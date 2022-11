La violation de données WhatsApp qui a touché plus de 500 millions d’utilisateurs est devenue un mème improbable sur Twitter

Il y a quelques jours à peine, un rapport affirmait que les données de plus de 500 millions d’utilisateurs de WhatsApp de différents pays étaient mises en vente sur des forums de pirates. Étant donné que WhatsApp fonctionne à l’aide d’un numéro de téléphone, il a été allégué que les données de messagerie auraient pu avoir une fuite qui a exposé les données. Bien que WhatsApp n’ait aucune preuve d’une fuite de données de l’application de messagerie, les gens se sont tournés vers leurs identifiants Twitter et ont partagé des mèmes sur le même. Alors que peu d’extraits partagés de films, d’autres ont simplement écrit des légendes hilarantes.

“La réclamation écrite sur Cybernews est basée sur des captures d’écran non fondées. Il n’y a aucune preuve d’une “fuite de données” de WhatsApp”, a déclaré lundi un porte-parole de WhatsApp.

Au milieu de tout le chaos, voici quelques mèmes partagés par les utilisateurs de Twitter :

Pendant ce temps, le rapport mentionne que les données réelles incluent 487 millions d’utilisateurs de WhatsApp, ce qui n’est en aucun cas un chiffre bas. Ces utilisateurs appartiennent à 84 pays et la liste comprend des noms importants tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Égypte et certains utilisateurs indiens. Le pirate avait même mis des étiquettes de prix variées sur les données des utilisateurs en fonction des pays. Le rapport indique que les données américaines sont disponibles pour environ 7 000 $ (Rs 5,61 800 environ), pour le Royaume-Uni, le prix est de 2 000 $ (Rs 1 61 800 environ) et de 2 500 $ (Rs 2 04 100 environ) pour celles en Allemagne.

