La violence de la foule contre les Palestiniens en Israël est alimentée par des groupes sur WhatsApp

Ce soir-là, des scènes en direct d’israéliens vêtus de noir brisant les vitres de voitures et errant dans les rues de Bat Yam ont été diffusées. La foule a tiré de sa voiture un homme qu’elle présumait être arabe et l’a battu sans connaissance. Il a été hospitalisé dans un état grave.

L’épisode était l’un des dizaines à travers Israël que les autorités ont lié à une vague d’activité d’extrémistes juifs sur WhatsApp, le service de messagerie crypté appartenant à Facebook. Depuis que la violence entre Israéliens et Palestiniens s’est intensifiée la semaine dernière, au moins 100 nouveaux groupes WhatsApp ont été formés dans le but exprès de commettre des violences contre les Palestiniens, selon une analyse du New York Times et de FakeReporter, un groupe de surveillance israélien qui étudie la désinformation.

Les groupes WhatsApp, avec des noms comme «The Jewish Guard» et «The Revenge Troops», ont ajouté des centaines de nouveaux membres par jour au cours de la semaine dernière, selon l’analyse du Times. Les groupes, qui sont en hébreu, ont également été présentés sur des listes de diffusion et des babillards électroniques en ligne utilisés par les extrémistes d’extrême droite en Israël.

Alors que les médias sociaux et les applications de messagerie ont été utilisés dans le passé pour répandre des discours de haine et inspirer la violence, ces groupes WhatsApp vont plus loin, selon les chercheurs. C’est parce que les groupes planifient et exécutent explicitement des actes de violence contre les citoyens palestiniens d’Israël, qui représentent environ 20 pour cent de la population et mènent une vie largement intégrée avec des voisins juifs.

C’est beaucoup plus spécifique que les précédentes attaques de la foule alimentées par WhatsApp en Inde, où les appels à la violence étaient vagues et ne ciblaient généralement pas les particuliers ou les entreprises, ont déclaré les chercheurs. Même les groupes Stop the Steal aux États-Unis qui ont organisé les manifestations du 6 janvier à Washington n’ont pas ouvertement dirigé les attaques en utilisant les médias sociaux ou les applications de messagerie, ont-ils déclaré.

La prolifération de ces groupes WhatsApp a alarmé les responsables de la sécurité israéliens et les chercheurs en désinformation. Dans les groupes, les attaques ont été soigneusement documentées, les membres se réjouissant souvent d’avoir pris part à la violence, selon la revue du Times. Certains ont dit qu’ils prenaient leur revanche pour les roquettes tirées sur Israël par des militants de la bande de Gaza, tandis que d’autres ont cité des griefs différents. Beaucoup ont sollicité des noms d’entreprises appartenant à des Arabes qu’ils pourraient cibler ensuite.