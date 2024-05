La violence assombrit le dernier jour de campagne pour les élections au Mexique

MEXICO CITY (AP) — Le Mexique a tenu mercredi sa dernière journée de campagne Élections nationales de dimanchemais les derniers rassemblements ont été assombris par les attaques contre les candidats et par le taux d’homicides toujours élevé dans le pays.

Candidat de l’opposition Xochitl Gálvez a commencé ses derniers rassemblements électoraux tôt mercredi dans la banlieue de Mexico, et elle a concentré sa colère sur la politique du président Andrés Manuel López Obrador, « des câlins, pas des balles », consistant à ne pas affronter les cartels de la drogue.

Gálvez affronte le candidat du parti Morena de López Obrador, Claudia Sheinbaum, ancienne maire de Mexico. Sheinbaum, en tête de la course, a promis de poursuivre toute la politique de López Obrador.

« Est-ce qu’on va continuer les câlins, ou est-ce qu’on va appliquer la loi aux criminels ? » Gálvez a demandé à une foule enthousiaste. « Le Mexique veut la paix, veut la tranquillité. »

López Obrador a retiré le financement des forces de police et l’a orienté vers la Garde nationale quasi militaire, qui, selon les critiques, ne dispose pas des capacités professionnelles et d’enquête nécessaires pour lutter contre les gangs de drogue. Gálvez a promis de restituer le financement aux forces de police et de leur garantir un salaire d’au moins 1 200 dollars par mois.

Gálvez s’est également engagé à réconcilier un pays fortement polarisé par la rhétorique du président sortant, affirmant « assez de division, assez de haine… nous sommes tous Mexicains ».

Sheinbaum a tenu son dernier rassemblement plus tard mercredi sur la vaste place centrale de Mexico, datant de l’époque coloniale. Elle a prononcé un discours fortement nationaliste devant une foule nombreuse.

« Le Mexique est respecté dans le monde, c’est une référence », a déclaré Sheinbaum, affirmant que le gouvernement de López Obrador « nous a rendu la fierté d’être Mexicains ».

« Le Mexique a changé, et pour le mieux », a-t-elle déclaré.

Sur la question de la violence, Sheinbaum s’est engagé à poursuivre la politique de López Obrador consistant à proposer des apprentissages pour encourager les jeunes à ne pas rejoindre les cartels de la drogue.

« Nous approfondirons la stratégie de paix et de sécurité ainsi que les progrès qui ont été réalisés », a-t-elle déclaré. « Ce n’est pas une politique d’une main de fer », a déclaré Sheinbaum. « C’est la justice. »

Bien que López Obrador ait augmenté le salaire minimum du pays et renforcé les programmes d’aide sociale du gouvernement, il n’a pas réussi à réduire de manière significative le taux d’homicides historiquement élevé, qui s’élève actuellement à plus de 30 000 meurtres par an dans tout le pays. Cette violence alimentée par les gangs a également jeté une ombre sur les campagnes.

Mercredi soir, un candidat à la mairie de l’État violent de Guerrero, dans le sud du pays, a été abattu dans la ville de Coyuca de Benitez. La gouverneure Evelyn Salgado a identifié le candidat décédé comme étant Alfredo Cabrera, mais n’a donné aucun autre détail sur son assassinat. Les médias locaux ont rapporté qu’il avait reçu une balle dans la tête lors de son événement de clôture de campagne.

Un candidat à la mairie de l’État de Jalisco, dans l’ouest du pays, a été abattu à plusieurs reprises par des intrus dans ses bureaux de campagne mardi soir. Deux membres de l’équipe de campagne de Gilberto Palomar ont également été blessés et tous trois ont été hospitalisés dans un état grave, selon le coordinateur de la sécurité de l’État de Jalisco, Sánchez Beruben.

Les Mexicains voteront dimanche lors d’une élection qui pèsera sur le genre, la démocratie et le populisme, alors qu’ils traceront la voie à suivre pour le pays dans un vote assombri par la violence des cartels. Avec deux femmes en tête du scrutin, le Mexique élira probablement sa première femme présidente. Plus de 20 000 postes au Congrès et au niveau local sont à pourvoir, selon l’Institut national électoral.

Des hommes armés ont tué mardi un candidat suppléant à la mairie de l’État de Morelos, juste au sud de Mexico, ont indiqué les procureurs de l’État.

Les médias locaux ont rapporté que des assaillants à moto avaient tiré cinq fois sur Ricardo Arizmendi dans la tête dans la ville de Cuautla, dans l’État de Morelos. Des candidats suppléants prennent leurs fonctions si le vainqueur d’une course est frappé d’incapacité ou démissionne.

Environ 27 candidats, pour la plupart candidats à la mairie ou aux conseils municipaux, ont été assassinés jusqu’à présent cette année. Même si ce chiffre n’est pas beaucoup plus élevé que lors de certaines élections précédentes, ce qui est sans précédent, ce sont les fusillades massives : autrefois, les candidats étaient tués lors d’attaques ciblées, mais aujourd’hui, les criminels se tournent vers asperger de coups de feu des événements entiers de la campagne.

