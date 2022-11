La violation de données pourrait avoir compromis jusqu’à 68 000 informations sur les patients de Advocate Aurora Health, selon la société – Shaw Local

L’avocat Aurora Health a annoncé vendredi que les informations sur la santé de jusqu’à 68 000 patients pourraient avoir été affectées par une faille de sécurité tierce ce printemps qui pourrait avoir exposé leurs noms, numéros de sécurité sociale, détails médicaux et autres informations personnelles.

La violation chez Elekta Inc., une société tierce que Advocate Aurora utilise pour coordonner la prestation de services et de thérapies de radiothérapie, s’est produite en avril, et Advocate Aurora Health a déclaré vendredi dans un communiqué de presse qu’elle avait appris le 17 mai que la violation pourrait avoir impacté ses patients.

L’avocat Aurora Health a déclaré que la violation avait compromis les informations personnelles sur la santé des patients de sept de ses sites de l’Illinois, notamment l’hôpital Advocate Good Shepherd à Barrington, l’avocat Condell Medical Center à Libertyville, l’hôpital général avocat luthérien à Park Ridge, l’hôpital Advocate Good Samaritan à Downers Grove, Advocate Christ Medical Center à Oak Lawn, Advocate High Tech Medical Park à Palos Heights et Advocate Illinois Masonic Medical Center à Chicago.

Northwestern Memorial HealthCare avait précédemment annoncé que ses patients, y compris ceux des hôpitaux Northwestern Medicine à McHenry et Huntley, étaient touchés par la violation. La violation a touché environ 170 systèmes et organisations de santé, a déclaré l’avocat Aurora Health dans le communiqué.

L’avocat Aurora Health informe également les patients concernés, a-t-il déclaré.

Les informations compromises peuvent inclure les noms et prénoms des patients, les numéros de sécurité sociale, les adresses postales, les dates de naissance, la taille et le poids, les numéros de permis de conduire, le diagnostic médical, les détails du traitement médical et les confirmations de rendez-vous, selon le communiqué. Les informations financières n’ont pas été consultées, a indiqué la société.

L’avocat Aurora Health a déclaré qu’il n’était “pas au courant d’une utilisation inappropriée des informations sur les patients”, mais qu’il informait les patients potentiellement concernés et leur fournissait des services de surveillance de l’identité, de consultation sur la fraude et de restauration du vol d’identité.

“L’avocat Aurora prend très au sérieux la sécurité des informations des patients et a pris des mesures pour résoudre ce problème avec Elekta et empêcher que des événements similaires ne se reproduisent”, a déclaré le système dans le communiqué. « Immédiatement après qu’Elekta nous a informés des incidents, nous avons commencé à travailler avec Elekta pour mieux comprendre la nature et l’étendue des incidents et pour coordonner nos efforts afin de continuer à traiter les patients en toute sécurité tout en protégeant toutes les informations.

Dans une déclaration d’avril, Elekta a déclaré qu’immédiatement après avoir appris la violation, elle s’était associée à “des cyber-experts et des forces de l’ordre” pour enquêter sur ce qui s’était passé, atténuer tout dommage et proposer une solution à ses clients.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur aah.org/security ou appelez la ligne d’assistance de Advocate Aurora au 833-796-8636 entre 8 h et 22 h du lundi au vendredi et entre 10 h et 19 h le samedi et le dimanche.