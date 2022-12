LA VIOLENCE ARMÉE EST UNE CRISE DE SANTÉ PUBLIQUE – Shaw Local

La Chambre de commerce et d’industrie d’Elmhurst s’est jointe à des représentants de tout le comté de DuPage participant à Côte-Nord – Edward-Elmhurst Health La réunion inaugurale de la Community Gun Violence Prevention Coalition au E-EH Corporate Center à Warrenville le 30 novembre.

Les armes à feu ont dépassé les accidents de véhicules à moteur en tant que principale cause de décès chez les enfants et les adolescents aux États-Unis et dans l’Illinois, et environ 4,6 millions de personnes vivent avec des armes à feu non verrouillées et chargées dans leur résidence. Dans l’Illinois, les homicides représentent 61 % des décès par arme à feu et les suicides 36 %. Beaucoup d’autres ont survécu à des tentatives d’homicide et à des suicides liés aux armes à feu.

En réponse à la crise, le système de santé s’est uni à Northwell Health et à des milliers d’hôpitaux, de systèmes de santé, à l’American Hospital Association, à la Children’s Hospital Association et à la Catholic Health Association des États-Unis pour promouvoir un « Ça ne tue pas de demander » campagne pour encourager les parents, les grands-parents et les soignants à demander s’il y a une arme non verrouillée avant de déposer un enfant chez quelqu’un d’autre.

Animée par Mary Lou Mastro, PDG sortante de NorthShore – E-EH South Region, la réunion de deux heures a comporté des présentations par la directrice de la stratégie Annette Kenney, le président de Linden Oaks Behavioral Health Gine Sharp et le directeur des relations communautaires et gouvernementales Colin Dalough, qui siège également à l’ECCI. Conseil d’administration en tant que deuxième vice-président. Le procureur de l’État du comté de DuPage, Bob Berlin, et le chef de la police d’Elmhurst, McLean, ont également pris la parole, dont le programme Project Child Safe offre des serrures gratuites aux résidents avec des armes à feu.

Le procureur de l’État de Berlin a rapporté que le comté de DuPage représentait 62 % des ordonnances de restriction des armes à feu (FRO) de l’État, qu’il a qualifié d'”outil incroyable”.

Le chef McLean a rapporté qu’en 2022, la police d’Elmhurst a personnellement rendu visite à 35 résidents dont la carte d’identification des propriétaires d’armes à feu (FOID) a été révoquée par la police de l’État de l’Illinois pour s’assurer que ces armes à feu ont été soit rendues, soit correctement transférées à un titulaire de carte FOID valide.

Logo de la chambre de commerce d’Elmhurst