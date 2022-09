La violence armée est le sujet du forum de la Ligue des électrices à Glen Ellyn – Shaw Local

Un forum communautaire présenté par deux chapitres de la League of Women Voters de la région de DuPage abordera ce qui est malheureusement devenu une histoire trop familière aux États-Unis.

Intitulé «Prévenir la violence armée grâce à une communauté de soins», l’événement gratuit est prévu pour 19 heures jeudi à Hadley Junior High School, 240 Hawthorne Blvd., Glen Ellyn.

Les membres de la Ligue des femmes électrices de Glen Ellyn et de la Ligue des femmes électrices de Downers Grove, Woodridge, Lisle s’associent pour organiser le forum. Pour eux, la récente fusillade de masse lors du défilé du 4 juillet à Highland Park, qui a fait sept morts et des dizaines de blessés, a frappé près de chez eux.

“Nous avons des collègues qui devaient défiler dans le défilé quelques minutes avant que cela ne se produise”, a déclaré Sarah Allen, coprésidente de la ligue Glen Ellyn. “Vous voulez penser que l’endroit où le public peut se rassembler et célébrer la démocratie, l’histoire et la citoyenneté serait lors d’un défilé du 4 juillet.”

L’organisation non partisane League of Women Voters encourage la participation informée et active des citoyens au gouvernement, s’efforce d’améliorer la compréhension des principaux problèmes de politique publique et influence la politique publique par l’éducation et le plaidoyer.

“Nous organisons des forums de candidats et des réunions communautaires tout au long de l’année sur des sujets particulièrement opportuns et critiques et auxquels sont confrontés non seulement les électeurs mais notre communauté”, a déclaré Allen.

Plusieurs personnes devraient prendre la parole lors de l’événement de jeudi, notamment Andres Acosta, un travailleur social du secondaire et conseiller en pratique privée qui se concentrera sur la façon dont chacun joue un rôle dans la prévention de la violence armée.

Une table ronde réunira des surintendants de chaque district scolaire de Downers Grove et Glen Ellyn : Melissa Kaczkowski, Glen Ellyn School District 41 ; Emily Tammaru, district scolaire communautaire consolidé 89 ; David Larson, district scolaire 87 du canton de Glenbard ; Hank Thiele, district scolaire secondaire communautaire 99 ; et Kevin Russell, Downers Grove Grade School District 58. Une séance de questions-réponses suivra la table ronde.

Les surintendants, qui donneront des mises à jour sur ce que font les écoles pour prévenir la violence armée, ont déclaré qu’ils étaient plus qu’heureux de participer.

“Il s’agit d’un sujet important car assurer la sécurité des élèves et du personnel est la priorité absolue de tout district scolaire et de la communauté qu’il dessert”, a déclaré Russell. “Cet événement permettra aux membres de la communauté de se renseigner sur les mesures de sécurité en place dans les écoles locales et ouvrira également une discussion sur la manière dont les membres de la communauté peuvent soutenir la sécurité à l’école, car il s’agit d’un problème scolaire et communautaire.”

Il a déclaré que la sécurité est la priorité absolue du district 58.

« Les écoles font partie intégrante de la communauté et nos élèves doivent être protégés. Tout le monde devrait suivre la pratique du « si vous voyez quelque chose, dites quelque chose », a déclaré Russell. « Les familles doivent surveiller activement le téléphone et les comptes de médias sociaux de leur enfant. Tout le monde devrait s’asseoir avec son enfant et avoir une conversation sur ce qu’il faut pour nous garder tous en sécurité et signaler tout signe d’avertissement à l’école et/ou au service de police.

“Les familles doivent également souligner à leur enfant qu’il n’est jamais acceptable de menacer qui que ce soit ou l’école. Il y a eu beaucoup trop de cas dans l’Illinois et dans le pays où des étudiants ont proféré des menaces en ligne ou en personne. Cette tendance doit être combattue et stoppée. »

Thiele a déclaré qu’il était essentiel que les parents et les membres de la communauté soient unis dans leur approche de la sûreté et de la sécurité.

«Assurer la sécurité de nos étudiants, de notre personnel et de nos visiteurs au District 99 est notre priorité absolue. En plus de nos installations sécurisées, de nos systèmes d’intervention d’urgence, de nos exercices de sécurité et de nos solides relations avec notre service de police, nous savons que les personnes à l’intérieur et autour de nos écoles sont une ressource essentielle pour assurer la sécurité », a déclaré Thiele. « Les personnes à risque montrent souvent des signes ou des signaux avant qu’un acte de violence ne se produise. Nous soulignons à tout le monde que si vous voyez quelque chose, dites quelque chose.

De plus, Thiele a déclaré que le district 99 a mis en place de vastes systèmes de soutien dans toutes ses écoles pour les élèves en crise ou confrontés à des défis de la vie.

“Y compris les soins non seulement de leurs enseignants, mais aussi de conseillers, de psychologues, de travailleurs sociaux et d’un coordinateur de l’aide aux étudiants”, a-t-il déclaré. “Nous encourageons les parents à nous contacter à tout moment s’ils sont concernés.”

Larson a dit qu’il apprécie grandement les ligues qui accueillent l’événement.

“Et j’encourage toute personne de la communauté qui souhaite en savoir plus sur la violence armée et la prévention à y assister. Tout le monde peut aider à prévenir les problèmes grâce à la bienveillance, au plaidoyer et à la gentillesse », a déclaré Larson.

Certaines des précautions et mesures de sécurité prises dans le district 87 pour assurer un environnement d’apprentissage sûr comprennent la collaboration étroite avec les forces de l’ordre locales, la présence d’un agent de ressources scolaires sur chaque campus, la réalisation d’exercices de sécurité avec les étudiants et le personnel, la coordination avec le personnel de sécurité pour accroître la supervision de chaque campus, et obligeant tous les visiteurs à s’enregistrer auprès de la sécurité, a déclaré Larson.

“Les parents / tuteurs peuvent avoir un impact significatif en parlant avec leurs enfants de leurs émotions, de leur journée et de leurs objectifs”, a déclaré Larson. « Les enfants ont besoin que leurs parents écoutent leur histoire et les encadrent ou leur enseignent lorsqu’ils font face à l’adversité. Soyez leur plus grand soutien et écoutez-les. La communauté qui se rassemble lors d’événements comme celui-ci est si importante : se soutenir mutuellement, se parler et soutenir l’existence d’agences et d’organisations qui fournissent des soins de santé mentale. Notre personnel, en particulier nos conseillers et nos travailleurs sociaux, s’associent à la communauté pour soutenir les étudiants dans le besoin.

Pour plus d’informations sur le forum, visitez https://www.lwvge.org. L’inscription n’est pas nécessaire.