestiniens sans procès – plus de 1 000 ont été arrêtés en mars, selon le service pénitentiaire israélien. Mais dans un tweet, Smotrich a qualifié l’utilisation de ce mécanisme contre les colons de « démocratiquement et moralement répugnant ».

Le bureau de Gallant a refusé de commenter cet article. Mais un haut responsable israélien a déclaré que Gallant et d’autres responsables de la sécurité avaient conclu que le risque posé par certains colons nécessitait la même approche qu’ils emploient contre les terroristes palestiniens présumés.

« Détenir quatre citoyens israéliens sans procès est très important », a déclaré le responsable, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat pour discuter des délibérations internes. « Gallant a décidé qu’il utiliserait tous les outils à sa disposition pour lutter contre cela, et le plus important est l’ordre de détention administrative. »

Ce responsable a déclaré que l’armée appliquait les mêmes critères contre les quatre hommes israéliens qu’ils utilisent contre les Palestiniens détenus : il y avait des preuves claires et convaincantes qu’ils représentaient une menace pour la vie des civils. La politique se poursuivra malgré les critiques de Smotrich et d’autres, a déclaré le responsable.

« L’ensemble de l’establishment de la sécurité est en ligne, travaillant sur la même politique, malgré le refoulement », a déclaré le responsable.

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, qui, comme Smotrich, a été interrogé dans le passé par les agences de sécurité pour son implication dans des groupes terroristes anti-arabes, a également condamné la détention des quatre hommes et les critiques des colons déchaînés. « La plupart d’entre eux sont des garçons adorables », a-t-il déclaré lors d’une réunion de sécurité, selon des informations parues dans les médias israéliens.

Les hauts responsables de la sécurité d’Israël ont été unanimes dans leur condamnation de la récente violence des colons, malgré les critiques des défenseurs des droits selon lesquels ils n’ont pas réussi à protéger les communautés palestiniennes vulnérables.

« Ces attaques contredisent toutes les valeurs morales et juives », lit-on dans une rare déclaration conjointe de Herzi Halevi, chef d’état-major des Forces de défense israéliennes ; Ronen Bar, directeur de l’Agence de sécurité israélienne ; et Yaakov Shabtai, le commissaire de la police nationale. « Ils constituent, à tous égards, du terrorisme nationaliste, et nous sommes obligés de les combattre. »

En réponse, Orit Strook, le ministre israélien qui supervise les colonies, a déclaré dans une interview à la radio : « Qui êtes-vous, le groupe Wagner ? Qui êtes-vous pour faire une telle déclaration sous le nez du gouvernement ? Strook s’est ensuite excusé d’avoir comparé les responsables de la défense israélienne aux mercenaires russes qui se sont engagés dans une mutinerie ce mois-ci.

La querelle publique met en lumière l’instabilité potentielle du gouvernement de Netanyahu, une coalition qui doit sa majorité parlementaire de quatre sièges à des partis nationalistes d’extrême droite – dont le pouvoir juif de Ben Gvir – qui étaient autrefois relégués en marge de la politique israélienne.

Netanyahu a conçu le partenariat pour reprendre le pouvoir lors des élections de l’automne dernier, promettant de freiner les tendances extrémistes des partis. Mais la coalition a été secouée par des divisions depuis le début, y compris des batailles sur la manière de reprendre sa tentative de refonte du système judiciaire, une poussée qui a déclenché des manifestations et des grèves de masse jusqu’à ce qu’elle soit temporairement suspendue en mars.

Les désaccords sur la politique en Cisjordanie ont été un thème récurrent. Smotrich, Ben Gvir et d’autres partisans de la ligne dure ont poussé à accélérer la construction de colonies et à déployer des tactiques militaires plus dures contre les Palestiniens, alors même que les diplomates israéliens ont assuré aux gouvernements étrangers que les activités de colonisation seraient restreintes et que les responsables de la sécurité ont fait pression pour supprimer certains avant-postes illégaux.

En mars, Smotrich a défendu un déchaînement de colons dans la ville cisjordanienne de Huwara, une attaque qualifiée par un général israélien de tentative de « pogrom ». Smotrich a déclaré qu’Israël devrait « anéantir » la communauté.

Smotrich a acquis une autorité supplémentaire ce mois-ci lorsque le cabinet a voté pour lui donner le contrôle de la division des affaires civiles du ministère de la Défense en Cisjordanie, en charge de la planification et de la construction des implantations.

La nomination, approuvée par Netanyahu, amène le conflit de vues entre les militants des colons et les pragmatiques de la sécurité aux plus hauts niveaux du ministère de la Défense.

« Smotrich et Gallant vont être directement en désaccord », a déclaré Miri Eisin, colonel des forces de réserve israéliennes et ancien officier supérieur du renseignement. « Smotrich est une personne très idéologique qui considère les implantations et la Cisjordanie en termes messianiques.

Le spasme le plus récent de la violence des colons a éclaté ce mois-ci après que des hommes armés du Hamas palestinien ont tué quatre Israéliens, dont deux adolescents, dans une station-service près de la colonie d’Eli. Des appels à la vengeance ont été lancés sur les groupes de colons WhatsApp et des attaques ont éclaté presque immédiatement. Au moins 30 voitures ont été incendiées dans la ville de Turmus Ayya, où de nombreux habitants sont palestiniens américains.

Les observateurs des droits de l’homme ont accusé l’armée israélienne d’être restée à l’écart pendant certaines des attaques. Les responsables militaires ont nié avoir laissé les mains libres aux assaillants, et les soldats sont intervenus dans plusieurs attaques, dispersant des foules et procédant à plusieurs arrestations, selon les médias et les déclarations des Forces de défense israéliennes. Un soldat qui n’était pas en service fait l’objet d’une enquête pour son implication présumée dans une attaque dans le village d’Uum Safa, a indiqué Tsahal.

Netanyahu a condamné la violence des « vigilants » et les « éléments criminels », affirmant que « tous les citoyens d’Israël sont tenus de respecter la loi ». Il n’a pas utilisé le terme «terrorisme», bien qu’il ait offert son soutien aux trois entités de sécurité qui l’ont fait.

« Netanyahu joue pour tout le monde », a déclaré Eisin. « Sa base ne peut pas l’appeler ‘terrorisme’. »

Au milieu de la violence, le Premier ministre a provoqué la colère des gouvernements de Washington et d’Europe en annonçant l’approbation de 1 000 nouveaux logements à Eli, ce qui doublerait la taille de la colonie.

« Notre réponse au terrorisme est de le frapper fort et de construire sur notre terre », a déclaré le bureau de Netanyahu dans un communiqué.

Le département d’État a déclaré qu’il était « profondément troublé » par cette décision en tant qu’obstacle à la paix. Le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré que la spirale de la violence menaçait les efforts en cours pour normaliser les relations entre Israël et l’Arabie saoudite.

« Nous avons dit à nos amis et alliés en Israël que s’il y avait un incendie dans leur jardin, ce serait beaucoup plus difficile, voire impossible », a déclaré Blinken mercredi dans un discours devant le Council on Foreign Relations à New York.