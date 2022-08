La violence des cartels envahit les villes frontalières mexicaines

Des membres de gangs cibleraient des civils et bloqueraient des routes

Les villes de Tijuana, Mexicali, Rosarito et Ensenada, à la frontière américano-mexicaine, ont été assiégées par la violence alors que des cartels de la drogue rivaux se disputent le territoire et font la guerre à la police. La violence a été si grave que le consulat américain à Tijuana a conseillé à ses employés de « abri en place jusqu’à nouvel ordre » vendredi soir.

Les responsables de l’État de Basse-Californie ont signalé que 24 véhicules avaient été détournés et incendiés dans tout l’État, dont 15 à Tijuana. Le maire de la ville, Monserrat Caballero, a blâmé « groupes criminels organisés » implorant les cartels de “régler leurs dettes avec ceux qui n’ont pas payé ce qu’ils doivent, pas avec les familles et les citoyens qui travaillent dur.”

Le carnage a maintenu la ville fermée pendant la majeure partie de samedi, bien que Caballero ait déclaré que certains bus et itinéraires de fourgonnettes avaient repris le service dans la soirée. Une personne a été blessée et 17 suspects ont été arrêtés, selon le département fédéral de la sécurité publique – sept à Tijuana, quatre à Rosarito et quatre autres à Mexicali.

Les autorités ont identifié certaines des personnes arrêtées comme des membres du cartel de Jalisco, qui a été lié à une série de fusillades et d’incendies criminels plus tôt cette semaine dans des magasins des États de Jalisco et de Guanajuato.

Jeudi, neuf personnes ont été tuées à Ciudad Juarez, dont quatre employés de la station MegaRadio diffusant un événement promotionnel à l’extérieur d’une pizzeria, après que des gangs rivaux ont commencé à se battre dans une prison locale.

À peine deux jours plus tôt, des hommes armés du cartel avaient incendié des véhicules et des propriétés dans les États de Jalisco et de Guanajuato, dont 25 dépanneurs de la chaîne Oxxo, en réponse aux efforts de la police pour arrêter un haut responsable du cartel de Jalisco.

Le président Andres Manuel Lopez Obrador a dénoncé la violence, déplorant que les cartels aient « a attaqué la population civile innocente comme une sorte de vengeance. Ce n’était pas seulement un affrontement entre deux groupes, mais c’est arrivé au point où ils ont commencé à tirer sur des civils, des innocents. C’est ce qu’il y a de plus malheureux dans cette affaire.