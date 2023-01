La violence de Sinaloa force le report de deux matches au Mexique

Les violences autour du stade Banorte de Culiacan ont entraîné le report de deux matches. RASHIDE FRIAS/AFP/Getty Images

Le match de deuxième division de la ligue mexicaine de jeudi entre Dorados et Correcaminos et le match de Liga MX de vendredi entre Mazatlan et Leon ont été reportés en raison de la violence dans l’État mexicain de Sinaloa, les deux ligues annoncé jeudi.

Le crime organisé a paralysé la ville de Culiacan, dans l’ouest du Mexique, un bastion du cartel de la drogue de Sinaloa, alors que des membres présumés du cartel ont détourné des habitants et incendié des véhicules jeudi en réponse apparente à l’arrestation du chef du cartel Ovidio Guzman, fils de Joaquin “El Chapo” emprisonné. « Guzman.

Les autorités locales et étatiques ont averti tout le monde de rester à l’intérieur et ont déclaré que leurs homologues fédéraux annonceraient les résultats de l’opération militaire avant l’aube.

De telles explosions de violence surviennent souvent en réponse aux arrestations de personnalités importantes du cartel alors que leurs alliés tentent de semer le chaos.

Le trafic de drogue, ainsi que l’immigration, devraient être un sujet de discussion majeur alors que le président américain Joe Biden se rendra au Mexique lundi et mardi pour rencontrer le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador et le premier ministre canadien Justin Trudeau pour le Sommet des dirigeants nord-américains de 2023. .

Dorados contre Correcaminos et Mazatlan contre Leon devaient avoir lieu le premier week-end de la Clausura 2023 pour la Liga MX et la Liga de Expansion.

Le report de jeudi marque la deuxième fois depuis l’été dernier qu’un match de Liga MX est reporté en raison de la violence du cartel.

Suite à une émeute de gangs en août 2022 qui a fait son chemin dans les rues de la ville mexicaine de Juarez, le FC Juarez contre Pachuca a été reporté.

Des informations de l’Associated Press ont été utilisées dans cette histoire.