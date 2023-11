La violence au Soudan « frise le mal pur », prévient l’ONU | Actualités sur les crises humanitaires

La violence contre les civils au Soudan « frise le mal pur », a averti un haut responsable des Nations Unies, après près de sept mois de guerre qui ont laissé une vague de destruction avec au moins la moitié de la population ayant besoin d’une aide humanitaire.

“Nous continuons de recevoir des informations incessantes et effroyables faisant état de violences sexuelles et basées sur le genre, de disparitions forcées, de détentions arbitraires et de graves violations des droits de l’homme et des enfants”, a déclaré vendredi Clémentine Nkweta-Salami, coordinatrice humanitaire des Nations Unies pour le Soudan, lors d’une conférence de presse. .

« Ce qui se passe est à la limite du mal pur. La protection des civils reste une préoccupation majeure », a-t-elle déclaré.

Depuis l’escalade de la guerre civile entre l’armée soudanaise et les paramilitaires Forces de soutien rapide (RSF) en avril, près de six millions de personnes ont été déracinés de leur pays ou ont été déplacés à l’intérieur du pays.

Nkweta-Salami a ajouté que quelque 25 millions de personnes ont besoin d’une aide humanitaire et a déclaré que plus de 70 pour cent des établissements de santé dans les zones de conflit étaient désormais hors service, ce qui a entraîné des épidémies de choléra, de dengue, de paludisme et de rougeole, ainsi que des niveaux élevés de malnutrition chez les enfants.

L’ONU cible environ 12 millions de personnes et a lancé un appel de 2,6 milliards de dollars supplémentaires.

Au Soudan, on craint également de plus en plus que les horreurs du Darfour d’il y a 20 ans ne reviennent, avec des informations faisant état de massacres, de viols et de destructions de villages à grande échelle dans la région.

Nkweta-Salami a noté que les personnes fuyant vers le Tchad voisin ont également signalé des cas de meurtres à caractère ethnique ayant eu lieu dans l’ouest du Darfour au Soudan, les RSF ayant pris le contrôle de la principale base militaire de la capitale de l’État, El-Geneina.

Les RSF sont sur le point de reprendre entièrement le Darfour aux mains de l’armée soudanaise, selon Mohamed Osman, chercheur sur le Soudan pour Human Rights Watch.

Il a déclaré à Al Jazeera qu’une telle prise de contrôle pourrait accroître les atrocités contre les civils et a ajouté que le Conseil de sécurité de l’ONU a le pouvoir d’autoriser une mission de maintien de la paix pour fournir au moins une protection minimale aux civils, tout en aidant également à surveiller les abus et les atrocités.

Nkweta-Salami a déclaré que l’ONU avait entendu parler de crimes contre la communauté ethnique Masalit du Darfour et a déclaré qu’il s’agissait « de violations vraiment flagrantes des droits de l’homme et que cela devait cesser ».