La violence armée est la « super tempête » ultime, déclare le président Biden alors qu’il annonce un nouvel effort fédéral

WASHINGTON — Le président Joe Biden a déclaré vendredi qu’il était déterminé à mettre fin à la violence armée aux États-Unis en lançant officiellement le tout premier bureau fédéral dédié à la découverte de solutions et au soutien des communautés ravagées par les fusillades.

« Après chaque fusillade de masse, nous entendons un message simple : faites quelque chose. S’il vous plaît, faites quelque chose », a-t-il déclaré depuis le Rose Garden, où il a été rejoint par des législateurs et des familles de victimes de violences armées. « Mon administration a travaillé sans relâche pour faire quelque chose. »

Le nouveau bureau de prévention de la violence armée sera dirigé par la vice-présidente Kamala Harris, un ancien procureur dont l’expérience est parfaite pour cet effort, a déclaré Biden. Les objectifs du bureau consistent notamment à garantir qu’une loi bipartite sur la sécurité des armes à feu adoptée l’année dernière soit pleinement mise en œuvre à l’échelle nationale, ainsi que les actions exécutives de Biden pour mettre fin à la violence armée.

Il cherchera à trouver de nouvelles mesures que la Maison Blanche pourrait prendre unilatéralement, alors que le soutien du Congrès aux lois sur la sécurité des armes à feu semble mince. Il visera à construire de meilleurs systèmes de soutien dans les États et les villes et à coordonner le soutien aux familles qui ont vécu des fusillades et des violences de masse.

« Les fusillades sont l’ultime tempête », a déclaré Biden.

Mais le bureau est limité dans ce qu’il peut faire. Afin de renforcer les restrictions ou d’interdire les soi-disant « armes d’assaut », comme l’a dit Biden réclamé à plusieurs reprises, le Congrès devrait adopter une loi. Cela semble peu probable. Au cours de l’année qui a suivi l’adoption de la loi de 2022, le soutien républicain aux restrictions a diminué.

Pourtant, Biden et les démocrates misent sur la sécurité des armes à feu en tant qu’animateur majeur du parti pour 2024, en particulier pour les jeunes électeurs. Le président a été rejoint vendredi par le représentant Maxwell Frost, D-Fla.le plus jeune membre du Congrès, qui a déclaré s’être impliqué dans la politique parce que « je ne voulais pas me faire tirer dessus à l’école ».

Les armes à feu sont la première cause de mortalité chez les enfants aux États-Unis. Jusqu’à présent cette année, 220 enfants de moins de 11 ans sont morts par arme à feu et 1 054 entre 12 et 17 ans sont morts.

« Nous voulons tous que nos enfants aient la liberté d’apprendre à lire et à écrire au lieu de se cacher et de se couvrir, pour l’amour de Dieu », dit le président.

Dans l’ensemble, une majorité d’Américains souhaitent des lois plus strictes sur les armes à feu, quelles que soient les lois actuelles sur les armes à feu dans leur État. Ce désir pourrait être lié à l’impact perçu par certains Américains sur ce que moins d’armes pourrait signifier pour le pays – à savoir moins de fusillades de masse.

Vendredi, il y a eu au moins 35 massacres aux États-Unis en 2023, faisant au moins 171 morts, sans compter les tireurs décédés. selon une base de données maintenu par The Associated Press et USA Today en partenariat avec la Northeastern University.

Harris a déclaré que même si cette violence touche toutes les communautés, elle ne le fait pas de la même manière : les communautés de couleur sont beaucoup plus susceptibles d’en souffrir.

« J’ai vu de mes propres yeux l’effet d’une balle sur le corps humain », a-t-elle déclaré. « Nous ne pouvons rien normaliser. »