La violation de l’interdiction de feu entraîne une amende pour les résidents de Vernon

Vernon Fire Rescue Services (VFRS) rappelle au public qu’une interdiction de feu est en vigueur dans la ville de Vernon. L’interdiction de feu restera en vigueur jusqu’à nouvel ordre.

Le rappel est dû au fait qu’un résident a été surpris en train de brûler des matériaux dans un baril de pétrole.

Vers 22 h 20 le mercredi 3 août, les pompiers ont été dépêchés pour signaler un incendie sur une propriété dans le bloc 6200 d’Okanagan Landing Road. À leur arrivée, les équipes ont confirmé qu’un locataire de la propriété avait un grand incendie dans un demi-anneau de baril de pétrole, situé à proximité de combustibles et d’arbres, et brûlait du bois traité et d’autres matériaux interdits.

Les pompiers ont éteint l’incendie rapidement et en toute sécurité à l’aide du camion forestier du département. Suite à une enquête, des amendes ont été infligées.

“Le feu a été découvert pour la première fois par l’un de nos agents de conformité aux règlements”, a déclaré Darren Lees, directeur des services de protection. «Nous sommes reconnaissants qu’aucun blessé n’ait été signalé lors de l’incident, mais la situation aurait pu devenir beaucoup plus grave très rapidement, si le feu avait enflammé l’un des matériaux à proximité.

« Nous sommes fiers du travail accompli par notre agent des règlements municipaux avec les services d’incendie et de sauvetage pour résoudre ce problème rapidement afin d’assurer la sécurité de la communauté. »

Des interdictions de feux de camp ont également été émises par la province de la Colombie-Britannique pour toutes les zones du centre d’incendie de Kamloops, ainsi que pour un certain nombre de juridictions voisines dans le nord de l’Okanagan.

« La cote de risque d’incendie à Vernon est actuellement classée comme extrême, ce qui signifie que nous devons tous prendre des précautions supplémentaires pour prévenir les incendies dans notre communauté », a déclaré le chef des pompiers David Lind.

«Il s’agit d’assurer la sécurité des résidents, des visiteurs, des intervenants d’urgence et des propriétés. Il n’y a aucune excuse pour ne pas suivre les règles d’une interdiction de feu. Si quelqu’un fait un feu qui contrevient à l’interdiction, une amende sera émise. C’est une question de sécurité sérieuse.

Un rappel que les activités suivantes sont interdites dans la Ville de Vernon et s’appliquent à tous les terrains publics et privés :

• Feux de camp;

• Jeter les substances brûlantes à proximité de matériaux combustibles;

• Brûlage à l’air libre ;

• Feux d’artifice;

• Lanternes célestes ;

• torches Tiki et torches similaires ;

• Brûlez des barils ou brûlez des cages;

• Cheminées.

Le non-respect de l’interdiction de feu de la ville de Vernon peut entraîner des amendes pouvant atteindre 1 000 $ en vertu des règlements municipaux de la ville. Si la contravention cause ou contribue à un incendie de forêt, la personne responsable peut être condamnée à payer tous les frais de lutte contre l’incendie et les frais connexes.

Les interdictions ci-dessus ne s’appliquent pas aux cuisinières homologuées CSA ou ULC qui utilisent du gaz, du propane ou des briquettes, ni aux appareils de feu de camp portatifs qui utilisent des briquettes, du combustible liquide ou gazeux, tant que la hauteur de la flamme est inférieure à 15 centimètres.

@VernonNews

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Interdiction de feuVernon