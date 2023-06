La violation des règles de Boris Johnson concernant un emploi dans un journal montre la nécessité d’une réforme – Organisme d’éthique britannique

L’ancien Premier ministre britannique Boris Johnson a été reconnu coupable d’avoir commis une violation « claire et sans ambiguïté » des règles lorsqu’il a accepté un rôle de chroniqueur pour le Daily Mail sans préavis.

L’ancien Premier ministre britannique Boris Johnson a été reconnu coupable d’avoir commis une violation « claire et sans ambiguïté » des règles lorsqu’il a accepté un rôle de chroniqueur pour le Daily Mail sans préavis.

Le Comité consultatif sur les nominations professionnelles a appelé à une réforme des règles car elles ne proposent actuellement aucune ligne directrice pour imposer des sanctions aux contrevenants.

Le bureau du Premier ministre Rishi Sunak a déclaré que des travaux étaient en cours pour améliorer le fonctionnement et l’efficacité des règles.

L’ancien Premier ministre britannique Boris Johnson a commis une violation « claire et sans ambiguïté » des règles lorsqu’il a pris un poste de chroniqueur dans un journal ce mois-ci, a déclaré un organisme d’éthique, appelant à la réforme d’un système qu’il jugeait obsolète et inefficace.

Johnson, 58 ans, a été nommé chroniqueur du Daily Mail ce mois-ci, reprenant une carrière de journaliste qui l’avait vu écrire pour plusieurs titres britanniques de premier plan, dont un qui l’a limogé pour avoir rédigé une citation.

Les ministres et les fonctionnaires qui quittent leurs fonctions sont tenus de consulter un organe de déontologie, le Comité consultatif des nominations dans les entreprises (ACOBA), avant de prendre un nouveau poste.

Le comité avait déjà déclaré que Johnson avait enfreint les règles en ne lui donnant pas un préavis approprié.

LIRE | « A commis un grave outrage »: un comité britannique trouve que Boris Johnson a délibérément induit le Parlement en erreur

Il est allé plus loin mardi, qualifiant la violation de « sans ambiguïté » et affirmant qu’elle montrait la nécessité d’une réforme car les règles actuelles n’offrent que des orientations et manquent de clarté dans des domaines tels que les sanctions.

« Ils ont été conçus pour offrir des conseils lorsque de » bons gars « pouvaient compter sur eux pour respecter la lettre et l’esprit des règles », a déclaré le président de l’ACOBA, Eric Pickles, dans une lettre au gouvernement.

Il ajouta:

S’il a jamais existé, ce temps est révolu depuis longtemps et le monde contemporain a dépassé les Règles.

Il appartient au gouvernement de décider des sanctions, le cas échéant, auxquelles Johnson serait confronté pour la violation. Le porte-parole de Johnson a refusé de commenter.

Le porte-parole du Premier ministre Rishi Sunak a déclaré: « Des travaux sont en cours au Cabinet Office, en collaboration avec Lord Pickles, pour améliorer le fonctionnement et l’efficacité des règles. »

Johnson a démissionné de son poste de législateur au début du mois après avoir vu les conclusions d’un rapport concluant qu’il avait délibérément induit le Parlement en erreur sur les partis qui enfreignaient les règles lors des fermetures de Covid.

A LIRE AUSSI | La sortie de choc de Boris Johnson se répercute sur le parti au pouvoir britannique

Dans sa critique plus large du système existant, Pickles a également déclaré que de nouveaux domaines de corruption n’étaient pas surveillés car ils n’étaient pas envisagés lors de la création des règles.

« Je crains que si le gouvernement attend que ces réformes puissent toutes être mises en œuvre ensemble, il risque un nouveau scandale entre-temps », a déclaré Pickles, un ancien ministre.