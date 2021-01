La violence à Capitol Hill est un jour de jugement pour les médias sociaux

SAN FRANCISCO – Sur Twitter, les utilisateurs ont appelé mercredi le directeur général de la société, Jack Dorsey, à supprimer le compte du président Trump. »depuis longtemps. » Et même les capital-risqueurs qui avaient récolté des richesses en investissant dans les médias sociaux ont exhorté Twitter et Facebook à en faire plus. «Pendant quatre ans, vous avez rationalisé cette terreur. L’incitation à la trahison violente n’est pas un exercice de liberté d’expression », a déclaré Chris Sacca, un investisseur technologique qui avait investi dans Twitter, a écrit à M. Dorsey et au directeur général de Facebook, Mark Zuckerberg. «Si vous travaillez dans ces entreprises, c’est vous aussi. Ferme-le. » Alors que les manifestants pro-Trump ont pris d’assaut le bâtiment du Capitole mercredi et ont interrompu la certification des votes du collège électoral, le rôle des entreprises de médias sociaux telles que Twitter, Facebook et YouTube dans la diffusion de la désinformation et le fait d’être un mégaphone pour M. Trump a fait l’objet de nouvelles critiques.

Pendant des années, M. Trump avait renforcé son influence avec des tweets rapides et en atteignant des millions de personnes sur Facebook. Depuis qu’il a perdu les élections de novembre, il a utilisé les plates-formes pour contester les résultats des élections et les qualifier de frauduleux. Twitter, Facebook et d’autres ont longtemps résisté à la répression des publications de M. Trump et d’autres contenus toxiques. Alors que les plates-formes avaient commencé à prendre davantage de mesures contre la désinformation politique dans les mois précédant les élections, elles ont refusé de supprimer les messages de M. Trump et ont plutôt pris des demi-mesures, comme l’étiquetage de ses messages. Ainsi, lorsque la violence a éclaté à Washington mercredi, c’était, dans l’esprit des critiques de longue date, le jour où les poulets sont rentrés chez eux pour se percher pour les entreprises de médias sociaux. «Nous savons que les entreprises de médias sociaux ont au mieux été insensées» pour empêcher l’extrémisme de se développer sur leurs plateformes, a déclaré Jonathan Greenblatt, directeur de la Ligue anti-diffamation. «La liberté d’expression n’est pas la liberté d’inciter à la violence. Ce n’est pas un discours protégé. » Renee DiResta, chercheuse à l’Observatoire Internet de Stanford qui étudie les mouvements en ligne, a ajouté que la violence était le résultat de personnes opérant dans des réseaux sociaux fermés où elles croyaient que les allégations de fraude électorale et de vol des élections à M. Trump.

«C’est une démonstration de l’impact très réel des chambres d’écho», a-t-elle déclaré. «Cela a été une répudiation frappante de l’idée qu’il existe un monde en ligne et hors ligne, et que ce qui est dit en ligne est en quelque sorte maintenu en ligne. J’espère que cela élimine la conception de l’esprit des gens. Facebook, Twitter et YouTube ont déclaré mercredi qu’ils examinaient la situation et ne toléreraient pas les appels à la violence sur leurs sites. Dans une déclaration, Twitter a déclaré qu’il prendrait des mesures contre les tweets qui enfreindraient ses politiques et qu’il «explorait d’autres mesures d’application intensifiées».

YouTube a déclaré avoir supprimé plusieurs flux en direct montrant des participants prenant d’assaut le bâtiment du Capitole avec des armes à feu. Il a également déclaré qu’il élèverait les sources d’informations faisant autorité sur sa page d’accueil, ses résultats de recherche et ses recommandations. «Les violentes manifestations au Capitole aujourd’hui sont une honte», a ajouté Andy Stone, un porte-parole de Facebook. «Nous interdisons l’incitation et appelons à la violence sur notre plateforme. Nous examinons et supprimons activement tout contenu qui enfreint ces règles. » M. Trump a également dit à ses partisans de rentrer chez eux dans une vidéo qu’il a publiée sur plusieurs sites de médias sociaux mercredi après-midi. «Vous devez rentrer chez vous maintenant. Nous devons avoir la paix. Nous devons avoir la loi et l’ordre », a-t-il dit, tout en répétant de fausses déclarations selon lesquelles l’élection lui avait été volée. Twitter a par la suite ajouté une étiquette à la vidéo de M. Trump, affirmant que ses allégations de fraude étaient contestées et pourraient conduire à la violence. Facebook et YouTube ont entièrement supprimé la vidéo.