La violence à Gaza s’intensifie alors que les affrontements à Jérusalem reprennent

L’armée de l’air israélienne et des militants palestiniens ont échangé des tirs à travers la frontière de Gaza tôt jeudi alors que des affrontements ont de nouveau éclaté sur le lieu saint le plus sensible de Jérusalem, aggravant une escalade qui a été étrangement similaire à celle qui a précédé la guerre Israël-Gaza de l’année dernière.

La violence à Gaza, alimentée par les troubles entre la police israélienne et les Palestiniens à Jérusalem, semble être le combat transfrontalier le plus intense depuis la guerre de 11 jours de l’année dernière et survient malgré les efforts pour empêcher qu’ils ne se reproduisent. Une roquette tirée depuis Gaza plus tôt cette semaine a été la première à avoir été lancée depuis la guerre.

Les dernières tensions israélo-palestiniennes ont débordé après une série d’attaques meurtrières de Palestiniens contre des Israéliens, qui ont ensuite déclenché des raids d’arrestation de plusieurs jours, parfois meurtriers, par l’armée dans une ville brûlante de Cisjordanie et se sont propagés à des affrontements quotidiens à Jérusalem. Cette année, le mois sacré musulman du Ramadan a coïncidé avec la Pâque, une période d’observances religieuses accrues et de visites d’un grand nombre de personnes à Jérusalem.

Des militants palestiniens ont tiré deux roquettes vers Israël depuis la bande de Gaza tard mercredi et tôt jeudi, et des avions israéliens ont touché des cibles militantes dans l’enclave côtière dirigée par le Hamas. Une roquette a atterri dans la ville de Sderot, dans le sud d’Israël, une cible fréquente, et une autre a échoué et a atterri à Gaza, a déclaré l’armée israélienne. Les lancements ont déclenché des sirènes de raid aérien dans certaines parties du sud d’Israël, perturbant le calme de la semaine de vacances de la Pâque.

Tôt jeudi, des avions de combat israéliens ont mené des frappes aériennes dans le centre de la bande de Gaza, ont rapporté les médias locaux. Les publications des militants sur les réseaux sociaux montraient de la fumée s’élevant dans l’air. L’armée israélienne a déclaré que les frappes aériennes visaient un site militant et l’entrée d’un tunnel menant à un complexe souterrain contenant des produits chimiques pour fabriquer des roquettes.

L’armée a déclaré plus tard que ses avions avaient attaqué un autre complexe du Hamas après qu’un missile anti-aérien ait été tiré depuis Gaza. Il a déclaré que le missile n’avait pas atteint sa cible et qu’aucun blessé ni dommage n’avait été signalé.

À Jérusalem, la police israélienne a déclaré que des dizaines de manifestants masqués se sont terrés jeudi matin dans la mosquée Al-Aqsa, ont scellé les portes et ont commencé à lancer des pierres et des pétards. La police a déclaré avoir tenté de disperser les Palestiniens en utilisant des « moyens de dispersion des émeutes », sans donner plus de détails, et que les forces ne sont pas entrées dans la mosquée elle-même.

Un responsable palestinien du Waqf, qui administre le site, a déclaré qu’un grand nombre de policiers ont utilisé des grenades assourdissantes pour nettoyer le site. Il a ajouté que la police avait également tiré des grenades assourdissantes et des balles en caoutchouc contre des Palestiniens qui s’étaient enfermés à l’intérieur de la mosquée. Le responsable a parlé sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à discuter de l’incident avec les médias.

Le Croissant-Rouge palestinien a déclaré que 20 personnes avaient été blessées, dont une grièvement.

Des affrontements similaires ont eu lieu tout au long de la semaine, tandis que des affrontements plus violents ont éclaté sur le site au début du mois, blessant plus de 150 Palestiniens et trois policiers.

Les Palestiniens ont accusé la police israélienne d’utiliser une force excessive sur le lieu saint, et les médias sociaux palestiniens ont été remplis de vidéos montrant les forces israéliennes frappant ce qui semble être des Palestiniens non armés, y compris des femmes. La police affirme que les Palestiniens incitent à la violence et ont publié leurs propres vidéos montrant de jeunes hommes palestiniens lançant des pierres et des feux d’artifice vers les forces de sécurité. La police dit que les Palestiniens profanent leur propre sanctuaire et mettent les autres en danger.

Une réunion d’urgence d’un comité arabe régional s’est tenue jeudi en Jordanie sur ce qu’il a appelé « les politiques et mesures israéliennes illégales » à Jérusalem. Il a condamné les actions israéliennes, les a qualifiées de provocatrices et a appelé Israël à veiller à ce que seuls les musulmans prient sur le site.

Le comité comprend des pays membres qui ont récemment normalisé leurs relations avec Israël, dont les Émirats arabes unis. Le chef de la diplomatie du pays, le cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, et le ministre israélien des Affaires étrangères Yair Lapid se sont entretenus par téléphone jeudi. Al Nahyan a appelé à la stabilité, selon l’agence de presse officielle WAM des Émirats arabes unis.

Une délégation du département d’État américain est également dans la région pour tenter de rétablir le calme.

Les scènes de tirs de roquettes et de violences répétées à Jérusalem ont rappelé les préparatifs de la guerre de l’année dernière. L’année dernière, la violence s’est également propagée aux villes mixtes judéo-arabes, ce qui ne s’est pas produit dans la vague actuelle de troubles.

Mercredi, des centaines d’ultra-nationalistes israéliens brandissant des drapeaux ont marché vers des zones à prédominance palestinienne autour de la vieille ville de Jérusalem, une manifestation du contrôle israélien sur la ville contestée considérée comme une provocation par les Palestiniens. La guerre de l’année dernière a éclaté lors d’une marche similaire, lorsque des militants de Gaza, se déclarant les gardiens de Jérusalem, ont tiré un barrage de roquettes vers la ville sainte.

Ces événements, ainsi que d’autres développements, ont conduit à une guerre de 11 jours entre Israël et le Hamas qui a tué plus de 250 Palestiniens et 14 personnes en Israël, causant d’importants dégâts à Gaza.

Cette année, la police israélienne a fermé la route principale menant à la porte de Damas de la vieille ville et au cœur du quartier musulman. Après quelques bousculades avec la police, les marcheurs se sont rassemblés près des barricades, agitant des drapeaux, chantant et scandant.

Les nationalistes israéliens organisent de telles marches pour tenter d’affirmer leur souveraineté sur Jérusalem-Est, qu’Israël s’est emparée en 1967, avec la Cisjordanie et Gaza, et annexée dans un mouvement non reconnu internationalement. Les Palestiniens cherchent un État indépendant dans les trois territoires et considèrent Jérusalem-Est comme leur capitale.

Le sanctuaire au sommet d’une colline dans la vieille ville est le point zéro émotionnel du conflit israélo-palestinien et le centre des précédents cycles de violence. Connu des musulmans comme l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa, c’est le troisième lieu saint de l’Islam. C’est aussi le site le plus sacré du judaïsme, vénéré par les Juifs comme le Mont du Temple, le site de leurs temples bibliques.

Israël affirme qu’il maintient un statu quo vieux de plusieurs décennies sur le site, ce qui empêche les Juifs d’y prier. Mais pendant la fête de la Pâque cette année, les visites de Juifs ont monté en flèche et, dans certains cas, des Juifs ont prié dans l’enceinte. Les Palestiniens considèrent les visites, sous escorte policière, comme une provocation et un possible prélude à la prise de contrôle du site par Israël ou à sa partition.

Pour les Palestiniens, l’enceinte de la mosquée, administrée par des religieux musulmans, est également un endroit rare à Jérusalem-Est annexée par Israël où ils ont un certain contrôle.

Les groupes militants palestiniens à Gaza – le Hamas au pouvoir et le Jihad islamique plus petit – se sont positionnés comme des défenseurs du lieu saint de Jérusalem. Mercredi, le Hamas a déclaré qu’Israël porterait « l’entière responsabilité des répercussions » s’il autorisait les marcheurs « à s’approcher de nos lieux saints ».