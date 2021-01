LE CAIRE (AP) – Les affrontements tribaux dans la région soudanaise du Darfour ont tué au moins 250 personnes et déplacé plus de 100 000 personnes depuis leur éruption au début du mois, a indiqué l’agence des Nations Unies pour les réfugiés.

La violence dans les provinces du Darfour occidental et du Darfour Sud a posé un défi important au gouvernement de transition du pays.

Parmi ces déplacés se trouvaient quelque 3 500 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, qui ont fui vers le Tchad voisin, selon Boris Cheshirkov, a déclaré vendredi un porte-parole du HCR.

Ceux qui fuient la violence dans la province du Ouaddaï, dans l’est du Tchad, ont été massivement contraints de chercher refuge – souvent rien de plus qu’un arbre – dans des endroits reculés dépourvus de services de base ou d’infrastructures publiques, a ajouté le porte-parole.

L’agence des Nations Unies a déclaré que les mesures actuelles du Tchad contre le COVID-19 obligeraient les gens à se mettre en quarantaine avant d’accéder aux camps de réfugiés existants. Avant le dernier afflux, il y avait plus de 350 000 réfugiés soudanais au Tchad, selon l’agence.

Les combats au Darfour occidental entre les membres de la tribu arabe Rizeigat et la tribu non arabe Massalit sont nés d’une bagarre le 15 janvier dans un camp pour personnes déplacées à Genena, la capitale de la province. Quatre jours plus tard, les affrontements au Sud Darfour ont éclaté entre Rizeigat et la tribu non arabe des Falata suite au meurtre d’un berger.

La violence a été un test majeur pour la capacité du gouvernement soudanais à protéger les civils dans la région ravagée par la guerre après la fin du mandat de la force de maintien de la paix conjointe ONU-Union africaine au Darfour ce mois-ci.

Le Soudan est sur une voie fragile vers la démocratie après qu’un soulèvement populaire a conduit l’armée à renverser l’homme fort Omar el-Béchir en avril 2019, après près de trois décennies de règne. Un gouvernement conjoint militaro-civil est désormais au pouvoir.