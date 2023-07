La violence à la maison m’a tout pris, à moi et à ma famille : Chinglensana Singh du Hyderabad FC

C’était une soirée de mai humide, comme d’habitude à Kozhikode, alors que le footballeur indien Chinglensana Singh descendait le sol pour entrer dans le vestiaire. Une fois là-bas, il a vu une traînée de messages texte et un déluge d’appels manqués sur son téléphone.

Inquiet, il a rapidement tenté de retourner les appels, mais en vain. Mais bientôt, le défenseur central de Manipur, déchiré par les conflits, a découvert qu’il avait presque tout perdu dans les violences qui ont éclaté dans l’État le 3 mai, le jour même où il représentait le Hyderabad FC lors d’un match éliminatoire de la Coupe AFC (tournoi continental asiatique). ) match contre Mohun Bagan dans la lointaine Kozhikode.

« Cela nous a tout enlevé, tout ce que nous avons gagné, tout ce que nous avions », a déclaré le joueur, originaire de Khumujama Leikai dans le district de Churachandpur.

« J’ai appris que notre maison avait été incendiée, puis le terrain de football que j’avais construit à Churachandpur avait brûlé. C’était vraiment déchirant.

« J’avais le grand rêve d’offrir une plate-forme aux jeunes, mais cela m’a été retiré. Heureusement, ma famille a échappé à la violence et a été transférée dans un centre de secours », a-t-il ajouté.

Après avoir essayé un moment, lorsque le jeune homme de 27 ans a finalement réussi à entrer en contact avec sa mère, gémissant à l’autre bout du fil au son des coups de feu dans l’un des épicentres de la violence, il a immédiatement décidé de retourner chez lui. parents.

Il ne pouvait plus tarder, car les affrontements avaient alors détruit sa maison, ravagé son village et anéanti ses espoirs de donner des ailes aux rêves des aspirants footballeurs. Seule sa famille a survécu.

Soulagé de les avoir avec lui, il réfléchit maintenant à des moyens de surmonter cette expérience profondément troublante et de repartir à zéro.

« J’ai toujours rêvé d’offrir une plate-forme aux jeunes de Churachandpur qui sont talentueux mais qui n’avaient pas les moyens de s’inscrire dans une école de football.

«Mon objectif était de leur fournir une plate-forme, de les aider à devenir des joueurs professionnels, puis à continuer et à jouer pour l’équipe nationale… devenir de grands joueurs pour le pays. Puis cet incident s’est produit, donc tout est volé. Mais nous allons essayer de recommencer. » La violence a été déclenchée par une décision de justice en mars qui a accordé à la majorité Meitei le statut de caste prévue, leur donnant droit aux mêmes avantages économiques et quotas dans les emplois gouvernementaux et l’éducation que la minorité Kuki.

Cela a également permis à Meiteis d’acheter des terres dans les collines, où vivent principalement les Kukis, alimentant davantage les craintes que leurs terres, leurs emplois et leurs opportunités leur soient retirés.

La tension s’est intensifiée dans l’État du nord-est lorsqu’une vidéo du 4 mai est apparue sur les réseaux sociaux, montrant des hommes d’une communauté défilant deux femmes nues du côté opposé.

