La violence dans le nord-est du Congo s’intensifie avec plus de 40 morts civils en 3 jours, selon l’ONU

Les Nations Unies ont averti que la violence dans le nord-est du Congo s’est considérablement intensifiée, avec plus de 40 civils tués en trois jours.

Plus de 600 personnes ont été tuées et 345 000 déplacées dans la province de l’Ituri jusqu’à présent cette année, selon Stéphane Dujarric, porte-parole des Nations Unies.

« Nous condamnons fermement cette violence et appelons toutes les parties à respecter le droit international humanitaire et les responsabilités en matière de droits de l’homme », a déclaré Dujarric mardi.

Le conflit couve dans l’est du Congo depuis des décennies alors que plus de 120 groupes armés se battent pour le contrôle de précieuses ressources minérales et certains pour protéger leurs communautés. Les tueries de masse par les groupes rebelles sont fréquentes et la violence a déclenché un exode de réfugiés.

Cette déclaration fait suite à deux attaques dans le nord-est du pays qui ont fait près de deux douzaines de morts.

De telles attaques déracinent souvent des communautés entières, et de nombreux habitants fuient vers des sites de déplacement à proximité qui sont mal équipés pour les recevoir, aggravant une situation déjà désastreuse. Le plan de réponse des Nations Unies pour le Congo n’est financé qu’à 30 %.

« L’ampleur et la durée des déplacements sont historiques, même pour l’est de la RDC », a déclaré le Dr Guyguy Manangama, responsable des programmes d’urgence de Médecins sans frontières, également connu sous l’acronyme français MSF.

Le groupe d’aide fournit des soins médicaux, de l’eau potable et soutient des programmes d’hygiène pour prévenir les maladies dans 12 camps de personnes déplacées autour de Goma, la principale ville de l’est du Congo.

Dans un récent rapport, Médecins sans frontières a critiqué le déploiement de l’aide dans la région, le décrivant comme lent, insuffisant et opaque. L’ONU a annoncé son intention d’intensifier ses opérations dans l’est du Congo.

« Ces intentions doivent de toute urgence se traduire par une augmentation significative, rapide et tangible de l’aide et de la protection fournies aux personnes dans les camps », a déclaré le groupe d’aide.