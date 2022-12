La violence armée et les enfants – The New York Times

LaVonte’e Williams ne savait pas encore lire, mais il adorait la Bible. Son grand-père l’appelait même Prédicateur. En août, un jour après son baptême, il s’est accidentellement tiré une balle dans un parc et est mort à seulement 5 ans.

Juan Carlos Robles-Corona Jr. avait maîtrisé les danses virales TikTok. Il les exécuterait chez une tante Anne, où lui et sa mère travaillaient. En avril, il a été abattu près de son école dans un meurtre non résolu. Il avait 15 ans.

Angellyh Yambo était fière de se lier d’amitié avec des personnes considérées comme “ennuyeuses ou étranges”. Elle dessinait des croquis élaborés sur son iPad et aimait regarder des films d’horreur. En avril, quelques mois après son anniversaire Sweet 16, elle a été tuée par une balle perdue alors qu’elle se promenait après l’école.

LaVonte’e, Juan Carlos et Angellyh n’étaient que trois des milliers d’enfants tués ou blessés par la violence armée cette année aux États-Unis. Le New York Times Magazine a consacré son prochain numéro, publié en ligne aujourd’hui, à leurs histoires et à celles de neuf autres pour son reportage annuel The Lives They Lived.